Paraphysique intempestive

La " libre pensée " organisée est dans une cage , elle est , de ce fait , tout , sauf , de la " libre pensée " ...

Le mot chien ne fait pas peur , sauf si l ' on a été mordu par un chien .

" Donnes un cheval à celui qui dit la vérité :

il en aura besoin pour s ' enfuir . "

( Proverbe arabe )

Tous les textes , tous les dits , vraiment subversifs nous resteront à jamais inconnus . Ils restent dans la prison de la censure de l ' Histoire qui est l ' Histoire de la censure . La censure sous toutes ses formes et idéologies n ' accepte que certains mots - clés et en refuse d ' autres . Ainsi , même dans les éditions " libertaires " de toutes sortes , l ' on vous publie , mais uniquement si vous avez des copains / copines dans la maison d ' édition , si vous avez un nom de notable à la Chomsky , " anarchiste d ' Etat " , en clair , si vous faites partie de la nomenclature . Sinon vos écrits resteront dans un placard . J ' en sais quelque chose , et plein d ' autres que moi , le savent aussi .

En effet , il y a des " anarchistes " réformistes , il y a des " anarchistes " bourgeois , il y a des " anarchistes " célèbres . C ' est tout comme chez les " communistes " staliniens . Les uns / unes ont leur Léo Ferré ( que j ' aime beaucoup , par ailleurs ) , les autres ont leur Jean Ferrat ( Cuba si ... ) .Vous avez / Nous avons ce besoin de nous faire valoir par nos notables , nos autorités , nos maîtres à penser . Il y eut Sartre , Foucault , etc ... maintenant , c ' est Chomsky ... Tant que vous aurez / que nous aurons ce besoin de la référence du notable , " de celui / celle qui sait " aucune révolution ne sera possible .Le véritable libertaire restera toujours un inconnu / une inconnue .

" Tu peux donc , les yeux fermés , t ' abandonner à ma sincérité , quoique

je n ' aie pas prêté serment . "

( Pierre François Lacenaire , voleur , poète , assassin , 1800 -1836 )

Le véritable libertaire , restera en dehors de tous les spectacles de l ' économie politique , et il sera même vilipendé par les milieux " libertaires " . Il ne laissera aucune trace , car il estimera que ce monde n ' en mérite aucune . Il n ' écrit son nom que sur le sable . Et puis laisser une trace , serait déjà pactiser avec la société spectaculaire marchande techno-industrielle .Et puis , un / une véritable libertaire qui écrit / écrirait / est / serait refusé partout . Nous sommes donc , en fait , tous et toutes , des faux libertaires .Un vrai libertaire , se ferait assassiner , se ferait bâillonner , se ferait arrêter , se ferait calomnier . Et donc , passerait inaperçu , car de l ' extrême gauche du capital à l ' extrême droite du capital , tout le monde voudrait sa peau .

Et puis , il y a le relatif et l ' absolu . Comment pourrait-on être anarchiste dans une société où l ' on a mis le fascisme dans la plupart des têtes ? nous avons tous et toutes un petit fasciste dans nos caboches ! et si les gens se mettaient à dire la vérité , à dire ce qu ' ils / elles pensent vraiment , ce serait absolument invivable . Y ' a un autocollant de la CNT / F ( anarchopossibilistes ) qui dit " Le fascisme c ' est la gangrène , on l ' élimine ou bien l ' on en crève . " Et bien , nous ne l ' avons pas éliminé , et le fascisme libéral est dans toutes les têtes . La censure de l ' histoire , c ' est aussi l ' histoire confisquée par les diverses bourgeoisies . Et chaque fraction rivale de la bourgeoisie ( extrême gauche , gauche , droite , extrême droite ) , a pu réinterpréter l ' Histoire au mieux de son idéologie .En gommant bien sûr , tout ce qui ne rentrait pas dans son beau catalogue illustré .

" Tout vrai langage est incompréhensible . "

Antonin Artaud ( Acteur , poète , écrivain , 1896 - 1948 )

Et ainsi sont nés des évangiles , l ' évangile selon Marx , l ' évangile selon Bakounine , l ' évangile selon Lénine , l ' évangile selon Staline , l ' évangile selon Chomsky , l ' évangile selon les situationnistes , l ' évangile selon les capitalistes , etc ... un vrai libertaire n ' a aucunement le besoin ni l ' envie d ' un évangile . Et l ' évangile est toujours religieux et jamais agnostique ou athée . C ' est comme " la libre pensée " , qui organisée , est tout , sauf de " la libre pensée " . Et comme rien n ' est libre , je ne vois pas pourquoi , " la libre pensée " saurait-être " libre " . Nous sommes des esclaves , et notre seule " liberté " consiste à nous détester , c ' est la seule " liberté " autorisée , car elle ne dérange aucun pouvoir en place , bien au contraire . La lucidité est à opposer au désespoir , car elle est son contraire . Même si tout le monde se croit parfaitement lucide . En vérité , nous nous croyons tous et toutes " lucides " , mais nous ne le sommes pas , c ' est bien évident .

Nous n ' avons que des fragments de " lucidité " , et c ' est ainsi que l ' histoire de la censure , est aussi principalement l ' histoire des fractions rivales de la bourgeoisie victorieuse de 1789 . Il y a des choses que l ' on peut dire et d ' autres pas . Les bourgeoisies diverses l ' ont toujours voulu ainsi .Et de ce fait , nous ignorons à peu près tout , de l ' Histoire .Tout a été pensé , conçu , respiré , par les bourgeoisies variées , et chose terrifiante , que vous me pardonnerez d ' écrire , nous sommes tous et toutes des bourgeois et des bourgeoises .

Donc , les gros bras de la révolution , dont l ' insulte suprême consiste à se traiter de " petits bourgeois " , entre eux , je vous le dis , c ' est une erreur , il faut dire bourgeois et non petits bourgeois . Et pourquoi petits , d ' ailleurs ? La bourgeoisie est entrée depuis longtemps dans l ' enfer du salariat , dans la peur économique du lendemain .

" Souvenez-vous que l ' intérêt des compagnies pharmaceutiques

est la maladie . "

William Burroughs ( Expérimentateur de drogues , écrivain , père du cut-up , 1914 -1997 )

Et je ne vais pas pouvoir me battre en duel avec tout le monde ... non , je plaisante ! Si j ' étais dans vos têtes , je serais vous , si vous étiez dans ma tête , vous seriez moi . Quelle horreur , n ' est-ce pas ? car nous sommes codés / codées , engrammés / engrammées , conditionnés / conditionnées , programmés / programmées , par de l ' information sociale aussi variée que nombreuse , information sociale qui devient dans nos cerveaux du codage nerveux . L ' information sociale code pour du codage nerveux , et le codage nerveux est de l ' information sociale , tout ceci connectant et architecturant nos cerveaux . Je subodore que ce texte paraphysique va déplaire plus que les autres , ce qui lui donnerait finalement raison ... Nous n ' aimons pas tout ce qui nous dérange . J ' ai bien aimé ce mouvement de grève des chômeurs / chômeuses , étant moi-même un très très vieux chômeur . Car cela repose le problème du travail salarié , de qu ' est-ce que le travail , qu ' est - ce qui n ' est pas le travail , tout ce qui est payé serait du travail , tout ce qui n ' est pas payé ne serait pas du travail .

Ainsi l ' on peut-être rémunéré pour dormir ( dans l ' étude sur les rêves ) , et par contre , chercher du travail toute la journée , ( ce qui est déjà un travail ) , n ' est pas jugé comme travail et donc non rétribué en tant que tel . Tout ceci démontre l ' absurdité de la société spectaculaire marchande techno-industrielle , ( vous pouvez appeler cela comme vous voulez ) , et nos encéphales ont été programmé par les diverses bourgeoisies .

Et nous avons le plus grand mal , à ne pas obéir à ces programmes . Au fond , pourquoi censurons-nous les mots , puisque ce ne sont que des mots ? certes , le mot policier ne matraque pas sauf si l ' on a été matraqué par un policier , et vous me direz avec raison , que c ' est de plus en plus fréquent . Pourquoi avons-nous ce " besoin " de maîtres à penser , de diverses autorités ?

L ' autorité quelle qu ' elle soit , nous fait nous soumettre !Ce que nous pensons , nous , les êtres ordinaires , n ' aurait donc aucune valeur ? ne pouvez-vous / ne pouvons - nous penser aussi bien , sinon mieux , que les intellectuels de " l ' anarchisme d ' Etat " , qui sont censés nous représenter ? les Chomsky , et autres , sans lesquels nous ne nous croyons rien ?

" Par le système des milieux de cours , on comprend mieux comment se diffusaient dans toute la noblesse occidentale les mêmes modes , les mêmes jeux , les mêmes courants artistiques , spirituels , musicaux , les mêmes façons de vivre et de penser . "

Robert Delort ( Médiéviste , né en 1932 )

N ' est-ce pas une autorité que vous réclamez , que nous réclamons ? comment voulez-vous faire une révolution , sans déjà remettre en question l ' autorité de ces " gourous " ? et puis déjà , parler aux noms des autres , c ' est suspect . Réfléchissez-y , réfléchissons-y . Ni dieu , ni maître , ni Chomsky , ni Mermet , ni ceci , ni cela , à bas toutes les autorités . Soyons nos propres penseurs , soyons nos propres pensées . Boycottons les penseurs à gage de la bourgeoisie " anti-bourgeoise " . Ils / elles ont besoin de nous , nous n ' avons pas besoin d ' eux / elles . Soyez , soyons , toujours du côté du plus faible , et vous serez , nous serons sûr de ne pas nous tromper .

Mais , attention , car si jadis le peuple Juif fut persécuté , il est aujourd'hui devenu oppresseur et persécuteur à son tour . Donc , méfiance dans les manifestations qui sont seulement valables pour un seul peuple , ou un sous groupe humain , et non pour l ' ensemble de l ' humanité . Elles sont d ' office réductionnistes et malhonnêtes . Comme tout acte humain qui n ' est valable que pour soi ou son sous groupe et non pour l ' humanité entière , est à priori , une action inhumaine .

Je n ' ai rien à ménager , ni à aménager , surtout pas les intellectuels d ' élevage que je déteste . Nous allons vous dire quelque chose de top secret , la bourgeoisie de droite qui craint ( à tort ) , d ' être renvoyée des affaires , à déjà des remplaçantes , elles sont situées à sa gauche et à son extrême gauche , et tous nos intellectuels / intellectuelles d ' élevage en font la promotion . Il y a beaucoup de ces intellectuels / intellectuelles à la gauche et à l ' extrême gauche du capital , ils / elles se placent au cas où , et n ' hésitons pas à le dire.

L ' extrême gauche parlementaire du capital est contre révolutionnaire , au même titre que l ' extrême droite parlementaire du capital . On peut le constater par rapport à la Palestine , et à toutes les ambiguïtés que peut générer le conflit israélo-palestinien . L ' extrême gauche parlementaire comme l ' extrême droite parlementaire apportant leur soutien à la cause palestinienne . Les uns se disant antisionistes , les autres étant plutôt des antisémites , ce qui n ' est pas du tout la même chose .

" Mon propos était de vous mettre en garde contre le sérieux , contre ce péché que rien ne rachète . En échange , je voulais vous proposer la futilité . Or ,-pourquoi se le dissimuler ? - la futilité est la chose du monde la plus difficile , j ' entends la futilité consciente , acquise , volontaire . "

E.M Cioran ( Penseur roumain , 1911-1995 )

Bref , le révolutionnaire a contre lui , toutes les vieilles idéologies d ' extrême gauche , qui sont issues de la bourgeoisie , première classe révolutionnaire de l ' Histoire , et le révolutionnaire n ' ignore point que l ' extrême gauche de la bourgeoisie , est la remplaçante prévisible de la classe bourgeoise classique devenue trop conservatrice .Elle est la roue de secours du capitalisme . Elle est en avance d ' une contre-révolution , et en retard d ' une révolution .

C ' est ce retard même , qui permet de la démasquer . L ' extrême gauche parlementaire du capital est la dernière roue du carrosse de la bourgeoisie , afin que ce carrosse puisse continuer à avancer . Nos têtes sont remplies des valeurs de toutes les bourgeoisies , consciemment , et surtout inconsciemment .

Voilà pourquoi , j ' ose dire que nous sommes tous et toutes des bourgeois / bourgeoises . La bourgeoisie la moins répressive , comprenant la gauche et l ' extrême gauche parlementaire , la bourgeoisie la plus liberticide , étant le plus souvent , conservatrice et catholique , elle comprend la droite et l ' extrême droite parlementaire . Mais , toutes les composantes de la bourgeoisie n ' aspirent qu ' à des fauteuils ministériels et seulement à un changement de régime , et surtout pas à une révolution , révolution sociale pour les uns / unes , " révolution nationale " pour les autres .

Il faut écrire comme si l ' on discutait entre copains et copines , sans le souci du qu' en dira t-on ! De toutes façons , nous aurons toujours la mauvaise " réputation " , nous , les sans parti , et c ' est tant mieux . Tout est absurde là où l ' argent s ' incarne , car l ' argent n ' incarne que l ' absurde , et toute pièce de monnaie est l ' inhumanité même , comme tout billet de banque est la démission de la conscience .

Patrice Faubert ( 2010 ) puète , peuète , pouète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

Organized "free thought" is in a cage, it is, therefore, everything except "free thought" ...

The word dog is not scary, unless you have been bitten by a dog.

"Give a horse to the one who speaks the truth:

he will need it to escape. "

( Arab proverb )

All the texts, all the words, really subversive, will remain unknown to us forever. They remain in the prison of the censorship of History which is the History of censorship. Censorship in all its forms and ideologies only accepts certain keywords and rejects others. So even in "libertarian" editions of all kinds, you are published, but only if you have buddies in the publishing house, if you have a notable Chomsky name, "anarchist of State ", in clear, if you are part of the nomenclature. Otherwise your writings will stay in a closet. I know something about it, and lots of people other than me know it too.

Indeed, there are reformist "anarchists", there are bourgeois "anarchists", there are famous "anarchists". It is just like with the Stalinist "communists". Some have their Léo Ferré (whom I like a lot, by the way), others have their Jean Ferrat (Cuba yes ...) .You have / We have this need to assert ourselves through our notables, our authorities , our teachers. There was Sartre, Foucault, etc ... now, it is Chomsky ... As long as you have / that we will have this need of the reference of the notable, "of the one who knows" no revolution will be possible. The true libertarian will always remain a stranger.

"So you can, with your eyes closed, surrender to my sincerity, though

I have not taken an oath. "

(Pierre François Lacenaire, thief, poet, assassin, 1800 -1836)

The true libertarian will remain outside all the spectacles of political economy, and he will even be vilified by "libertarian" circles. He will not leave any trace, because he will feel that this world does not deserve any. He only writes his name on the sand. And then to leave a trace, would already be making a pact with the spectacular techno-industrial merchant society. And then, a / a true libertarian who writes / writes / is / would be refused everywhere. We are therefore, in fact, all of us, false libertarians. A true libertarian would be assassinated, would be gagged, would be arrested, would be slandered. And so, would go unnoticed, because from the far left of capital to the far right of capital, everyone would want their skin.

And then there is the relative and the absolute. How could one be an anarchist in a society where one has put fascism in the majority of the heads? we all have a little fascist in our heads! and if people started to tell the truth, to say what they really think, it would be absolutely unlivable. There is a sticker from the CNT / F (anarchopossibilists) which says "Fascism is gangrene, we eliminate it or we die of it." Well, we did not eliminate it, and the liberal fascism is on everyone's mind. Censorship of history is also history confiscated by the various bourgeoisies. And each rival fraction of the bourgeoisie (extreme left, left, right, extreme right), has been able to reinterpret history to the best of its ideology. Of course, by erasing everything that does not fit into its beautiful illustrated catalog.

"All real language is incomprehensible."

Antonin Artaud (Actor, poet, writer, 1896 - 1948)

And so were born of the Gospels, the Gospel according to Marx, the Gospel according to Bakunin, the Gospel according to Lenin, the Gospel according to Stalin, the Gospel according to Chomsky, the Gospel according to the Situationists, the Gospel according to the capitalists. , etc ... a true libertarian has no need or desire for a gospel. And the gospel is always religious and never agnostic or atheist. It's like "free thought", which organized, is everything except "free thought". And since nothing is free, I do not see why, "free thought" could be "free". We are slaves, and our only "freedom" consists in hating ourselves, it is the only authorized "freedom", because it does not disturb any power in place, on the contrary. Lucidity is to be opposed to despair, because it is its opposite. Even if everyone thinks they are perfectly lucid. In truth, we all think we are "lucid", but we are not, it is quite obvious.

We have only fragments of "lucidity", and this is how the history of censorship, is also mainly the history of the rival factions of the victorious bourgeoisie of 1789. There are things you can say and things you cannot. The various bourgeoisies have always wanted it so. And therefore, we know almost everything about History. Everything has been thought, conceived, breathed, by the various bourgeoisies, and terrifying thing, that you will forgive me for to write, we are all bourgeois and bourgeois.

So, the big arms of the revolution, whose supreme insult consists in calling themselves "petty bourgeois", among themselves, I tell you, it is a mistake, we must say bourgeois and not petty bourgeois. And why small, anyway? The bourgeoisie has long since entered the hell of wage labor, in the economic fear of the next day.

"Remember that the interests of pharmaceutical companies

is disease. "

William Burroughs (Drug experimenter, writer, father of the cut-up, 1914-1997)

And I'm not going to be able to duel with everyone ... no, just kidding! If I was in your head, I would be you, if you were in my head, you would be me. What a horror, isn't it? because we are encoded / encoded, engrammed / engrammed, conditioned / conditioned, programmed / programmed, by social information as varied as it is numerous, social information which in our brains becomes nervous coding. Social information encodes nervous coding, and nervous coding is social information, all of which connects and structures our brains. I suspect that this paraphysical text will displease more than the others, which would ultimately prove it right ... We don't like everything that bothers us. I really liked this strike movement of the unemployed, being myself a very, very old unemployed person. Because this raises the problem of salaried work, of what work, what is not work, all that is paid would be work, all that is not paid is not work. would not be work.

Thus one can be paid for sleeping (in the study on dreams), and on the other hand, looking for work all day, (which is already a job), is not judged as work and therefore not paid as such. All of this demonstrates the absurdity of the spectacular techno-industrial merchant society, (you can call it whatever you like), and our brains have been programmed by the various bourgeoisies.

And we have the greatest difficulty not obeying these programs. Basically, why do we censor words, since they are just words? Admittedly, the word policeman does not bludgeon unless one has been bludgeoned by a policeman, and you will tell me with reason, that it is more and more frequent. Why do we have this "need" for thinkers, various authorities?

The authority whatever it is, makes us submit! So what we think, we ordinary beings, have no value? Can't you / we think as well, if not better, than the intellectuals of "state anarchism" who are supposed to represent us? the Chomskys, and others, without whom we do not believe ourselves?

"Through the system of school environments, we can better understand how the same fashions, the same games, the same artistic, spiritual, musical trends, the same ways of living and thinking were spread throughout the Western nobility."

Robert Delort (Medievalist, born 1932)

Isn't this an authority that you claim, that we claim? how do you want to make a revolution, without already questioning the authority of these "gurus"? and then already speaking on behalf of others is suspect. Think about it, let's think about it. No god, no master, no Chomsky, no Mermet, no this, no that, down with all authorities. Let's be our own thinkers, let's be our own thoughts. Boycott the hired thinkers of the "anti-bourgeois" bourgeoisie. They need us, we don't need them. Be, let's be, always on the side of the weakest, and you will be, we will be sure not to be mistaken.

But be careful, because if in the past the Jewish people were persecuted, today they have become oppressors and persecutors in their turn. So, distrust in the demonstrations which are only valid for a single people, or a human subgroup, and not for the whole of humanity. They are inherently reductionist and dishonest. Like any human act which is only valid for oneself or its subgroup and not for the whole of humanity, is a priori an inhuman action.

I have nothing to spare, nor to arrange, especially not the breeding intellectuals whom I hate. We are going to tell you something top secret, the right-wing bourgeoisie who fears (wrongly), to be dismissed from business, to already replacements, they are located to its left and to its extreme left, and all our intellectuals / breeding intellectuals promote it. There are a lot of these intellectuals on the left and on the far left of capital, they stand in case, and don't hesitate to say so.

The parliamentary far left of capital is counterrevolutionary, as is the parliamentary far right of capital. This can be seen in relation to Palestine, and all the ambiguities that the Israeli-Palestinian conflict can generate. The parliamentary extreme left as well as the parliamentary extreme right supporting the Palestinian cause. Some claiming to be anti-Zionists, others being more anti-Semites, which is not the same thing at all.

"My purpose was to warn you against seriousness, against this sin that nothing redeems. In return, I wanted to offer you futility. Now - why hide it from yourself? - futility is the most difficult thing in the world , I mean conscious, acquired, voluntary futility. "

E.M Cioran (Romanian Thinker, 1911-1995)

In short, the revolutionary has against him all the old ideologies of the extreme left, which stem from the bourgeoisie, the first revolutionary class in history, and the revolutionary is not unaware that the extreme left of the bourgeoisie, is the predictable replacement of the classic bourgeois class which has become too conservative. It is the spare wheel of capitalism. It is ahead of a counter-revolution, and behind a revolution.

It is this very delay that enables it to be unmasked. The parliamentary far left of capital is the last wheel of the bourgeoisie's coach, so that this coach can continue to move forward. Our heads are filled with the values ​​of all the bourgeoisies, consciously, and especially unconsciously.

That is why, I dare say that we are all bourgeois. The least repressive bourgeoisie, comprising the left and the parliamentary extreme left, the most liberating bourgeoisie, being most often conservative and Catholic, it includes the right and the parliamentary extreme right. But, all the components of the bourgeoisie aspire only to ministerial chairs and only to a change of regime, and especially not to a revolution, social revolution for some, "national revolution" for others.

You have to write as if we were discussing between friends and girlfriends, without worrying about what to say! Anyway, we will always have a bad "reputation", we, the non-parties, and that's good. Everything is absurd where money is embodied, for money only embodies the absurd, and any coin is inhumanity itself, as any banknote is the resignation of conscience.

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)