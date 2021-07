L ' argent de la vie

Est la vie de l ' argent

Où l ' idéologie de la consommation

Est la consommation de l ' idéologie

Qui consomme les êtres et les choses

L ' idéologie de la consommation , n ' est que la consommation de l ' idéologie ...

" Je demandais à un homme pauvre comme il vivait ; il me répondit

: " comme un savon , toujours en diminuant . " "

Jonathan Swift ( 1667 - 1745 )

L ' idéologie de la consommation n ' est en fait , que la consommation de l ' idéologie . L ' idéologie du sexe devient le sexe de l ' idéologie . L ' idéologie du travail devient le travail de l ' idéologie .

Et il y a 7 millions de travailleurs et travailleuses pauvres en France , en 2010 , et dans d ' autres pays , combien ?

Dans tous les pays du monde , il y a des travailleurs et travailleuses pauvres .

Il s ' agit d ' esclaves bon marché . Il s ' agit d ' esclaves qui font toutes les sales besognes . Ces esclaves là , n ' ont même pas , le plus souvent , ne serait - ce que la possibilité de se syndiquer .

Et pour la plupart , la condition d ' esclaves , est encore plus enviable , que la condition de ceux et celles qui sont sans emploi et sans logis .

Car , l ' on donne encore à l ' esclave de quoi se nourrir , et de quoi se loger , même dans le pire , afin que l ' esclave puisse conserver sa force de travail , qui n ' est que le travail de sa force .

Et puis les diverses aumônes étatiques ( allocations diverses ) , sont si faibles , si inexistantes , que l ' on ne peut que difficilement survivre avec cela .

Car si ces aumônes étatiques , que les fascistes libéraux de gauche et de droite , appellent de l ' assistanat , devenaient conséquentes , les esclaves ne voudraient peut - être plus trimer ... n ' est - ce pas ? Cependant , et considérant la cherté de la vie marchande , la moindre allocation devrait - être à 1500 euros par mois .

Comment 1500 euros par mois , vous déraisonnez ! Les esclaves " bien rémunérés " ne touchent même pas cette somme salariale pour la plupart ...

" Le capital mourrait si , tous les matins , on ne graissait pas les rouages

de ses machines avec de l ' huile d ' homme . "

Jules Vallez dit Jules Vallès ( 1832 - 1885 )

Et bien justement , les esclaves salariés n ' ont qu ' à faire la grève générale jusqu ' à l ' obtention d ' un nouveau smig ( salaire minimum interprofessionnel garanti , qui date de 1950 , devenu depuis quelques temps , le smic , salaire minimum interprofessionnel de croissance ) , à 2500 euros par mois . Rappelons que le smic est en 2010 de 8,86 euros brut de l ' heure , soit 1343 , 77 euros mensuels , pour 35 heures de travail par semaine ... et oui , brut !

Mais " curieusement " , il est à craindre qu ' aucun syndicat , et nous disons bien aucun , ne soit d ' accord pour revendiquer sur une telle base , et pour un smig / smic qui deviendrait de ce fait , à peu près " décent " .

Car , il s ' agit de jouer le jeu patronal , et de rester dans la norme de la revendication admise .

Il faut jouer le jeu du bon et du méchant .

L ' on ne peut subvertir les règles de la bienséance entre les collaborateurs sociaux . Pardon , les partenaires sociaux .

" Mais j ' irai , contre ma propre volonté . C ' est bien là ce qu ' il y a d ' horrible dans leur pouvoir : on les sert contre sa volonté , contre ses convictions . "

Stefan Zweig ( 1881 - 1942 )

L ' on reproche souvent à tort , aux anarchistes et aux communistes libertaires , de ne pas avoir de programme , c ' est faux , ils / elles ont un programme , mais personne n ' en veut ou presque .

Car , qui voudrait de l ' abolition du salariat ? Car qui voudrait de la fin de toute autorité ? Car qui ne voudrait ne travailler que deux heures par jour , au maximum ?

Car qui voudrait le partage de toutes les richesses ? Car qui voudrait enfin l ' égalité , la fraternité , la liberté ?

Car qui voudrait un monde sans police ni armée ? Car qui voudrait un monde sans frontière ?

Car qui voudrait un monde sans aucun politicien / politicienne ? Car qui voudrait d ' un monde où la seule chaine de télévision serait une chaine culturelle historique et scientifique ?

Car qui voudrait d ' un monde où l ' on ne vendrait ni tabac ni alcool , ni aucune drogue ?

Car qui voudrait d ' un monde où tout serait à tous et toutes ? Car qui voudrait d ' un monde sans aucune inégalité ? Car qui voudrait d ' un monde sans argent ? Car qui voudrait d ' un monde sans conflit ?Car qui voudrait d ' un monde sans guerre ?

II faudrait pour ce faire que nous changions radicalement et nous n ' avons nullement l ' envie ni le moyen surtout de changer . Si , mais en mots seulement . Les mots , c ' est si facile , j ' en apporte la preuve écrite .

Nous sommes conditionnés / conditionnées à admettre qu ' il faut des ouvriers / ouvrières et des patrons / patronnes . Et nous disons tout ceci , sans aucun mépris , vous pouvez le croire . Mais si le mensonge et la dissimulation sont toujours du mépris , la vérité , elle , est le contraire du mépris .

" En 1830 apparaît le mot photographie , en 1832 , apparaît le

mot pornographie . Ce qui prouve que la notion de pornographie est une invention humaine . "

Le bon sens ( ? - ? )

Beaucoup d ' hommes et de femmes politiques méprisent les gens et même ceux et celles qui votent pour eux / elles . Car ils /elles savent ce que peuvent cacher les menteries étudiées de tous leurs discours logiques .

Comme l ' écrivait feu le théoricien post - situationniste Jaime Semprun de l ' encyclopédie des nuisances ( 1947 - 2010 ) " A quels enfants allons - nous laisser le monde ? " Car l ' on pense toujours que les nouvelles générations humaines seront meilleures que les précédentes ... Si cela était vrai , nous n ' en serions pas là où nous en sommes , n ' est - ce pas ?

Et les enfants deviennent des adolescents , les adolescents deviennent des adultes , les adultes deviennent des vieillards , et il en a été toujours ainsi .

Et rien ne change , sinon en pire .

Sans compter que ce sont toujours les enfants des autres qui sont " mauvais " , jamais ou rarement les siens , n ' est - ce pas ? Personnellement , je n ' ai jamais voulu avoir d ' enfant , étant néo - malthusien .

Et puis , les enfants ne font que répéter ce qu ' ils entendent dire autour d ' eux , en famille ou à l ' école

Le droit de vote à 18 ans fit croire à beaucoup de gens que cela servirait à la gauche de la bourgeoisie , cela n ' a nullement servi à qui que ce soit , il y a plein de jeunes qui votent pour l ' aile droite de la bourgeoisie , voir même à l ' extrême droite de la bourgeoisie .

Et ce droit de vote à 18 ans , ( plus précisément la majorité passa de 21 ans à 18 ans ) ,

fut obtenu sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 .

" Les histoires des soucoupes volantes résultent plus probablement des caractéristiques irrationnelles connues de l ' intelligence terrestre que des efforts rationnels inconnus d ' une intelligence extra - terrestre . "

Richard Feynman ( 1918 - 1988 , prix Nobel de physique en 1965 , et

médaille Oersted en 1972 )

A mon époque et ce jusqu'en 1974 donc , l ' on était considéré majeur seulement à 21 ans .

Et si vous étiez en flirt poussé avec une femme de 26 ans , par exemple , et que vous , vous n ' en aviez que 20 , cette femme pouvait être arrêtée par la police , pour détournement de mineur ...

Sans compter l ' homosexualité qui était encore jugée comme une maladie mentale . Il y eut beaucoup de luttes sociales pour obtenir la fin de ces bêtises .

Rien n ' est tombé du ciel , bien entendu . Et je me souviens d ' une manifestation au début des années 1970 , à Paris , où le thème de la manifestation était l ' enterrement de la liberté d ' expression où nous étions environ 10.000 , dont une forte majorité de libertaires .

Si quelqu'un / quelqu'une , de ce temps là , avait pu prévoir " l ' évolution " nazifiante de cette société spectaculaire marchande techno - industrielle , on l ' aurait traité de paranoïaque ... alors qu ' en fait , il / elle aurait été un / une visionnaire !

Pour en revenir au monde du travail , qui utilise les mêmes termes que l ' armée , travail signifiant tripalium en latin ( instrument de torture ) , il y a des soldats et des officiers .

La souffrance au travail ( voir les travaux remarquables du psychiatre , Christophe Dejours ) , est telle , qu ' il y a même des services de pathologie professionnelle . Et les suicides comme les accidents du travail sont de plus en plus nombreux . Il y a les mutilés du travail comme il y avait autrefois les mutilés de guerre .

Le travail , c ' est la guerre des tranchées où le surveillant est lui - même surveillé .

L ' on vérifie si vous êtes bien au combat ... la convivialité n ' est plus dans le monde du travail , l ' a t - elle jamais été ?

La peur au ventre , les névroses d ' angoisse , le harcèlement sexuel ou moral , les déstructurations psychiques , la recherche désespérée du CDI ( contrat à durée indéterminée ) , le terme CDI , pour ne pas rappeler qu ' autrefois , vous étiez soit en embauche temporaire , ou soit en embauche définitive .

Le patronat fasciste libéral , n ' a plus le besoin impérieux de ce que l ' on appelait jadis un emploi stable .

Le monde du travail salarié , c ' est donc comme à la guerre , avec ses morts / mortes , ses blessés / blessées , ses infirmes , ses suicidés / suicidées , ses dépressifs / dépressives , ses fous / folles , et tout le toutim ...

C ' est l ' idéologie capitaliste devenue entièrement aliénée, quand la théorie devient idéologie , et toute théorie qui devient idéologie s ' irradie nécessairement en folie .

Car alors , elle n ' a plus besoin de la théorie , du fait que la théorie s ' oppose toujours à l ' idéologie , son ennemie jurée .

Et ainsi , nous consommons de l ' idéologie , qui n ' est que l ' idéologie de la consommation .

The money of life

Is the life of money

Where the ideology of consumption

Is the consumption of ideology

Who consumes beings and things

The ideology of consumption is only the consumption of ideology ...

"I asked a poor man as he lived; he answered me

: "like a soap, always decreasing." "

Jonathan Swift (1667 - 1745)

The ideology of consumption is in fact only the consumption of ideology. The ideology of sex becomes the sex of ideology. The ideology of work becomes the work of ideology.

And there are 7 million working poor in France, in 2010, and in other countries, how many?

In every country in the world, there are working poor.

These are cheap slaves. These are slaves who do all the dirty work. Most of the time, these slaves do not even have the possibility of joining a union.

And for the most part, the condition of slaves is even more enviable than the condition of those who are unemployed and homeless.

Because, we still give the slave something to eat, and something to lodge, even in the worst, so that the slave can keep his labor power, which is only the work of his strength.

And then the various state alms (various allocations) are so weak, so nonexistent, that it is difficult to survive on this.

Because if these state handouts, which the liberal fascists on the left and on the right, call assistantship, were to become substantial, the slaves would perhaps no longer want to toil ... would they not? However, and considering the high cost of living, the smallest allowance should be 1500 euros per month.

How 1500 euros per month, you are crazy! The "well paid" slaves do not even receive this wage for the most part ...

"Capital would die if, every morning, we did not grease the cogs

of his machines with human oil. "

Jules Vallez known as Jules Vallès (1832 - 1885)

And indeed, the salaried slaves only have to go on a general strike until they obtain a new minimum wage (guaranteed minimum interprofessional wage, which dates from 1950, which has recently become the minimum wage, the minimum wage. growth), at 2,500 euros per month. Remember that the minimum wage in 2010 was 8.86 euros gross per hour, or 1343.77 euros per month, for 35 hours of work per week ... and yes, gross!

But "oddly", it is to be feared that no union, and we mean none, agrees to demand on such a basis, and for a minimum wage which would therefore become more or less "decent" .

Because, it is a question of playing the employer's game, and of remaining within the norm of the accepted claim.

You have to play the game of good and bad.

We can not subvert the rules of decorum between social collaborators. Sorry, the social partners.

"But I will go, against my own will. That is the horrible part of their power: they are served against their will, against their convictions."

Stefan Zweig (1881 - 1942)

We often wrongly reproach anarchists and libertarian communists for not having a program, it is wrong, they have a program, but hardly anyone wants it.

Because, who would want the abolition of wage labor? Because who would want the end of all authority? Because who would not want to work only two hours a day, at most?

Because who would want to share all the wealth? Because who would finally want equality, fraternity, freedom?

Because who would want a world without police or army? Because who would want a world without borders?

Because who would want a world without any politician? Because who would want a world where the only television channel would be a historical and scientific cultural channel?

Because who would want a world where we do not sell tobacco, alcohol, or drugs?

Because who would want a world where everything is for everyone? Because who would want a world without any inequality? Because who would want a world without money? Because who would want a world without conflict, because who would want a world without war?

To do this, we would have to change radically and we do not have the desire or the means above all to change. Yes, but in words only. Words are so easy, I can prove it in writing.

We are conditioned / conditioned to admit that it takes workers and bosses. And we say all of this, without any contempt, you can believe it. But if lying and concealment are always contempt, the truth is the opposite of contempt.

"In 1830 appears the word photography, in 1832, appears the

word pornography. This proves that the notion of pornography is a human invention. "

Common sense ( ? - ? )

Many politicians despise people and even those who vote for them. Because they know what can hide the lies studied of all their logical speeches.

As the late post - situationist theorist Jaime Semprun of the Encyclopedia of Nuisances (1947 - 2010) wrote, "To which children are we going to leave the world?" Because we always think that the new human generations will be better than the children. previous ... If that were true, we wouldn't be where we are, right?

And children become adolescents, adolescents become adults, adults become old people, and it always has been.

And nothing changes, if not for the worse.

Not to mention that it is always the children of others who are "bad", never or rarely his own, is it not? Personally, I never wanted to have a child, being a neo-Malthusian.

And then, the children only repeat what they hear say around them, in family or at school.

The right to vote at 18 made many people believe that it would serve the left of the bourgeoisie, it has not served anyone, there are plenty of young people who vote for the right wing of the bourgeoisie, see even the extreme right of the bourgeoisie.

And this right to vote at 18, (more precisely the majority went from 21 to 18),

was obtained under the presidency of Valéry Giscard d'Estaing in 1974.

"The flying saucer stories are more likely to result from known irrational characteristics of Earth intelligence than from the unknown rational efforts of alien intelligence."

Richard Feynman (1918 - 1988, Nobel Prize in Physics in 1965, and

Oersted medal in 1972)

In my time and until 1974 therefore, one was considered major only at 21 years old.

And if you were in deep flirtation with a 26-year-old woman, for example, and you only had 20, that woman could be arrested by the police for hijacking a minor ...

Not to mention homosexuality which was still judged as a mental illness. There were a lot of social struggles to get this nonsense to end.

Nothing fell from the sky, of course. And I remember a demonstration in the early 1970s, in Paris, where the theme of the demonstration was the burial of freedom of expression where we were about 10,000, a large majority of which were libertarians.

If someone / someone at that time had been able to foresee the Nazifying "evolution" of this spectacular techno - industrial merchant society, they would have been called paranoid ... when in fact, he / she would have been a visionary!

Coming back to the world of work, which uses the same terms as the army, work meaning tripalium in Latin (instrument of torture), there are soldiers and officers.

Suffering at work (see the remarkable works of the psychiatrist, Christophe Dejours) is such that there are even occupational pathology services. And there are more and more suicides and accidents at work. There are disabled workers as there were formerly war disabled.

Work is trench warfare where the overseer himself is watched.

We check if you are good in combat ... conviviality is no longer in the working world, has it ever been?

Fear in the stomach, anxiety neuroses, sexual or moral harassment, psychic destructurations, the desperate search for a CDI (permanent contract), the term CDI, not to remind you that in the past, you were either in hiring temporary, or in permanent hiring.

The liberal fascist employers no longer have the urgent need for what was once called a stable job.

The world of salaried work is therefore like in war, with its dead / dead, its wounded / injured, its invalids, its suicides / suicides, its depressive / depressed, its lunatics, and all the rest ... .

It is capitalist ideology that has become entirely alienated, when theory becomes ideology, and any theory that becomes ideology necessarily irradiates madness.

Because then, it no longer needs theory, because theory is always opposed to ideology, its sworn enemy.

And so, we consume ideology, which is only the ideology of consumption.

