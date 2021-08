Sanitarisme en flux et reflux

Le sanitarisme

L'écologisme

Le mondialisme

Nous récoltons

Ce que que nous semons

Quand il faudrait

Désinfecter nos cerveaux

Du tout sot

Du tout idiot

De tout autre

L'on se méfie

Quand tout autre

Peut-être l'ennemi

Quand la virologie

Se substitue à l'idéologie

Quand la pharmacie

Se renie de l'herboristerie

Et en 1941

Furent supprimées 4500 herboristeries, sous Pétain

Et ainsi, en deux mille vingt

Quelques dizaines d'herboristes rescapés

Non reconnus mais néanmoins diplômés

Mais en tous domaines

Mais en toutes choses

Seule la compétence devrait primer

Avec ou sans diplôme

Quand seule la praxis fait binôme !

Et au fond

Chaque personne étant l'unicité

C'est par elle et c'est selon

Que tout peut exister

Que tout peut s'annihiler

Nous naissons

Et tout se met à vivre

Nous mourons

Et tout se met à ne plus vivre

Du point de l'unicité

Du point de l'individualité

Tu n'existes que par moi

Je n'existe que par toi

Tuer l'autre, c'est se tuer soi

Il faut enfin extraire

De la pensée, les propriétaires

Les propriétaires

De l'administration de la vie

La vie de l'administration

Des propriétaires

Aujourd'hui, demain, hier

Et pas seulement, la propriété immobilière

Promoteurs du secteur de l'immobilier

De la crapulerie, de l'escroquerie

Foutage de gueule, loyers abusifs

Même au-dessus des lois, mépris excessif

Car se loger

Est pour tous et toutes, de première nécessité

Trop de gens sans logement personnel

Pauvres, précaires, SDF, s'y mêlent !

Hier, du contrôle postal

En temps de guerre, surveiller, des populations, le moral

En France, la température des troupes

De nos jours, le sondage, le thermomètre des groupes

L'énergie de l'être humain

Est déjà utilisée

L'urine, les excréments, du pacifique, du malin

Voilà du bon engrais

Donnant toujours de bons effets

Toute une alchimie

En harmonie avec dame anarchie

Le sperme des hommes

Le lait des femmes

La sueur, le sang

Un autre fonctionnement usuel

Pour d'autres médicaments naturels

Comme pour la dysphorie de genre

Et qui sur la réalité de l'être se tord

L'on devrait pouvoir se vêtir

Comme l'on veut, comme l'on peut

Et sur sa génitalité ne pas avoir à mentir

Et pouvoir changer de sexe

Sans que personne ne s'en vexe

Car il y a plus de pas en arrière

Que de pas en avant, peuchère

Comme jadis, le désastreux grand bond en avant

Sous le tyran Mao, en 1958, 60 millions de décès en cinq ans

Flânerie d'hier par l'esprit

De la conversation, de la promenade

Mais tout ceci est fini

Ou rimant avec galéjade !

Flânerie d'aujourd'hui informatisée

221 clics par jour et par personne, recensés

Et malgré toute notre technologie idolâtrée et déifiée

Un évènement de Carrington pourrait se répéter

Comme en 1859, la fameuse tempête solaire

Tout pouvant se réactualiser et se refaire

Toutes les télécommunications perturbées

De l'électricité et son tout associé

Tout pouvant se reproduire, présent du passé

Autres temps, autres lieux, avec encore plus d'acuité !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Sanitarism

Ecologism

Globalism

We collect

What we sow

When it should

Disinfect our brains

At all stupid

At all silly

From any other

We are wary

When any other

Maybe the enemy

When virology

Replaces ideology

When the pharmacy

Denies herbal medicine

And in 1941

4,500 herbalists were suppressed, under Pétain

And so, in two thousand and twenty

A few dozen surviving herbalists

Not recognized but nevertheless graduated

But in all areas

But in all things

Only competence should take precedence

With or without diploma

When only praxis works in pairs!

And basically

Each person being uniqueness

It is by her and it is according to

That everything can exist

That everything can be annihilated

We are born

And everything comes to life

We die

And everything begins to no longer live

From the point of uniqueness

From the point of individuality

You only exist through me

I only exist through you

To kill the other is to kill yourself

We must finally extract

Of thought, the owners

The owners

Of the administration of life

The life of the administration

Owners

Today, tomorrow, yesterday

And not only, real estate

Real estate sector promoters

Crapulery, swindle

Foutage de la face, abusive rents

Even above the law, excessive contempt

Because to find accommodation

Is for everyone, of first necessity

Too many people without personal accommodation

Poor, precarious, homeless, mingle!

Yesterday from postal control

In times of war, monitor, populations, morale

In France, the temperature of the troops

Nowadays, the poll, the thermometer of groups

The energy of the human being

Is already in use

Urine, feces, peaceful, evil

This is good fertilizer

Always giving good effects

A whole alchemy

In harmony with lady anarchy

Men's sperm

Women's milk

Sweat, blood

Another usual operation

For other natural medicines

As with gender dysphoria

And who on the reality of being twists

We should be able to dress

As we want, as we can

And on his genitals not to have to lie

And be able to change sex

Without anyone taking offense

'Cause there are more steps back

What a step forward, dear

As in the past, the disastrous great leap forward

Under the tyrant Mao, in 1958, 60 million deaths in five years

Yesterday's stroll through the mind

Of the conversation, of the walk

But this is all over

Or rhyming with galéjade!

Today's computerized stroll

221 clicks per day and per person, recorded

And despite all our idolized and deified technology

A Carrington event could repeat itself

As in 1859, the famous solar storm

Everything that can be updated and redone

All telecommunications disrupted

Electricity and its associated

Anything that can happen again, present from the past

Other times, other places, with even more acuity!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)