La pensée de séparation

La pensée séparée est très évidente dans le barrage des langues . La pensée séparée est comme la radioactivité que peut dégager une bombe thermonucléaire . Mais ce sont les mots qui font office de réaction en chaîne , pour l ' irradiation de la pensée séparée .

" L ' on ne pardonne qu ' aux enfants et aux fous d ' être francs avec nous : les autres , s ' ils ont l ' audace de les imiter , s ' en repentiront tôt ou tard . "

E.M. Cioran ( 1911-1995 )

La pensée séparée est la soeur de la critique séparée ( comme par exemple les commentaires spécieux et injurieux , après les articles qui paraissent sur les sites des Indymedia , et qui croient que les thèses de Pierre Clastres ( 1934-1977 ) l ' auteur de " La société contre l ' Etat " s ' opposent péremptoirement aux thèses Gimbutiennes , en rapport à mon article : la prison est née de la propriété .

Et souvent , l ' ignorance et la suffisance ne font qu ' un ! et puis P. Clastres est mort trop jeune pour avoir pu prendre sérieusement connaissance des travaux de M. Gimbutas ...bref ! . Il nous faut donc faire une critique de la séparation . Nous nous voulons des esprits globaux , mais nous séparons toutes les choses les unes des autres , comme si ces choses n ' étaient pas reliées entre elles .

Et nous nous imposons de rester dans un même fil conducteur . Ainsi , un article ne doit parler que de son sujet préférentiel sans jamais en déborder . Et pourtant , comment ne pas faire du réductionnisme , en restant attaché à son seul sujet ? c ' est comme un spécialiste qui voit le monde selon sa spécialité , il fait forcément du réductionnisme et se trompe inévitablement . C ' est le monde de la pensée séparée qui nous structure . Nous sommes conditionnés / engrammés , les femmes et les hommes , par la pensée séparée . La pensée séparée est séparée de l ' objet de sa critique .

La pensée séparée critique tout à tort et à travers . La pensée séparée voit le faux d ' un moment , mais ignore le faux de tous les moments . Ainsi tout le monde sait que si les élections pouvaient changer quelque chose aux causes et à la nature de la misère des gens pour paraphraser le titre d ' un ancien livre de Jean-Pierre Voyer , elles seraient purement et simplement interdites . Car la tyrannie sait prendre plusieurs visages , et aux élections , toutes les tyrannies dénoncent la tyrannie . Car la pensée séparée ne peut comprendre justement que ce qui vit dans le séparé .

" Plutôt l ' adulte qui part en guerre , c ' est autre chose ! les gens qui s ' entretuent partout pour leur dominance . Car ce n ' est que cela la compétition économique , la dominance , toutes les dominances ... alors prolonger la vie d ' individus qui la génèrent , je trouve que cela n ' a aucun intérêt . Qu ' ils meurent le plus vite possible ! "

Henri Laborit ( Etoiles et molécules avec Elisabeth Teissier , éditeur Grasset 1992 ) .

Ainsi donc , dans cette société spectaculaire marchande techno-industrielle , nous sommes séparés de nous-mêmes et des autres . La pensée séparée est séparée de la pensée , et de ce fait , elle ne peut concevoir que le vrai est un moment du faux , tout comme le faux peut-être lui aussi un moment du vrai . Le séparé s ' affiche à la télévision , au cinéma , à la radio , dans nos conversations , dans nos manifestations , dans nos discours logiques , dans nos façons de nous vêtir , dans nos façons de construire nos maisons , la pensée séparée se manifeste aussi dans nos sexualités si conformistes .

Elle est comme un virus quantique qui se propage à la vitesse de la lumière . Et comme la brique du vivant , elle peut se diviser en2/4/8/16/32/64/128 etc ... etc ... la pensée séparée s ' auto-réplique par les apprentissages .

" Les anarchistes , qui se distinguent explicitement de l ' ensemble du mouvement ouvrier par leur conviction idéologique , vont reproduire entre eux cette séparation des compétences , en fournissant un terrain favorable à la domination informelle , sur toute organisation anarchiste , des propagandistes et défenseurs de leur propre idéologie , spécialistes d ' autant plus médiocres en règle générale que leur activité intellectuelle se propose principalement la répétition de quelques vérités définitives . "

Guy Ernest Debord ( 1931-1994) La société du spectacle ( 1967 ) .

Qui ne voit que tout est lié , relié , connecté , interconnecté , qui ne comprend pas que les morts et mortes ne font qu ' un avec les vivants et vivantes , et de toutes les générations passées , que nous ne sommes que tout ce qui à pu se mouvoir du plus petit au plus grand , depuis le non commencement des temps , est dans la pensée séparée . La pensée holiste est le contraire de la pensée séparée .

Mais nous sommes tous et toutes dans la pensée séparée . Et si nous en avons la théorie , nous n ' en avons pas la pratique . L ' idéologie procède dans le séparé et c ' est ainsi qu ' elle devient idéologie . La religion procède dans le séparé et c ' est ainsi qu ' elle devient religion . Toute croyance procède dans le séparé et c ' est ainsi qu ' elle devient croyance .

" Que tous les grands de la terre et que tous les nobles fussent pendus et étranglés avec les boyaux des prêtres ."

Feu le curé apostat Jean Meslier ( 1664-1729 ) .

Pour conclure , dans ce petit abrégé de la pensée séparée , absolument non exhaustif , car il s ' agit d ' un modeste abrégé et non d ' un précis de la pensée séparée . Il se veut simplement comme une étincelle de la pensée séparée . Voici un exemple simple à comprendre , en rapport à la critique du téléfilm " Louise Michel " , critique parue dans le journal curé progressiste " Télérama " , qui critique la " lourdeur " de l ' interprétation qu ' en fait son interprète Sylvie Testud , alors qu ' en fait c ' est le personnage lui-même , Louise Michel , que la rédaction de ce journal n ' aime pas !

Comment pourrait-il apprécier une anarchiste , même morte ? D ' ailleurs à la fin du téléfilm , la falsification revient et on l ' a dit " socialiste " ... La maspérisation qui procède par excellence de la pensée séparée . Maspérisation voulant dire autrefois , falsification , en référence à l ' éditeur / écrivain d ' extrême gauche du capital , François Maspéro ( né en 1932 ) , et aussi à feu sa librairie du quartier latin à Paris " La joie de lire " .

La pensée séparée se matérialise aussi dans le fait de dire que quelque chose est " dépassée " , alors que cette chose n ' est même pas encore comprise ! Et les sots et sottes , imbéciles et ignorants / ignorantes , seront incapables de vous dire concrètement pourquoi cette chose est " dépassée " ... Ainsi les Laborit / Debord / Cioran seraient dépassés ... Oui ? par qui ? par quoi ? Encore eût-il fallu que nous les eûmes dépassé ... Et pourquoi pas un site de commentaires sur les commentaires ? Un site uniquement d ' insultes par une non censure absolue ? Le commentaire anonymographique , c ' est plus facile que d ' écrire son article à soi .

Et l ' on peut toujours citer des sources de recherche qui s ' opposent à d ' autres sources de recherche ... C ' est si facile ! Dans le mensuel de la CNT / F " Le Combat Syndicaliste " , le journal des anarcho - possibilistes , l ' on peut lire les conséquences de la pensée séparée , à savoir que dans le monde , il meurt toutes les quinze secondes , une personne victime d' un accident du travail ou d ' une maladie liée au travail , soit deux millions par an . Qu ' une personne meurt de faim toutes les quatre secondes soit sept millions virgule huit par an . Qu ' un enfant meurt de faim toutes les quatre secondes ou de maladie imputable à de l ' eau contaminée ou insalubre , et de mauvaises conditions d ' hygiène .

Tout ceci est un petit extrait des méfaits de la pensée séparée . Autre exemple à priori paradoxal , si les anarchistes sont dans la pensée séparée , l ' anarchie , elle , n ' est pas dans la pensée séparée .

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr )

Separate thinking is very evident in the barrage of languages. Separate thought is like the radioactivity that a thermonuclear bomb can give off. But it is the words that act as a chain reaction, for the irradiation of separate thought.

"We only forgive children and madmen for being frank with us: others, if they have the audacity to imitate them, will repent sooner or later."

E.M. Cioran (1911-1995)

Separate thought is the sister of separate criticism (such as for example the specious and offensive comments, after the articles which appear on the Indymedia sites, and which believe that the theses of Pierre Clastres (1934-1977) the author of " The company against the State "are peremptorily opposed to the Gimbutian theses, in relation to my article: the prison is born from the property.

And often ignorance and complacency are one! and then P. Clastres died too young to have been able to take serious knowledge of the work of M. Gimbutas ... in short! . We must therefore make a critique of separation. We want to be global minds, but we separate all things from each other, as if these things are not related to each other.

And we force ourselves to stay in the same common thread. Thus, an article should only talk about its preferred subject without ever going beyond it. And yet, how can we not practice reductionism, while remaining attached to its sole subject? he is like a specialist who sees the world according to his specialty, he inevitably practices reductionism and inevitably makes mistakes. It is the world of separate thought that structures us. We are conditioned / engramed, women and men, by separate thought. Separate thought is separated from the object of its criticism.

Separate thought criticizes everything right and wrong. Separate thought sees the falsehood of a moment, but ignores the falsehood of all moments. So everyone knows that if the elections could change something in the causes and in the nature of the misery of the people to paraphrase the title of an old book by Jean-Pierre Voyer, they would be outright prohibited. Because tyranny knows how to take many faces, and in elections, all tyrannies denounce tyranny. For separate thought can only understand precisely what lives in the separate.

"Rather the adult who goes to war, it is something else! People who kill each other everywhere for their dominance. Because it is only that the economic competition, the dominance, all the dominances ... then prolong the life of individuals who generate it, I find that it has no interest. That they die as quickly as possible! "

Henri Laborit (Stars and molecules with Elisabeth Teissier, publisher Grasset 1992).

So, in this spectacular techno-industrial trading society, we are separated from ourselves and from others. Separate thought is separate from thought, and because of this, it cannot conceive that the true is a moment of the false, just as the false can also be a moment of the true. The separated is displayed on television, in the cinema, on the radio, in our conversations, in our demonstrations, in our logical speeches, in our ways of dressing ourselves, in our ways of building our houses, the separate thought is also manifested in our conformist sexualities.

It's like a quantum virus that spreads at the speed of light. And like the living brick, it can be divided into 2/4/8/16/32/64/128 etc ... etc ... separate thought is self-replicating through learning.

"The anarchists, who are explicitly distinguished from the whole of the workers' movement by their ideological conviction, will reproduce between them this separation of competences, by providing a favorable ground for the informal domination, on any anarchist organization, of the propagandists and defenders of their their own ideology, specialists all the more mediocre as a rule as their intellectual activity mainly involves the repetition of some definitive truths. "

Guy Ernest Debord (1931-1994) La société du spectacle (1967).

Who does not see that everything is linked, connected, connected, interconnected, who does not understand that the dead and dead are one with the living and living, and of all the past generations, that we are only all that to able to move from the smallest to the largest, since the beginning of time, is in separate thought. Holistic thinking is the opposite of separate thinking.

But we are all in separate thought. And if we have the theory, we don't have the practice. Ideology proceeds in the separate and this is how it becomes ideology. Religion proceeds in the separate and this is how it becomes religion. All belief proceeds in the separate and this is how it becomes belief.

"May all the great of the earth and all the nobles be hanged and strangled with the bowels of the priests."

The late apostate priest Jean Meslier (1664-1729).

To conclude, in this short summary of separate thought, absolutely not exhaustive, because it is a modest summary and not a precise of separate thought. It simply wants to be a spark of separate thought. Here is an example easy to understand, in relation to the criticism of the telefilm "Louise Michel", review published in the progressive priest newspaper "Télérama", which criticizes the "heaviness" of the interpretation made by its interpreter Sylvie Testud, then that in fact it is the character himself, Louise Michel, that the editorial staff of this journal does not like!

How could he appreciate an anarchist, even dead? Moreover at the end of the telefilm, the falsification returns and it has been said to be "socialist" ... The masperization which proceeds par excellence from separate thought. Masperization meaning formerly, falsification, in reference to the editor / writer of the extreme left of the capital, François Maspéro (born in 1932), and also to his late bookshop in the Latin Quarter in Paris "La joie de lire".

Separate thought also materializes in saying that something is "out of date" when that thing is not even understood yet! And the fools and fools, fools and ignorant / ignorant, will be unable to tell you concretely why this thing is "outdated" ... So the Laborit / Debord / Cioran would be outdated ... Yes? by who ? by what ? Still, we would have had to pass them ... And why not a site for comments on the comments? A site only insults by absolute uncensorship? Anonymographic commentary is easier than writing your own article.

And you can always cite research sources that are opposed to other research sources ... It's so easy! In the monthly CNT / F "Le Combat Syndicaliste", the newspaper of the anarcho - possibilists, one can read the consequences of the separate thought, namely that in the world, he dies every fifteen seconds, a victim accidents at work or work-related illnesses, or two million per year. For a person to starve every four seconds, that's seven million point eight a year. That a child dies of hunger every four seconds or of illness due to contaminated or unsanitary water, and poor hygienic conditions.

This is all a small extract from the misdeeds of separate thinking. Another a priori paradoxical example, if anarchists are in separate thought, anarchy is not in separate thought.

Patrice Faubert (2010) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr)