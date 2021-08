( Haïku ) De l'écoute professionnalisée

2018

566 sans domicile fixe

Dans les rues, sont morts, du capital, l'idée fixe

Et forcément, beaucoup plus

Et même au moins dix fois plus

48 ans en moyenne

Certes

De tous et toutes, la mort est doyenne

Mais interloquant

Toute vraie conscience humaine

Tout un phénomène d'adaptation sociale

Formatage, conditionnement, soumission, aux lois du capital

Au tout paradoxant

Au tout faussement contestant

Et du capitalisme vert, ainsi, se renouvelant

Abolir l'argent et les classes sociales

Abolir les corporations, hiérarchies et catégories sociales

Car, c'est au tout, formatant

Car, c'est au tout, conditionnant

Car, c'est au tout, codant et engrammant

Des enfants et des parents

Riches, pauvres, nous agitant comme des marionnettes

Et de toute fausse fête

C'est ainsi la défaite

Tout le résultat d'un DRESSAGE

Selon les besoins de gestion, de la tyrannie économique

Et tous et toutes en CAGE

Du capital comme tueur à gages

Du système nous sommes les otages

Et à qui que ce soit

Impossible de se confier

Comme les histoires de couples, ne jamais raconter

Car, de la moquerie, du mépris, l'on est assuré

Et qui, pour nous/vous écouter ?

Minables joutes sentimentales sans cesse répétées

Jeu, mode de fonctionnement, modus operandi

Jeu, fonctionnement du mode, modus operandi

Marié, divorcé, compagnonné, disputé, séparé, COINCé

Mariée, divorcée, compagnonnée, disputée, séparée, COINCée

Il y a donc des femmes et des hommes psychologues

Des écouteuses et écouteurs professionnels

Gens habilités au secret confessionnel

Des oreilles faisant office de poubelles

Car, justement

Et c'est pour cela, forcément

Plus aucune vraie amitié

Plus personne pour écouter

En recherche de dominance, que de la rivalité

L'autre personne, elle-même, submergée

Par les ennuis et les soucis, elle-même, aliénée

De tout cela est né

L'écoute professionnalisée qu'il faut, d'une façon l'autre, rétribuer

Où d'ailleurs, tout, n'étant pas vraiment dit, et là aussi, au tout faussé !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

2018

566 homeless

In the streets, died, of the capital, the fixed idea

And inevitably, much more

And even at least ten times more

48 years on average

Certainly

Of all, death is the oldest

But puzzling

All true human consciousness

A whole phenomenon of social adaptation

Formatting, conditioning, submission, to the laws of capital

At all paradoxical

At all falsely disputing

And of green capitalism, thus, renewing itself

Abolish money and social class

Abolish corporations, hierarchies and social categories

Because, it's all, formatting

Because, it's all, conditioning

Because, it's all, coding and engramming

Children and parents

Rich, poor, waving us like puppets

And any false party

This is how defeat

All the result of a DRESSAGE

According to management needs, economic tyranny

And all in CAGE

Capital as a contract killer

Of the system we are hostages

And to anyone

Impossible to confide

Like the stories of couples, never tell

Because, from mockery, contempt, one is assured

And who, for us / you listen to?

Poor sentimental jousting endlessly repeated

Game, mode of operation, modus operandi

Game, mode operation, modus operandi

Married, divorced, companion, argued, separated, STUCK

Married, divorced, companion, disputed, separated, STUCK

So there are women and men psychologists

Professional headphones and earphones

People entitled to confessional secrecy

Ears that act as trash cans

Because, precisely

And that's why, necessarily

No more true friendship

No one left to listen

In search of dominance, only rivalry

The other person, herself, overwhelmed

Through troubles and worries, herself, alienated

From it all was born

Professionalized listening that must, in one way or another, be remunerated

Where, moreover, everything, not really being said, and there too, at all distorted!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)