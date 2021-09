Paraphysique des mémoires artificielles

Tout se contente d'être

En sexualité

En toute autre activité

Mais l'être humain

Dans sa manie acquise

Sous sa moralité banquise

Veut tout interpréter

Veut tout moraliser

Cependant

Que rien n'est beau

Que rien n'est laid

Ou, par rapport à qui ?

Ou, par rapport à quoi ?

Sauf, le meurtre de l'autre

Car, tout est, tout se fait, tout sera fait

Lieux, temps, époques

Avec qui vont avec, les défroques

Tout individu, par, avec, les autres

N'est pas n'importe qui

En effet, justement, il n'est que lui

Toute personne, par, avec, les autres

N'est pas n'importe qui

En effet, justement, elle n'est qu'elle

Mais

Tout, et dans tous les domaines

A été fait, se fait, sera fait

Dans l'ordre

Dans le désordre

L'entropie de l'anarchie

L'anarchie de l'entropie

Tout se produisant

Tout se reproduisant

Indifféremment ou différemment !

Ainsi sur Terre

Ainsi dans l'univers

Ainsi dans le plurivers

Et une étoile sur quatre

Aurait une planète similaire

Ou s'approchant du système Terre

Déjà, au fur et à mesure

Passé, présent, futur

Mémoires artificielles

Vaisseaux spatiaux automatisés

Pour l'univers, pouvoir l'explorer

Nouveaux propulseurs inventés

Avec le plus souvent

Plus aucun être vivant

Pour s'en émerveiller ou le constater

Et si cela ne peut se faire

Avec l'imminent effondrement sur Terre

Cela a pu déjà se faire

Ailleurs, peut-être, souvent, dans l'univers

Des mémoires artificielles

Se substituant aux mémoires naturelles

C'est déjà le cas à une autre échelle

Infinité des mondes

Mondes de l'infinité

De la mort et de la naissance

De la fusion nucléaire

Pour vraiment s'envoyer en l'air

Avec des machines complètement automatisées

Avec des machines complètement autonomisées

Avec des robots aux formes personnalisées

Mémoires artificielles

Visitant d'autres mondes

Ne rencontrant que des sondes

L'artificiel à la recherche du vivant !

Et quand sera mort, et depuis longtemps

Le dernier ingénieur, le dernier savant

Sidération du phénomène

Phénomène de sidération

Paradigme se généralisant

Comme en France

Tous les quatre jours, un enfant

Sous les coups de ses parents

Se mourant

Comme au tout se mélangeant

En plusieurs temps

Car seule l'anarchie serait l'harmonie, au tout unifiant

Quand chaque niveau d'organisation, de l'autre, est ignorant

Avec des technologies qui font foin

Pourtant, si loin

Des gens et de leur routine au quotidien

Alors que par contraste

1920, la femme avec sa nouvelle longévité

Avec la ménopause, de ce fait, enfin identifiée

Vieillissement naturel en premier

1960

De la maladie

De l'hormonale pathologie

Et avec l'orque, le dauphin pilote

La femme aussi se ménopause

Et à 52 ans, en moyenne, elle prend la pause

Pression de sélection

Des jeunes et de l'éducation

Il y a toujours, à tout, des raisons

Et puis

La fabrication de la maladie

La maladie en fabrication

Pharmacie en industrialisation

Tout un marché de haute consommation !

D'un temps l'autre

Tout devient

Du déguisement

Du travestissement

Car, tout est du déguisement

Car, tout est du travestissement

D'un lieu l'autre

D'une mode l'autre

D'une époque l'autre

Comme pour les idées

Comme pour les sexualités

Comme pour la politique

Comme pour l'économique

En rien, il n'existe de normalité

L'assassinat de l'autre, excepté

Comme au Mexique

Tant de disparus, tant de tués

Depuis 1964, 78201 personnes disparues

En réalité, torturées, exécutées

Enfants, femmes, hommes

De tout un système qui dégomme

Mafia, police, armée

Et d'un temps d'horreur, l'autre

Bénéfices nets, deuxième trimestre 2021

Apple, Microsoft, Google, sans rigoler

57 milliards de dollars cumulés

En son origine, le machinisme devait tout emporter

Surtout capable, sans cesse, de se répliquer

Et même Arenicola marina

Ver de vase marin, voilà

De son sang, l'utiliser

Pour du cyborg futur, le théoriser !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Everything is content to be

In sexuality

In any other activity

But the human being

In his acquired mania

Under its ice floe morality

Wants to interpret everything

Wants to moralize everything

However

That nothing is beautiful

That nothing is ugly

Or, in relation to whom?

Or, in relation to what?

Except the murder of the other

Because everything is, everything is done, everything will be done

Places, times, eras

With who go with, the garbage

Every individual, by, with, the others

Is not just anyone

Indeed, precisely, it is only him

Anyone, by, with, others

Is not just anyone

Indeed, precisely, she is only

Corn

Everything, and in all areas

Has been done, is done, will be done

In order

In a mess

The entropy of anarchy

The anarchy of entropy

Everything happening

Everything happening again

Indifferently or differently!

So on Earth

So in the universe

So in the pluriverse

And one in four stars

Would have a similar planet

Or approaching the Earth system

Already, as and when

Past present Future

Artificial memories

Automated spaceships

For the universe, to be able to explore it

New thrusters invented

With most often

No more living being

To marvel at it or see it

And if that can't be done

With the impending collapse on Earth

It could already be done

Elsewhere, maybe, often, in the universe

Artificial memories

Replacing natural memories

This is already the case on another scale

Infinity of worlds

Infinity Worlds

Of death and birth

Nuclear fusion

To really get laid

With fully automated machines

With fully autonomous machines

With robots with personalized shapes

Artificial memories

Visiting other worlds

Only encountering probes

The artificial in search of the living!

And when will be dead, and for a long time

The last engineer, the last scientist

Astonishment of the phenomenon

Astonishing phenomenon

Generalizing paradigm

Like in France

Every four days a child

Under the blows of his parents

Dying

Like everything mixing

In several stages

Because only anarchy would be harmony, in the unifying whole

When each level of organization on the other is ignorant

With technologies that make hay

Yet so far

People and their daily routine

While in contrast

1920, the woman with her new longevity

With menopause, therefore, finally identified

Natural aging first

1960

Disease

Hormonal pathology

And with the killer whale, the pilot dolphin

Women also go through menopause

And at 52, on average, she takes a break

Selection pressure

Youth and education

There are always reasons for everything

And then

The making of the disease

The disease in production

Pharmacy in industrialization

A whole high consumption market!

From time to time

Everything becomes

Disguise

Cross-dressing

Because, everything is disguise

Because, everything is cross-dressing

From one place to another

One way the other

From one era to another

As for ideas

As for sexualities

As for politics

As for the economy

In nothing, there is no normality

The assassination of the other, except

Like in Mexico

So many missing, so many killed

Since 1964, 78,201 missing persons

In reality, tortured, executed

Children, women, men

Of a whole system that destroys

Mafia, police, army

And from a time of horror, the other

Net earnings, second quarter 2021

Apple, Microsoft, Google, no kidding

$ 57 billion cumulative

In its origin, machinery had to take everything

Above all capable, ceaselessly, of replicating

And even Arenicola marina

Sea slime worm, there you go

Of his blood, use it

For the future cyborg, theorize it!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien