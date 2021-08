C'est la génération des petits Sarkozy

A qui l'on paye le permis de conduire

A qui l'on donne la voiture

C'est la génération des petits Sarkozy

Qui des usines des bourgeoisies

Sont sortis en série

Cela frime, cela insulte, cela exulte

C'est la jeunesse déjà bien vieille

C'est la bêtise née dans le miel

Ce sont des têtes à claques

C'est une jeunesse qui plaque

Comme des petits nazis

Mais vous en faîtes fi

C'est la génération

Des petits Hollande

Des petits Le Pen

Des petits Sarkozy

Des petits Bayrou

Des petits ceci, des petits cela

Qui sortent en série

Des usines des bourgeoisies

Cela frime, cela insulte, cela exulte

C'est des petits nazis

De votre famille, alors vous en faîtes fi

Cela a son permis

Cela a sa voiture

Cela se croit tout permis

C'est la génération

Des petits Sarkozy

Des petits Hollande

Des petits Le Pen

Des petits Bayrou

Des petits ceci, des petits cela

Plein de choses à se mettre

Mais rien dans la tête

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

This is the generation of little Sarkozy

Who is paid the driving license

To whom we give the car

This is the generation of little Sarkozy

Who of the factories of the bourgeoisies

Came out in series

It shows off, it insults, it exults

It is the youth already very old

It's stupidity born in honey

They are slapping heads

It is a youth that stalls

Like little Nazis

But you ignore it

This is the generation

Little Holland

Little Le Pen

Little Sarkozy

Little Bayrou

Little this, little this

That come out in series

Bourgeoisie factories

It shows off, it insults, it exults

They're little Nazis

Of your family, then you ignore it

This has its license

This has his car

It is believed that everything is permissible

This is the generation

Little Sarkozy

Little Holland

Little Le Pen

Little Bayrou

Little this, little this

Lots of things to put on

But nothing in my head

Patrice Faubert (2011) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)