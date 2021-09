Abrégé du situationnisme

" Les spécialistes du cinéma ont dit qu ’ il y avait là une mauvaise politique révolutionnaire ; et les politiques de toutes les gauches illusionnistes ont dit que c ’ était du mauvais cinéma . Mais quand on est à la fois révolutionnaire et cinéaste , on démontre aisément que leur aigreur générale découle de cette évidence que le film en question est la critique exacte de la société qu ’ ils ne savent pas combattre ; et un premier exemple du cinéma qu ’ ils ne savent pas faire . "

Extrait de " Réfutation de tous les jugements tant élogieux qu ’ hostiles , qui ont été portés sur le film " La société du spectacle " . ( Voir coffret dvd Guy Debord , " Oeuvres cinématographiques complètes )

Les multinationales sont une toile d ’ araignée qui recouvre le globe terrestre . Ainsi , l ’ exemple de Bayer , qui fait partie des anciennes maisons - soeurs de l ’ IG Farben Basf , Bayer et Aventis qui dominent le marché allemand et l ’ industrie chimique européenne .

Leur chiffre d ’ affaires commun dépasse les 80 milliards d ’ euros . Durant le troisième Reich , l ’ IG Farben regroupait toutes les entreprises chimiques allemandes et était la plus grande entreprise d ’ Europe . Elle tira profit des crimes commis par les nazis .

Et tous les gens qui travaillent pour des multinationales pourraient vouloir se mettre en grève , si on voulait supprimer leurs emplois .

Comme les ouvriers et ouvrières qui travaillent pour l ’ industrie de l ’ armement , se mettent en grève , si l ’ on veut supprimer leurs postes de travail .

C ’ est bien cela , la perversité de la société spectaculaire marchande techno - industrielle , tout emploi salarié travaille à son renforcement .

Plein de gens ont des emplois nuisibles , tant pour les humains , que pour l ’ environnement , et cependant , il faut bien nourrir sa petite famille , manger , se vêtir , etc ... se mettre en grève pour conserver son emploi ...

Même si cet emploi , participe de la pollution planétaire et de la mort d ’ hommes , de femmes , d ’ enfants ... et la plupart des emplois ne servent qu ’ à entretenir et à fortifier la société spectaculaire marchande techno - industrielle .

Tout emploi est un agent du système , car être agent du système est un emploi .

Que l ’ on travaille à la fabrication d ’ armes ou autre chose , l ’ ingénieur conçoit une arme , le technicien et l ’ ouvrier vont la fabriquer !

La secrétaire tape l ’ ordre de ceci ou cela , sans lire vraiment , et le militaire comme le civil , obéiront à cet ordre ...

Il n y ’ a que des complicités directes ou indirectes .

" En 1953 , j ’ avais écrit moi - même à la craie , sur un mur de la rue de Seine que noircissait la patine des ans , le redoutable slogan " Ne travaillez jamais " . On a cru tout d ’ abord que je plaisantais ( le passant qui aura sauvé le document pour l ’ histoire avait pensé à photographier l ’ inscription parce qu ’ il la destinait à une série de cartes postales humoristiques ) . Attestations à Mémoires , oct , 1993 . "

G . E . Debord ( 1931 - 1994 )

Dès que l ’ on travaille , l ’ on est forcément complice du fonctionnement même de la société spectaculaire marchande techno - industrielle . Chaque plus-value va directement au maintien de la structure hiérarchique étatique de dominance . Souvent l ’ on fait la grève pour pouvoir travailler avec un salaire " décent " ou pour des augmentations du salaire horaire , etc... mais jamais l ’ on ne fait la grève pour que la plus-value de son travail , ne renforce pas un système qui va droit dans le mur . Et pour cause , puisque plus on travaille à renforcer le système , plus l ’ on va vite vers ce mur ... et comme tout travail ne fait que renforcer la société spectaculaire marchande techno - industrielle , c ’ est le cercle sans fin , ou la seule fin possible , est un anéantissement global .

C ’ est la plus grande des violences . Une violence collective . La non - violence est une supercherie .Une maladie , c ’ est quoi ? c ’ est une maladie que l ’ on contracte , mais pourquoi la contracte t - on ?

Il s ’ agit donc bien d ’ une violence que l ’ on se fait ou que l ’ on nous fait ...

N ’ est - ce pas ? quand l ’ on travaille pour une multinationale qui produit de la violence , ne participe t - on pas à cette violence ?

Il suffit de sortir de chez soi , pour apercevoir cette violence présente dans le regard des gens . Nous sommes tous et toutes dans la violence , subtile ou manifeste , et nous y participons tous et toutes , allègrement ( voir mon article " L ’ espèce humaine n ’ est pas intelligente " ) , certes , les humains accomplissent de grandes prouesses technologiques , mais les humains n ’ ont aucune intelligence relationnelle .

La preuve , c ’ est qu ’ il y a des idéologies et des religions , qui ne sont que des béquilles existentielles ... et la personnalité se fait de plus en plus rare , les gens , pour la plupart , n ’ ont plus aucune personnalité . La personnalité n ’ est d ’ aucun parti , d ’ aucune organisation , elle n ’ appartient à rien , même pas à elle - même .

" On vit peu mais on meurt longtemps . C ’ est en parlant haut qu ’ on devient haut - parleur . Mieux vaut être actif aujourd’hui que radioactif demain . Aimez - vous les uns sur les autres . Des vélos , pas trop d autos . Du gazon , pas de béton , des moutons , pas de canons . Les cacas les pipis les cacapipitalistes . "

André Dupont dit Aguigui Mouna ( 1911 - 1999 )

Elle peut passer en curieux , dans un parti ou une organisation , mais sans jamais s ’ identifier à ce parti ou à cette organisation , de sorte , qu ’ elle reste toujours critique sur ce parti ou cette organisation .

Dont d ’ ailleurs , elle ne tarde pas à partir ou à être exclue ...

Les conditions de survie sur Terre sont de plus en plus précaires , et la prétendue " non - violence " n ’ y a rien changée , pas plus que la violence donc .

Je me souviens d ’ une époque , ou l ’ ex - ligue communiste et des anarchistes tentaient de perturber les tours de chant du fasciste libéral Michel Sardou ( né en 1947 ) , qui était proche au début des années 1970 du groupe d ’ extrême droite " Ordre nouveau " , cependant cela n ’ a pas arrêté son parcours fasciste libéral , on ne peut que le constater...

Hélas , le codage nerveux / codage social , qui n ’ est qu ’ un ensemble d ’ automatismes nombreux et divers , ne peut s ’ effacer comme cela ...

Il faudrait tout un reconditionnement , toute une rééducation , tout un réaménagement neuronal . Et lorsque l ’ on sait que les dix mille terminaisons nerveuses de chaque neurone , ne sont que de l ’ information sociale , qui va se transformer en information nerveuse , cela fait peur !

Et ce même avec la plasticité cérébrale ...

Et y ’ a que du TF1 ou similaire dans la plupart des cerveaux .

Je vais maintenant , dans un court résumé retracer l ’ aventure historique de l ’ ex - IS ( Internationale Situationniste ) , afin que les plus jeunes surtout , puissent s ’ en faire une petite idée . Et ainsi , l ’ on ne pourra plus leur en parler à tort et à travers .

Il faut d ’ abord commencer par l ’ Internationale Lettriste qui fut fondée à Aubervilliers en Décembre 1952 . C ’ était la " gauche lettriste " avec Jean - Louis Brau , G. E . Debord , Serge Berna , Gil . J . Wolman , elle avait rejeté le lettrisme " Isouïen " , après le scandale contre Charlie Chaplin , qu ’ Isidore Isou ( 1925 - 2007 ) , refusa de cautionner .

" Nous ne sommes pas là pour plaire . Ce qui dérange les petites certitudes et habitudes des gens , déplaît toujours . Et si nous plaisions , l ’ on pourrait se poser des questions ... bien sûr , que tout ce que nous faisons , déplaît , et c ’ est tant mieux ! la vérité déplaît toujours à la religion , à l ’ idéologie , à tout militantisme . "

( Discussion avec Tara , une manifestante à Nantes )

L ’ Internationale Lettriste se démarquera vite du " vieux " Lettrisme de Maurice Lemaître ( né en 1926 ) , parmi les films lettristes , voici les principaux .

" Le film est déjà commencé " de Maurice Lemaître en 1951 . " Traité de bave et d ’ éternité " d ’ Isou en 1951 . " L’anticoncept " de Gil . J . Wolman ( 1929 - 1995 ) en 1952 , Wolman est l ’ inventeur des " mégapneumes " , cet au - delà de la poésie lettriste . " Hurlements en faveur de Sade " de G.E. Debord en Juin 1952 .

Un petit exemple de scandale Lettriste est le " Scandale de Notre - Dame " ( Michel Mourre , Ghislain Desnoyers de Marbaix , Serge Berna , Jean Rullier . Berna rédigea le texte anticlérical déclamé par Michel Mourre le 9 avril 1950 ( Pâques ) , à Notre - Dame de Paris , en pleine messe , les deux autres étant des gardes du corps ...

Déguisé en dominicain , accompagné par Berna et deux complices , Mourre est monté en chair pour y annoncer la mort du Christ - Dieu pour qu ’ enfin vive l ’ homme .

La police dut intervenir pour éviter le lynchage ...

Il y eut de 1952 à 1954 , quatre numéros de L' Internationale Lettriste et 29 numéros " Potlatch " de 1954 à 1957 .

Michel Mourre ( 1928 - 1977 ) , autodidacte , érudit , historien français , voir le dictionnaire historique " Le Mourre " , il est à noter que l ’ Internationale Lettriste fut beaucoup plus intransigeante ( car il s ’ agit en fait , de la jeunesse situationniste ) , que ne le sera par la suite , l ’ Internationale Situationniste .

Cela est nettement visible , dans le fait que Chaplin , fut chahuté par l ’ IL et non par l ’ IS .

Mais revenons à nos tigres ... donc , l ’ Internationale Situationniste fut fondée à Cosio d ’ Arroscia le 27 juillet 1957 par : Ralph Rumney ( Comité Psychogéographique de Londres ) , Michèle Bernstein , G . E . Debord , ( Internationale Lettriste / Potlatch ) , Pinot - Gallizio , Simondo , Verrone ( Mouvement pour un Bauhaus Imaginiste ) .

" Depuis des millénaires

Nous nous jugeons

Depuis des millénaires

Nous nous comparons

Depuis des millénaires

Nous nous tuons

Depuis des millénaires

Nous nous approprions "

Patrice Faubert ( peuésie sur carte postale )

Michèle Bernstein ( née en 1932 ) , compagne de feu Guy Debord et de feu Ralph Rumney ( 1934 - 2002 ) . Pinot - Gallizio ( 1902 - 1964 ) . Asger Jorn ( 1914 - 1973 ) : la revue Internationale Situationniste sera le bulletin central édité par les sections de l ’ Internationale Situationniste jusqu ’ au numéro 8 inclus .

Elle deviendra la revue de la section française à partir du dernier numéro , le numéro 12 .

Numéro 1 : Juin 1958 , numéro 2 : Décembre 1958 , numéro 3 : Décembre 1959 , numéro 4 : Juin 1960 , numéro cinq : Décembre 1960 , numéro 6 : Août 1961 , numéro 7 : Avril 1962 , numéro 8 : Janvier 1963 , numéro 9 : Août 1964 , numéro 10 : Mars 1966 , numéro 11 : Octobre 1967 , numéro 12 : Septembre 1969 .

Entre 1957 et 1972 , date de l ’ auto - dissolution de l ’ Internationale Situationniste , 69 personnes ont été membres de l ’ IS , il y eut 45 exclusions , 19 démissions , deux scissionnistes , et 3 membres rescapés , Debord ( section française ) . Gianfranco Sanguinetti ( qui frisa l ’ exclusion pour vantardise pécuniaire , section italienne ) , Jeppesen Victor Martin ( section scandinave / danoise ) . Pendant la durée de vie , des douze numéros de l ’ IS , entre 1958 et 1969 , l ’ on peut constater que sur 940 noms cités , seulement 540 noms ont été insultés .

Parmi les plus " fameux " noms insultés , l ’ on peut trouver Maurice Joyeux ( 1910 - 1991 ) , " bureaucrate , ignorant , calomniateur , soulagé prématurément , 9/7 , 11/53 , 12/58 - 103 , " , Jean - Paul Sartre ( 1905 - 1980 ) , " bête , menteur , imbécile , marchandise avariée , charogne avancée , nullité , inqualifiable , 7/17-23 , 8/5 , 9/4 , 10/59 -67-70-75-76 " , André Gluksmann ( né en 1937 ) ," minus , 12/13 " , Léon Trotsky ( 1879 - 1940 ) , " homme d ’ Etat , salaud et imbécile , 8/48 , 10/18 - 29 , 11/4 - 55 , 12/5 - 35 " , Daniel Cohn - Bendit ( né en 1945 ) , " étudiant modérantiste , 12/18 - 20 - 21 - 60 - 61 - 92 - 99 - 105 , " Youri Gagarine ( 1934 - 1968 ) , " cosmonaute bureaucrate , professeur de survie , 8/6 , 12/81 . "

" Si ton grand - père ne s ’ était pas évadé d ’ une mine de sel , pendant la guerre de 1914 - 1918 , ton père ne serait pas là , et toi non plus . Je me souviens lors d ’ un bombardement , pendant la guerre de 1939 - 1945 , j ’ avais couru à côté d ’ un gars qui n ’ avait plus de tête , y continuait à courir comme un canard sans tête ... "

Germaine Faubert , ( feu ma grand - mère , décédée à l ’ âge de 95 ans )

Gilles Deleuze ( 1925 - 1995 ) , " argumentiste , 9/30 " , Yvon Chotard ( à l ’ UMP de Nantes en 2010 , équipe dirigeante ) , " manque de rigueur " , 12/101-102 , " Luis Bunuel ( 1900 - 1983 ) , " résigné stupide , 10/32 " , Proudhon ( 1809 - 1865 ) , " partisan de l ’ ordre , arriéré , 1/32 , 10/21 - 74 , 11/64 , 12/86 " , François Maspéro ( né en 1932 ) , " stalino - castriste , bureaucrate , con stalinien , maspérisateur , 11/56 , 12/88 " , Edgar Morin ( né en 1921 ) , " louche , mauvaise foi , hostilité miséreuse , imbécillité artistique , argumentiste , planétiste , terriblement médiocre , versaillais de la culture , 1/23 , 2/9 , 5/6-13 , 8/10 , 9/30 , 10/58-77-78-79 " , etc ... etc... parmi les non insultés figurent : Jules Bonnot ( 1876 - 1912 ) , " 9/7 , 11/35 " , Ravachol ( 1859 - 1892 ) , " 9/7 - 17 ,11/51 " , Boris Vian ( 1920 - 1959 ) ," 6/32 , 8/23 " , Zapata ( 1879 - 1919 ) , " 10/42 " , Pancho Villa ( 1878 - 1923 ) , " 8/32 , 10/42 " , Durruti ( 1896 - 1936 ) , " 8/47 , 12/86 " , Auguste Blanqui ( 1805 - 1881 ) , " 12/109 " , etc...

Et l ’ on peut citer parmi les insultés notoires , Maître Jacques Vergès ( né en 1925 ) , " stalinien , pro chinois , islamisé sous le nom de Mourad " , et de l ’ évangéliste Billy Graham ( né en 1918 ) " REPUGNANT " .

Tout ceci renvoyant aux douze numéros de l ’ Internationale Situationniste , et aux pages concernées . A vous de faire vos propres recherches , si cela vous intéresse ...

Dans les années 1960 , la Fédération Anarchiste Française ( sous la coupe du groupe libertaire Louise Michel ) , voyait avec horreur , des situationnistes partout ... tant et si bien , qu ’ elle finit par en créer !

Tout comme la Fédération Anarchiste Italienne , d ’ ailleurs ...

Il est vrai que René Riesel ( né en 1950 ) , et Christian Sébastiani ( poète sublime des murailles en Mai 1968 ) firent partie du groupe Sisyphe de la Fédération Anarchiste Française , vers le milieu des années 1960 , avant d ’ adhérer à l ’ Internationale Situationniste , dont , Christian Sébastiani démissionnera en Décembre 1970 , et dont René Riesel sera exclu , durement , en Septembre 1971 . Beaucoup plus tard , René Riesel se retrouvera au côté du futur politicien José Bové ( né en 1953 ) , à la confédération paysanne , avant leur rupture définitive . Puis Riesel adhérera à la CNT / AIT du Gard ...

Je touche quelques mots de l ’ exclusion de René Riesel dans une série de l ’ invité ...

" Toi , tu es anarchiste , moi je suis marxiste . Il y avait des prisons en Espagne sous la République Espagnole , même dans le secteur anarchiste . Les manifestations ne servent à rien... "

Christian Sébastiani ( Passage à " L ’ Encyclopédie Des Nuisances " à Paris , et petite amicale discussion avec Christian Sébastiani , et un petit bonjour à Jaime Semprun ( 1947 - 2010 ) , Christian m ’ avait donné un ou deux bouquins ... )

Les situationnistes ne se soucièrent pas de plaire ou de déplaire . De toutes façons , vouloir plaire ou déplaire , c ’ est la même stratégie de séduction , qui est la séduction de la stratégie .

Il ne s ’ agit ni de plaire ni de déplaire , mais de faire réfléchir . Le monde en 2010 est devenu " situationniste " , avec la psychogéographie organisée par le club Méditerranée , et les détournements à bon marché , dans la publicité , au cinéma , à la télévision , sur la toile électronique / artilectique ...

Le détournement fait partie de la vie de tous les jours .

Tout a été recyclé et remplacé par des balles à blanc . Tout ce qui ne tue pas le système d ’ un coup , ne fait que le renforcer ! la plus grande faille du système , c ’ est qu ’ il peut devenir à la longue , son pire ennemi .

A force de tout boire , de tout bouffer , de tout récupérer , de se fortifier de ses plus belles critiques , il peut finir par ne plus avoir le moindre remède contre ce qu ’ il a absorbé . La société spectaculaire marchande techno - industrielle , plus forte dans un premier temps , nourrie de ses critiques , ne pourra sans cesse renouveler ses forces et ses formes .

Elle ne pourra dans un second temps , que s ’ affaiblir et dépérir . Elle a introduit elle - même le virus en elle - même .

Et le virus de la récupération , ne pourra plus être , que la récupération du virus .

C ’ est un virus qui deviendra incontrôlable , ingérable ( cela commence ) , une véritable bombe thermonucléaire , car elle est uniquement psychologique ...

Soit nous saurons naviguer avec ce virus psychologique , l ’ apprivoiser et édifier une autre société , soit nous disparaîtrons au fur et à mesure de la désagrégation de la société spectaculaire marchande techno - industrielle ...

Et un virus informatique est un poids plume , par rapport à ce virus psychologique , qui est lui , en comparaison , un poids lourd !

Car ce virus psychologique est maintenant partout et nulle part .

Car ce virus n ’ est pas spécialiste mais généraliste .

Toutes les bourgeoisies pauvres ou riches sont imprégnées de ce virus psychologique .

Il sera la vie ou il sera la mort .

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"The film specialists said that this was bad revolutionary politics; and the policies of all the illusionist leftists said it was bad cinema. But when you are both revolutionary and filmmaker, you easily demonstrate that their general bitterness stems from this evidence that the film in question is the exact critique of the society that they do not know how to fight; and a first example of the cinema that they do not know how to make. "

Extract from "Rebuttal of all the judgments, both glowing and hostile, which were made on the film" La société du spectacle ". (See DVD set Guy Debord," Complete cinematographic works)

Multinationals are a spider's web that covers the globe. Thus, the example of Bayer, which is one of the former siblings of IG Farben Basf, Bayer and Aventis which dominate the German market and the European chemical industry.

Their joint turnover exceeds 80 billion euros. During the Third Reich, IG Farben brought together all German chemical companies and was the largest in Europe. She took advantage of the crimes committed by the Nazis.

And all the people who work for multinationals might want to go on strike if we wanted to cut their jobs.

Like the workers who work for the arms industry, go on strike if their jobs are to be suppressed.

This is the perversity of the spectacular techno - industrial merchant society, all salaried employment works to strengthen it.

Lots of people have jobs that are harmful to both humans and the environment, and yet you have to feed your family well, eat, dress, etc ... go on strike to keep your job ...

Even if this job contributes to planetary pollution and the death of men, women, children ... and most jobs only serve to maintain and strengthen the spectacular techno-industrial trading society.

Every job is an agent of the system, because being an agent of the system is a job.

Whether you're working on gun manufacturing or whatever, the engineer designs a gun, the technician and worker will build it!

The secretary types the order of this or that, without really reading it, and the military as well as the civilian, will obey this order ...

There are only direct or indirect complicity.

"In 1953, I myself wrote in chalk, on a wall in the rue de Seine blackened with the patina of the years, the dreaded slogan" Never work ". At first we thought I was joking ( the passer-by who saved the document for history had thought of photographing the inscription because he intended it for a series of humorous postcards). Attestations à Mémoires, oct, 1993. "

G. E. Debord (1931 - 1994)

As soon as one works, one is necessarily an accomplice in the very functioning of the spectacular techno-industrial merchant society. Each added value goes directly to maintaining the state hierarchical structure of dominance. Often one goes on strike in order to be able to work with a "decent" wage or for increases in hourly wages, etc ... but one never goes on strike so that the added value of one's work does not strengthen a system that goes straight into the wall. And for good reason, since the more we work to strengthen the system, the faster we go towards this wall ... and as all work only strengthens the spectacular techno-industrial merchant society, it is the endless circle, or the only possible end is global annihilation.

It is the greatest violence. Collective violence. Non - violence is a hoax. What is a disease? It's a disease you get, but why do you get it?

It is therefore a question of violence that we do to ourselves or that we are done ...

Is not it ? when you work for a multinational that produces violence, are you not participating in this violence?

You just have to leave your home to see this violence in people's eyes. We are all in violence, subtle or overt, and we all participate in it, cheerfully (see my article "The human species is not intelligent"), certainly, humans accomplish great technological feats, but humans have no relational intelligence.

The proof is that there are ideologies and religions, which are only existential crutches ... and the personality is becoming increasingly rare, people, for the most part, no longer have any personality . The personality is not of any party, of any organization, it does not belong to anything, not even to itself.

"We live little but we die for a long time. It is by speaking loudly that we become a loudspeaker. Better to be active today than radioactive tomorrow. Love each other on top of each other. Bicycles, not too many cars . Grass, no concrete, sheep, no cannons. The poops, the pees, the cacapipitalists. "

André Dupont known as Aguigui Mouna (1911 - 1999)

She can go curious, into a party or an organization, but never identify with that party or that organization, so that she always remains critical of that party or that organization.

From which, moreover, she was not long in leaving or being excluded ...

The conditions for survival on Earth are increasingly precarious, and the so-called "non-violence" has not changed anything, neither has the violence.

I remember a time, when the ex - communist league and anarchists tried to disrupt the singing tricks of the liberal fascist Michel Sardou (born in 1947), who in the early 1970s was close to the extreme right group. "New order", however that did not stop its liberal fascist course, one can only note it ...

Alas, nervous coding / social coding, which is just a set of many and diverse automatisms, cannot be erased like this ...

It would take a whole reconditioning, a whole re-education, a whole neuronal reorganization. And when we know that the ten thousand nerve endings in each neuron are just social information, which will turn into nerve information, that's scary!

And this even with brain plasticity ...

And there's only TF1 or the like in most brains.

I will now, in a short summary, retrace the historical adventure of the ex - IS (International Situationist), so that the youngest especially, can get a little idea. And so, we will no longer be able to talk to them indiscriminately.

We must first start with the Lettrist International which was founded in Aubervilliers in December 1952. It was the "Lettrist Left" with Jean - Louis Brau, G. E. Debord, Serge Berna, Gil. J. Wolman, she had rejected "Isouïen" letterism after the scandal against Charlie Chaplin, which Isidore Isou (1925 - 2007) refused to endorse.

"We are not here to please. What disturbs the small certainties and habits of people, always displeases. And if we liked, we could ask ourselves questions ... of course, that everything that we do, displeases., And that's good! the truth always displeases religion, ideology, all militancy. "

(Discussion with Tara, a demonstrator in Nantes)

The Lettrist International quickly distinguished itself from the "old" Lettrism of Maurice Lemaître (born in 1926), among the Lettrist films, here are the main ones.

"The film has already begun" by Maurice Lemaître in 1951. "Treatise on drooling and eternity" by Isou in 1951. Gil's "anti-concept". J. Wolman (1929 - 1995) in 1952, Wolman is the inventor of "megapneumes", this beyond Lettrist poetry. "Howls in favor of Sade" by G.E. Debord in June 1952.

A small example of Lettrist scandal is the "Scandal of Notre - Dame" (Michel Mourre, Ghislain Desnoyers de Marbaix, Serge Berna, Jean Rullier. Berna wrote the anticlerical text declaimed by Michel Mourre on April 9, 1950 (Easter), at Notre - Dame de Paris. Lady of Paris, in full mass, the other two being bodyguards ...

Disguised as a Dominican, accompanied by Berna and two accomplices, Mourre ascended in the flesh to announce the death of Christ - God so that man may finally live.

The police had to intervene to avoid the lynching ...

From 1952 to 1954, there were four issues of L 'Internationale Lettriste and 29 "Potlatch" issues from 1954 to 1957.

Michel Mourre (1928 - 1977), autodidact, scholar, French historian, see the historical dictionary "Le Mourre", it should be noted that the Lettriste International was much more uncompromising (because it is in fact, the situationist youth). ), that the Situationist International will not be.

This is clearly visible in the fact that Chaplin was heckled by the IL and not the SI.

But back to our tigers ... so, the Situationist International was founded in Cosio d ’Arroscia on July 27, 1957 by: Ralph Rumney (London Psychogeographic Committee), Michèle Bernstein, G. E. Debord, (Internationale Lettriste / Potlatch), Pinot - Gallizio, Simondo, Verrone (Movement for an Imaginist Bauhaus).

"For millennia

We judge ourselves

For millennia

We compare ourselves

For millennia

We kill each other

For millennia

We appropriate ourselves "

Patrice Faubert (Fulani on postcard)

Michèle Bernstein (born in 1932), companion of the late Guy Debord and the late Ralph Rumney (1934 - 2002). Pinot - Gallizio (1902 - 1964). Asger Jorn (1914 - 1973): the International Situationist review will be the central bulletin edited by the sections of the Situationist International up to number 8 inclusive.

It will become the review of the French section from the last issue, number 12.

Number 1: June 1958, number 2: December 1958, number 3: December 1959, number 4: June 1960, number five: December 1960, number 6: August 1961, number 7: April 1962, number 8: January 1963, number 9 : August 1964, number 10: March 1966, number 11: October 1967, number 12: September 1969.

Between 1957 and 1972, date of the self-dissolution of the Situationist International, 69 people were members of the IS, there were 45 exclusions, 19 resignations, two splitters, and 3 surviving members, Debord (French section) . Gianfranco Sanguinetti (who came close to exclusion for pecuniary bragging, Italian section), Jeppesen Victor Martin (Scandinavian / Danish section). During the lifetime of the twelve issues of the SI, between 1958 and 1969, it can be seen that out of 940 names cited, only 540 names were insulted.

Among the most "famous" names insulted, we can find Maurice Joyeux (1910 - 1991), "bureaucrat, ignorant, slanderer, prematurely relieved, 9/7, 11/53, 12/58 - 103,", Jean - Paul Sartre (1905 - 1980), "beast, liar, imbecile, damaged goods, advanced carrion, nullity, unspeakable, 7 / 17-23, 8/5, 9/4, 10/59 -67-70-75-76 ", André Gluksmann (born in 1937)," minus, 12/13 ", Léon Trotsky (1879 - 1940)," statesman, bastard and imbecile, 8/48, 10/18 - 29, 11/4 - 55, 12/5 - 35 ", Daniel Cohn - Bendit (born in 1945)," student moderator, 12/18 - 20 - 21 - 60 - 61 - 92 - 99 - 105, "Youri Gagarin (1934 - 1968), "bureaucratic cosmonaut, professor of survival, 8/6, 12/81."

"If your grandfather hadn't escaped from a salt mine in the 1914-1918 war, your father wouldn't be here, and neither would you. I remember during a bombing, during the 1939-1945 war, I had run next to a guy who no longer had a head, continued to run there like a duck without a head ... "

Germaine Faubert, (my late grandmother, died at the age of 95)

Gilles Deleuze (1925 - 1995), "argumentist, 9/30", Yvon Chotard (at UMP Nantes in 2010, management team), "lack of rigor", 12 / 101-102, "Luis Bunuel (1900 - 1983), "resigned stupid, 10/32", Proudhon (1809 - 1865), "partisan of order, backward, 1/32, 10/21 - 74, 11/64, 12/86", François Maspéro ( born 1932), "Stalino - Castroist, bureaucrat, con Stalinist, masperizer, 11/56, 12/88", Edgar Morin (born 1921), "shady, bad faith, miserable hostility, artistic imbecility, argumentist, planetist, terribly mediocre, Versailles culture, 1/23, 2/9, 5 / 6-13, 8/10, 9/30, 10 / 58-77-78-79 ", etc ... etc ... among those not insulted are: Jules Bonnot (1876 - 1912), "9/7, 11/35", Ravachol (1859 - 1892), "9/7 - 17, 11/51", Boris Vian (1920 - 1959), "6/32, 8/23", Zapata (1879 - 1919), "10/42", Pancho Villa (1878 - 1923), "8/32, 10/42", Durruti (1896 - 1936), "8 / 47, 12/86 ", Auguste Blanqui (1805 - 1881)," 12/109 ", etc ...

And we can cite among the notorious insults, Master Jacques Vergès (born in 1925), "Stalinist, pro Chinese, Islamized under the name of Mourad", and the evangelist Billy Graham (born in 1918) "REPUGNANT".

All this refers to the twelve issues of the Situationist International, and to the pages concerned. It's up to you to do your own research, if you are interested ...

In the 1960s, the French Anarchist Federation (under the control of the libertarian group Louise Michel), saw with horror, Situationists everywhere ... so much so that it ended up creating them!

Just like the Italian Anarchist Federation, by the way ...

It is true that René Riesel (born in 1950), and Christian Sébastiani (sublime poet of the walls in May 1968) were part of the Sisyphus group of the French Anarchist Federation, in the mid-1960s, before joining the International. Situationist, from whom Christian Sébastiani resigned in December 1970, and from whom René Riesel was severely excluded in September 1971. Much later, René Riesel will find himself alongside the future politician José Bové (born in 1953), in the peasant confederation, before their final rupture. Then Riesel will join the CNT / AIT du Gard ...

I touch a few words about the exclusion of René Riesel in a guest series ...

"You, you are an anarchist, I am a Marxist. There were prisons in Spain under the Spanish Republic, even in the anarchist sector. The demonstrations are useless ..."

Christian Sébastiani (Passage to "L 'Encyclopédie Des Nuisances" in Paris, and a little friendly chat with Christian Sébastiani, and a little hello to Jaime Semprun (1947 - 2010), Christian had given me one or two books ...)

The Situationists did not care to please or to displease. In any case, wanting to please or displease is the same strategy of seduction, which is the seduction of strategy.

It is neither to please nor to displease, but to make people think. The world in 2010 became "situationist", with the psychogeography organized by the Mediterranean club, and the cheap diversions, in advertising, in the cinema, on television, on the electronic / artilectic web ...

Diversion is part of everyday life.

Everything has been recycled and replaced with blank balls. Anything that doesn't kill the system all at once only makes it stronger! the biggest flaw in the system is that it can eventually become its own worst enemy.

By dint of drinking everything, eating everything, collecting everything, fortifying himself with his finest criticisms, he may end up having no longer any remedy for what he has absorbed. The spectacular techno - industrial merchant society, stronger at first, nourished by its critics, will not be able to constantly renew its strengths and forms.

In a second step, it will only be able to weaken and wither away. She introduced the virus into herself.

And the virus recovery, can no longer be, that the virus recovery.

It is a virus that will become uncontrollable, unmanageable (it begins), a real thermonuclear bomb, because it is only psychological ...

Either we will know how to navigate with this psychological virus, tame it and build another society, or we will disappear as the spectacular techno-industrial merchant society disintegrates ...

And a computer virus is a featherweight, compared to this psychological virus, which is itself, in comparison, a heavy weight!

Because this psychological virus is now everywhere and nowhere.

Because this virus is not a specialist but a generalist.

All the middle classes, poor or rich, are imbued with this psychological virus.

He will be life or he will be death.

Patrice Faubert (2010) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)