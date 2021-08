Tout mot est manipulé

Tout mot est travaillé

Tout mot est retourné

Tout mot est détourné

Tout mot est utilisé

Tout mot est interprété

Tout mot est arrangé

Selon les langues

Selon les lieux

Selon les cultures

Selon les époques

Tout mot est déformé

Attention, DANGER

Et personne, ne comprend plus personne

Car aucune religion

Ne se veut religieuse

Aucune idéologie

Ne se veut idéologique

Aucune secte

Ne se veut sectaire

Toutes les religions, idéologies, sectes, s'infiltrent

Dans les annonces de recherche de l'autre

Dans les rapports humains, de tous les jours

Et elles nous débectent

Les sectes, religions, idéologies, sont si bêtes

Elles gangrènent le monde des annonces

Elles manipulent la misère qui s'enfonce

Elles sont le monde des leurres

Et des diverses religions, idéologies, sectes

Sortent des pleurs

Attention, DANGER

Patrice Faubert ( 2000 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Every word is manipulated

Every word is worked

All word is returned

Every word is hijacked

Every word is used

Every word is interpreted

Every word is arranged

According to languages

According to the places

According to cultures

According to the times

Every word is distorted

Attention danger

And nobody understands nobody anymore

Because no religion

Does not want to be religious

No ideology

Does not want to be ideological

No sect

Does not want to be sectarian

All religions, ideologies, sects, infiltrate

In each other's search ads

In human relationships, every day

And they baffle us

Sects, religions, ideologies, are so stupid

They plague the world of announcements

They handle the sinking misery

They are the world of decoys

And various religions, ideologies, sects

Crying out

Attention danger

Patrice Faubert (2000) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)