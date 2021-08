Paraphysique de sémantique générale

L' information et la désinformation se confondent , il s ' agit de l ' interpréter ... Petit hommage au comte Alfred Abdank Starbeck KORZYBSKI ( 1879 - 1950 ) , le père incontestable de la philosophie de la paraphysique laïque , la sémantique générale , avec sa fameuse formule " Une carte n ' est pas le territoire " .

" La gauche suivit jusqu ' au bout la ligne qu ' elle s ' était tracée le 18 Mars . Les hommes de 48 accusés jadis d ' avoir volé , escroqué , dilapidé pendant leur passage au pouvoir , tournèrent contre les fédérés les mêmes calomnies qui les avaient indignées . Etienne Arago les appela des " monstres " et Henri Martin , le chantre de l ' internationale , les compara à Néron . "

Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray ( 1838 - 1901 )

Il est maintenant de notoriété publique , que le service action des services secrets et ce dans tous les pays du monde , élimine physiquement les trublions politiques , mais aussi les fâcheux de son propre camp , jugés comme pouvant être une atteinte à la sûreté de l ' Etat .

En France , l ' exécution de Robert Boulin ( 1920 - 1979 ) , sous Valéry Giscard d ' Estaing ( né en 1926 ) , et de Pierre Bérégovoy ( 1925 - 1993 ) , sous François Mitterand ( 1916 - 1996 ) , en sont la parfaite illustration .

Les fractions rivales de la bourgeoisie ( extrême gauche , gauche , droite , extrême droite ) , savent se montrer intraitables , et sont prêtes à éliminer physiquement ceux et celles qui pourraient faire obstacle au bon déroulement de leurs affaires .

Mais , nonobstant , cela reste assez exceptionnel , même si la liste est longue ...

En effet , comme tout le monde le sait , c ' est un secret de polichinelle , que les " suicidés " politiques , sont en fait des sacrifiés de l ' Etat , des assassinés politiques , dont les exécutants sont des hommes d ' officine , obéissants , du style de feu les CDR et SAC , et ce sont souvent des militaires ...

Les Etats évitent néanmoins d ' avoir recours à ces méthodes devenues archaïques ...

Ainsi par contre , feu l ' humoriste et bouffon d ' Etat Michel Colucci dit Coluche ( 1944 - 1986 ) , lui est vraiment mort dans un stupide accident de la circulation , car , aucun Etat n ' a le moindre intérêt , à faire assassiner l ' un de ses bouffons .

Et en 2010 , les Etats ne craignent plus aucun dossier compromettant , pour la bonne et simple raison , que tous le sont .

" Car celui qui ne s ' attribue ni avantages ni mérites , par la bonne raison qu ' il n ' en possède effectivement pas , celui - là n ' est point modeste , il n ' est qu ' honnête homme . "

Arthur Schopenhauer ( 1788 - 1860 , "Le monde comme volonté et comme représentation"

Et toutes les morts mystérieuses spectacularisées , ne sont pas pour autant des assassinats , ni même des suicides ... mais la presse de la société spectaculaire marchande techno - industrielle , pour faire vendre , peut faire aussi un mystère d ' une mort tout à fait explicable et qui n ' est ni un suicide , ni un assassinat .

L ' on vante beaucoup , les exploits des sportifs et sportives , en rappelant trop peu l ' entraînement intensif qui est impliqué dans ces performances , et ce , quelque soit le sport pratiqué .

Il s ' agit d ' un entraînement de plusieurs heures par jour et ce quasiment tous les jours .

Il s ' agit d ' un travail . Le travail du sportisme étatique , au même titre que le travail en usine ou au bureau .

Mais à l ' usine ou au bureau , il n ' y a aucun titre de champion à gagner ...

Personne n ' applaudit l ' ouvrier et l ' ouvrière , l ' employé et l ' employée , qui a fait ses 8 ou 9 heures ( voire plus ) de turbin dans la journée ou la nuit , et ce 5 à 6 jours par semaine .

Aucun et aucune ne sera admiré comme le marcheur français Yohann Diniz ( né en 1978 ) , double champion d ' Europe du 50 kilomètres marche , et vice - champion du monde de la discipline , et même s ' il s ' agit du sport le plus dur à pratiquer ...

Pourquoi admirer seulement le champion de marche athlétique , et pas l ' ouvrier ou l ' ouvrière ? , l ' employé ou l ' employée ?

Toute morphologie se prête à une activité sportive plutôt qu ' à une autre , mais c ' est aussi la pratique d ' une discipline sportive qui va modeler tant la physiologie que la morphologie .

" Au lendemain de Juin 48 , Louis Blanc avait repoussé toute solidarité avec les insurgés , il ne les avait pas injuriés ; en 71 il écrivit , pour les flétrir , s ' incliner devant leurs juges et déclarer l ' indignation publique légitime . "

Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray ( 1838 - 1901 , " Histoire de la commune de 1871 " )

Et nous savons , cela a été dit souvent , que le sport de compétition est la continuation de la guerre en temps de paix .

La tentation était trop grande pour nous de ne pas répéter ce truisme ... le sport de compétition est donc de la politique . Et si vous faites du sport de compétition , que vous le vouliez ou non , vous faites de la politique .

Léon Trotski ( 1879 - 1940 ) , salaud et imbécile , selon les situationnistes , avait quand même dit une chose juste , à savoir , que si vous ne vous intéressez pas à la politique , c ' est la politique qui elle , s ' intéresse à vous ... Et aujourd'hui , l ' on peut détourner son étude sur le bonapartisme et le fascisme , en l ' appliquant au système politique italien et français par exemple ... Bonaparte et Staline ont été les grands inspirateurs de beaucoup d ' hommes politiques , et ce dans les tendances politiques , les plus " diverses " ...

Et puis dans la pensée séparée , il n ' est justement pas possible d ' être totalement clairvoyant , pas plus qu ' il n ' est possible d ' être complètement abruti .

Toutes les boîtes de conserve de la pensée séparée , et ce dans tous les domaines , ont toujours une réserve de consommable , ce qui permet de faire avaler tout le reste ...

Chaque boîte comportant 80 pour cent de poison , et 20 pour cent de consommable , il en va de même pour les informations télévisées ou radiodiffusées .

Cela n ' est pas la prétention qui nous fait peur , à nous les animaux humains , et surtout pas dans les milieux dits artistiques , enseignants , militants , scientifiques , journalistiques , qui croient toujours savoir tout sur tout ... pourquoi ne pas vouloir admettre que si chacun et chacune à sa connaissance à lui , à elle , en ce sens , la connaissance c ' est l ' humanité ?

" Qu ' est - en effet que la modestie , sinon une feinte humilité , par laquelle , au sein de ce monde infecté de la plus détestable envie , l ' on demande pardon pour ses avantages et pour ses mérites à des gens qui sont dépourvus des uns et des autres ? "

Arthur Schopenhauer ( 1788 - 1860 )

Et ainsi chacun et chacune sait forcément des choses que l ' on ne sait pas soi - même ?

Ainsi , un sans domicile fixe , est le seul sociologue réel de la question des sans logis , car il vit cette réalité sociale au quotidien ... la réalité de plein de femmes , d ' enfants , d ' hommes ...

Et vous pourrez trouver vos propres exemples , cela est certain . tout ce que je suis , vous l ' êtes , ce que vous êtes , je le suis .

Et finalement , le plus souvent , il y a diffusion de l ' information , simplement il faut faire l ' effort d ' aller la chercher là où elle se trouve ... De nos jours , la société spectaculaire marchande techno - industrielle annonce ses catastrophes , et en fait même des documentaires à voir en famille , voire des films à grand spectacle , et le spectateur , la spectatrice , font l ' autruche ... Et cependant , nous sommes tous et toutes , en déficit informationnel , sur la plupart des choses de la politique et de la vie , car nos cerveaux qui rétrécissent , sont stimulés par tant d ' informations complémentaires ou contradictoires , que nous n ' arrivons plus à les classer .

Comme ceux et celles qui refusaient de voir et surtout de sentir , les camps d ' extermination , pendant la période nazie et même stalinienne , alors qu ' ils et elles habitaient à proximité de ces camps d ' extermination des humains , des juifs , des tziganes ( des peuples d ' origine indienne ) , et aussi des opposants politiques . Il s ' agit bien ici d ' un même mouvement de complicité passive . Et la complicité passive n ' est pas plus sympathique que la complicité active .

La soumission à l ' autorité produit toujours les mêmes résultats désastreux .

Il nous faut donc dénoncer l ' autorité partout où elle se trouve . Nous entendons par autorité , le mensonge , la mythomanie , la compétition , les religions , les Etats , les croyances , le consumérisme , la représentation , car tous les Etats et toutes les religions sont des mensonges à la vie . Ainsi , tout ce qui surgit dans le spectacle peut être récupéré par le spectacle. Tout le monde y apporte son petit panier . Quoi qu ' il puisse arriver le capital peut tout récupérer, car partout ses agents se sont infiltrés avec leurs divers masques, artistes , policiers , journalistes , terroristes , scientifiques , religieux , et ainsi tout s'en trouve faussé . Et le spectacle de la contestation n'est pas la contestation du spectacle .

" Les méprises furent innombrables . Des femmes du beau monde qui allaient , les narines dilatées , contempler les cadavres de fédérés furent englobées dans des razzias et emmenées à Satory où , les vêtements en lambeaux , rongées de vermine , elles figurèrent très convenablement les pétroleuses imaginées par leurs journaux . "

Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray ( 1838 - 1901 )

Toutes les religions comme les croyances de toutes sortes , naissent de l ' ignorance et de la peur .

Il y a deux expressions qui reviennent souvent dans les conversations , " Tout peut arriver " et " Il faut de tout pour faire un monde " .

Non , justement , il ne peut vraiment rien arriver dans une société spectaculaire marchande techno - industrielle , à part des catastrophes écologiques d ' ailleurs annoncées et prévisibles . Tout ce qui peut survenir est toujours répétitif et donc monotone . Le malheur des uns et des unes , fait toujours le malheur des uns et des unes . Il est absurde de croire que le malheur des uns et des unes , fasse le bonheur des autres . Le malheur , quelque soit ce malheur , rejaillit toujours sur l ' ensemble de l ' espèce humaine . Tout se thermonucléarise en réaction en chaine , dans les relations humaines , d ' une façon ou d ' une autre . C ' est l ' effet papillon qui se répercute , non plus dans la physique des hautes énergies , mais à la simple échelle humaine , au niveau de l ' organisation des sociétés humaines .

Comme Louis Auguste Blanqui ( 1805 - 1881 ) , qui dans son extraordinaire et fameux livre " L ' éternité par les astres " 1872 , s ' avère être l ' un des pères de la mécanique quantique et des " mondes parallèles " ...

Non , il ne faut pas de police , pas d ' armée , pas de nationalisme , pas de xénophobie , pas d ' idéologie , pas de religion , pas la moindre frontière , etc ... pour faire un monde . Au contraire , il faut tout cela pour ne pas faire un monde . Il y a des niveaux d ' organisation qui ne sont pas les mêmes , tout en étant étroitement connectés les uns et les autres . Le niveau d ' organisation de la molécule . Le niveau d 'organisation de la cellule . Le niveau d ' organisation de l ' organe . Le niveau de l ' organisation de la fonction de l ' organe . Le niveau d ' organisation de l ' individu . Le niveau d ' organisation de la société . Le niveau d ' organisation du système solaire . Le niveau d ' organisation de la galaxie . Le niveau d ' organisation de l ' univers et même du multivers . Tout être vivant , humain et non humain , est composé de tous ces niveaux d ' organisation . Nous séparons tout , alors que tout est inséparablement relié , ce qui en dit long , sur nos inintelligences .

" Il ressort de tout cela qu ' en général , pour avoir l ' approbation de la postérité , il faut renoncer à celle des contemporains , et réciproquement . "

Arthur Schopenhauer ( 1788 - 1860 )

La gratuité est si inhabituelle que l ' on trouve cela louche , c ' est dire l ' état mental où nous sommes .

Tout est là sous nos yeux , comme par exemple , le racisme débile et falsificateur , puisqu ' il n ' y a pas la moindre race , mais seulement des groupes de population aux cultures différentes , et simplement , l ' exposition au soleil , qui par le facteur de la mélanine , a rendu certaines peaux noires ou marrons , et le manque d ' exposition au soleil a rendu certaines peaux blanches , ce qui fut rendu possible par un long processus qui dura des centaines de milliers d ' années ... et peaux blanches , peaux jaunes , peaux rouges , peaux noires , et peaux tout ce que vous voudrez , le sang lui , est toujours rouge . Un noir riche est déjà un peu moins noir , un blanc pauvre est déjà un peu moins blanc . Ne l ' avez - vous pas remarqué ?

" Strasbourg Paris ( Epreuve fondée en 1926 ) à la marche athlétique , est la plus dure et la plus grande de toutes les épreuves sportives . "

André Leducq ( 1904 - 1980 , cycliste , vainqueur du tour de France en 1930 et 1932 )

Jadis la noblesse avait la peau blanchie par les fards et les crèmes , la gueuserie elle , avait la peau tannée et brunie par l ' exposition prolongée au soleil des travaux de plein air .

Le racisme n ' a aucune base biologique , c ' est une invention des bourgeoisies pour diviser les hommes et les femmes des classes sociales les plus défavorisées .

Et toute la planète est à tous et à toutes , et il est absolument honteux d ' expulser des gens de tel ou tel pays , sous le prétexte fallacieux qu ' ils et elles n ' ont pas de papiers .

Les papiers , cela ne devrait servir qu ' à se torcher le derrière ou à faire du feu , ou à envelopper des déchets alimentaires , c ' est tout .

Ceci est ma petite contribution solidaire à tous mes frères et soeurs , tous les êtres humains qui sont ignominieusement expulsés du pays où ils et elles avaient cru pouvoir s ' installer .

Information and disinformation merge, it is a question of interpreting it ... Small tribute to Count Alfred Abdank Starbeck KORZYBSKI (1879 - 1950), the undisputed father of the philosophy of secular paraphysics, general semantics, with his famous formula "A map is not the territory".

"The left followed to the end the line it had drawn on March 18. The men of 48 formerly accused of having stolen, swindled, squandered during their time in power, turned against the federates the same calumnies which them. were outraged. Etienne Arago called them "monsters" and Henri Martin, the cantor of the international, compared them to Nero. "

Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray (1838 - 1901)

It is now common knowledge that the action service of the secret services, in all countries of the world, physically eliminates political troublemakers, but also the unfortunate ones of its own camp, deemed to be capable of undermining the security of the State .

In France, the execution of Robert Boulin (1920 - 1979), under Valéry Giscard d 'Estaing (born in 1926), and of Pierre Bérégovoy (1925 - 1993), under François Mitterand (1916 - 1996), are the perfect drawing .

The rival fractions of the bourgeoisie (extreme left, left, right, extreme right), know how to be intractable, and are ready to physically eliminate those who could hinder the smooth running of their affairs.

But, notwithstanding, it remains quite exceptional, even if the list is long ...

Indeed, as everyone knows, it is an open secret that the political "suicides" are in fact sacrificed by the State, political assassinated, whose executants are officers, obedient. , of the style of fire the CDR and SAC, and they are often soldiers ...

States nevertheless avoid having recourse to these methods which have become archaic ...

So on the other hand, the late comedian and state jester Michel Colucci dit Coluche (1944 - 1986), really died in a stupid traffic accident, because no state has the slightest interest in having the man assassinated. one of his buffoons.

And in 2010, States no longer fear any compromising file, for the good and simple reason that all are.

"For he who does not attribute to himself any advantages or merits, for the good reason that he does not actually have any, he is not modest, he is only an honest man."

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860, "The world as will and as representation"

And all the mysterious spectacularized deaths are not for all that assassinations, or even suicides ... but the press of the spectacular techno - industrial merchant society, in order to sell, can also make a complete mystery of death. explicable and which is neither a suicide nor an assassination.

The exploits of sportsmen and women are praised a lot, with too little recalling of the intensive training which is involved in these performances, whatever the sport practiced.

It is a practice of several hours a day and this almost every day.

This is a job. The work of state sportism, in the same way as work in the factory or in the office.

But in the factory or in the office, there is no championship title to be won ...

Nobody applauds the worker, the employee, who has done their 8 or 9 hours (or even more) of the turbine during the day or at night, and this 5 to 6 days a week.

None and none will be admired like the French walker Yohann Diniz (born in 1978), double European champion of the 50 kilometers walk, and vice-world champion of the discipline, and even if it is about the sport the most hard to practice ...

Why admire only the athletic walking champion, and not the worker? , the employee?

Any morphology lends itself to a sporting activity rather than to another, but it is also the practice of a sporting discipline which will model both physiology and morphology.

"The day after June 48, Louis Blanc had rejected any solidarity with the insurgents, he had not insulted them; in 71 he wrote, to denounce them, to bow before their judges and declare legitimate public indignation."

Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray (1838 - 1901, "History of the town of 1871")

And we know, it has been said often, that competitive sport is the continuation of war in peacetime.

The temptation was too great for us not to repeat this truism ... competitive sport is therefore politics. And if you play competitive sports, whether you like it or not, you are playing politics.

Leon Trotsky (1879 - 1940), bastard and imbecile, according to the Situationists, had nevertheless said the right thing, namely, that if you are not interested in politics, it is politics that is interested in you ... And today, one can divert his study on Bonapartism and fascism, by applying it to the Italian and French political system for example ... Bonaparte and Stalin were the great inspirers of many politicians, and this in political tendencies, the most "diverse" ...

And then in the separate thought, it is just not possible to be totally clairvoyant, any more than it is possible to be completely stupid.

All the cans of separate thought, and in all areas, always have a supply of consumable, which allows to swallow everything else ...

With each box containing 80 percent poison, and 20 percent consumable, the same goes for TV or broadcast news.

This is not the pretension that scares us human animals, and especially not in so-called artistic circles, teachers, activists, scientists, journalists, who always believe they know everything about everything ... why not want to admit that if each and every one has their own knowledge, in this sense, knowledge is humanity?

"What, in fact, is modesty, if not a feigned humility, by which, in the midst of this world infected with the most detestable envy, one asks forgiveness for its advantages and for its merits from people who are deprived of each other? "

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

And so everyone necessarily knows things that we do not know ourselves?

Thus, a homeless person is the only real sociologist of the homeless issue, because he lives this social reality on a daily basis ... the reality of many women, children, men ...

And you will be able to find your own examples, that is certain. all that I am you are, what you are I am.

And finally, more often than not, there is dissemination of information, you simply have to make the effort to go and find it where it is ... Nowadays, the spectacular techno - industrial merchant society announces its catastrophes. , and in fact even documentaries to see in family, even films with big spectacle, and the spectator, the spectator, ostrich ... And yet, we are all and all, in information deficit, on most of the films. things of politics and life, because our shrinking brains are stimulated by so much complementary or contradictory information that we can no longer classify it.

Like those who refused to see and especially to smell, the extermination camps, during the Nazi and even Stalinist period, when they lived near these extermination camps for humans, Jews, gypsies (people of Indian origin), and also political opponents. It is indeed a question of the same movement of passive complicity. And passive complicity is no nicer than active complicity.

Submission to authority always produces the same disastrous results.

We must therefore denounce authority wherever it is found. By authority we mean lies, mythomania, competition, religions, states, beliefs, consumerism, representation, because all states and all religions are lies to life. So everything that comes up in the show can be picked up by the show. Everyone brings their little basket. Whatever happens, capital can recover everything, because everywhere its agents have infiltrated with their various masks, artists, police officers, journalists, terrorists, scientists, religious, and so everything is distorted. And the spectacle of the protest is not the protest of the spectacle.

"The mistakes were innumerable. Women of the beautiful world who went, with dilated nostrils, to contemplate the corpses of federates were encompassed in raids and taken to Satory where, their clothes in rags, eaten away with vermin, they very appropriately represented the imagined oil girls. through their newspapers. "

Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray (1838 - 1901)

All religions, like beliefs of all kinds, are born out of ignorance and fear.

There are two expressions that come up often in conversations, "Anything can happen" and "It takes anything to make a world".

No, precisely, nothing can really happen in a spectacular techno - industrial trading society, apart from the ecological catastrophes which are in fact announced and foreseeable. Anything that can happen is always repetitive and therefore monotonous. The misfortune of some, always makes the misfortune of some. It is absurd to believe that the misfortune of some makes the happiness of others. Misfortune, whatever that misfortune, always reflects on the whole of the human species. Everything thermonuclearizes as a chain reaction, in human relationships, in one way or another. It is the butterfly effect which is reflected, no longer in high energy physics, but on a simple human scale, at the level of the organization of human societies.

Like Louis Auguste Blanqui (1805 - 1881), who in his extraordinary and famous book "L 'Eternity by the Stars" 1872, turns out to be one of the fathers of quantum mechanics and "parallel worlds" ...

No, no police, no army, no nationalism, no xenophobia, no ideology, no religion, no border, etc ... are needed to make a world. On the contrary, it takes all of this in order not to make a world. There are levels of organization which are not the same, while being closely connected to each other. The level of organization of the molecule. The level of organization of the cell. The level of organization of the organ. The level of organization of the function of the organ. The level of organization of the individual. The level of organization of the company. The level of organization of the solar system. The level of organization of the galaxy. The level of organization of the universe and even of the multiverse. Every living being, human and non-human, is made up of all these levels of organization. We separate everything, while everything is inseparably linked, which says a lot about our unintellences.

"It emerges from all this that in general, in order to have the approval of posterity, it is necessary to renounce that of contemporaries, and vice versa."

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

Gratuity is so unusual that we find it suspicious, that is to say the mental state in which we are.

Everything is there before our eyes, like for example, the stupid and falsifying racism, since there is not the least race, but only groups of population with different cultures, and simply, the exposure to the sun, which by the melanin factor, made some skin black or brown, and the lack of exposure to the sun made some skin white, which was made possible by a long process that lasted hundreds of thousands of years ... and white skin, yellow skin, red skin, black skin, and whatever skin you want, the blood is always red. A rich black is already a little less black, a poor white is already a little less white. Have you not noticed it?

"Strasbourg Paris (Event founded in 1926) in athletic walking, is the hardest and largest of all sports events."

André Leducq (1904 - 1980, cyclist, winner of the Tour de France in 1930 and 1932)

Formerly the nobility had their skin whitened by make-up and creams, but their skin was tanned and browned by prolonged exposure to the sun while working in the open air.

Racism has no biological basis, it is an invention of the bourgeoisies to divide men and women from the most disadvantaged social classes.

And the whole planet belongs to everyone, and it is absolutely shameful to expel people from such and such a country, under the false pretext that they and they have no papers.

Papers should only be used to wipe your ass or to make a fire, or to wrap up food waste, that's all.

This is my small solidarity contribution to all my brothers and sisters, all human beings who are ignominiously expelled from the country where they thought they could settle.

