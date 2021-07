Pour vous déplaire

Le pire ennemi du poète

Est le poète

Le pire ennemi de l'écrivain

Est l'écrivain

Le pire ennemi du peintre

Est le peintre

Le pire ennemi de l'artiste

Est l'artiste

Le pire ennemi du mendiant

Est le mendiant

Le pire ennemi du riche

Est le riche

Le pire ennemi du pauvre

Est le pauvre

Le pire ennemi de la beauté

Est la beauté

Le pire ennemi de la bonté

Est la bonté

Le pire ennemi de la jalousie

Est la jalousie

Le pire ennemi du dominant

Est le dominant

Le pire ennemi du dominé

Est le dominé

Le pire ennemi du prétentieux

Est le prétentieux

Le pire ennemi de la science

Est la science

Le pire ennemi de la technologie

Est la technologie

Le pire ennemi de la gentillesse

Est la gentillesse

Le pire ennemi de la violence

Est la violence

Le pire ennemi de la laideur

Est la laideur

Le pire ennemi du gauchiste

Est le gauchiste

Le pire ennemi du fasciste

Est le fasciste

Le pire ennemi de l'anarchiste

Est l'anarchiste

Le pire ennemi du communiste

Est le communiste

Le pire ennemi du capitaliste

Est le capitaliste

Le pire ennemi de l'électeur

Est l'électeur

Le pire ennemi du banquier

Est le banquier

Le pire ennemi de la théorie

Est la théorie

Le pire ennemi du méchant

Est le méchant

Le pire ennemi de la femme

Est la femme

Le pire ennemi de l'homme

Est l'homme

Le pire ennemi de l'enfant

Est l'enfant

Le pire ennemi de la philosophie

Est la philosophie

Le pire ennemi de la science

Est la science

Le pire ennemi de l'Histoire

Est l'Histoire

Le pire ennemi de l'humanité

Est l'humanité

Le pire ennemi de soi-même

Est soi-même

Le pire ennemi de l'ennemi

Est l'ennemi

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The poet's worst enemy

Is the poet

Writer's worst enemy

Is the writer

The painter's worst enemy

Is the painter

The artist's worst enemy

Is the artist

The beggar's worst enemy

Is the beggar

The rich man's worst enemy

Is the rich

The poor man's worst enemy

Is the poor

Beauty's worst enemy

Is beauty

The worst enemy of kindness

Is kindness

The worst enemy of jealousy

Is jealousy

The dominant's worst enemy

Is the dominant

The dominated's worst enemy

Is the dominated

The pretentious's worst enemy

Is the pretentious

The worst enemy of science

Is science

Technology's Worst Enemy

Is technology

The worst enemy of kindness

Is kindness

The worst enemy of violence

Is violence

The worst enemy of ugliness

Is ugliness

The leftist's worst enemy

Is the leftist

The fascist's worst enemy

Is the fascist

The anarchist's worst enemy

Is the anarchist

The Communist's Worst Enemy

Is the communist

The capitalist's worst enemy

Is the capitalist

The voter’s worst enemy

Is the voter

The banker's worst enemy

Is the banker

The theory's worst enemy

Is the theory

The villain's worst enemy

Is the bad guy

Woman's worst enemy

Is the woman

Man's worst enemy

Is the man

The child's worst enemy

Is the child

The worst enemy of philosophy

Is the philosophy

The worst enemy of science

Is science

The worst enemy in history

Is history

Mankind's worst enemy

Is humanity

The worst enemy of oneself

Is oneself

The enemy's worst enemy

Is the enemy

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)