Le moteur de Stanley Meyer

Le moteur à eau

De feu le physicien Stanley Meyer ( 1940 - 1998 )

L'américain qui montait en l'air

Moteur à eau

Moteur à hydrogène

Moteur par électrolyse

Moteur rigolo

Moteur sans gène

Mais moteur à électricité

Mais moteur d'une grande cherté

Moteur sans avenir

Moteur du passé

Moteur de l'avenir

Moteur sans passé

Moteur à reconceptualiser

Moteur à expérimenter

Moteur à l'eau

Moteur rigolo

Moteur sans pétrole

Moteur qui rigole

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The water engine

By the late physicist Stanley Meyer (1940 - 1998)

The American who rose in the air

Water engine

Hydrogen engine

Motor by electrolysis

Funny engine

Genless motor

But electric motor

But a very expensive engine

Motor without a future

Engine of the past

Engine of the future

Motor without past

Engine to redesign

Motor to be tested

Water engine

Funny engine

Oil-free motor

Laughing engine

Patrice Faubert (2011) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)