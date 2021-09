" En 1879 , Richard von Krafft - Ebing ( 1840-1902 ) , l ’ auteur du fameux " Psychopathia Sexualis " en 1886 , isole les formes hallucinatoires ( paranoïa hallucinatoria ) des autres délires ( paranoïa combinatoria ) . Emil Kraepelin ( 1856-1926 ) définit plus précisément la paranoïa à la fin du 19ème siècle comme " le développement lent et insidieux d ’ un système délirant durable et impossible à ébranler , et par la conservation absolue de la clarté et de l ’ ordre de la pensée , du vouloir , et de l ’ action . "

" C ' est la parfaite définition de ce qu ' est la société spectaculaire marchande techno-industrielle . "

L ’ on est donc tous et toutes plus ou moins paranoïaques , puisque nous avons tous et toutes de bonnes raisons pour cela . La société spectaculaire marchande techno-industrielle est la paranoïa même . La société du spectaculaire intégré est une machine à fabriquer de la paranoïa . Ainsi des imbéciles prétendent maintenant , que si l ’ on est censuré , c ’ est que l ’ on à rien à dire . Mais , il est vrai , que rien ne devrait plus nous étonner . Les mêmes crétins et crétines , ( je n ’ écris pas pour vous , passez votre chemin ) , considéreront sans doute , qu ’ il faut être " paranoïaque " pour qualifier notre société spectaculaire marchande techno-industrielle , de société de surveillance , où comme d ’ aucuns / d ' aucunes l ’ ont déjà dit , la surveillance se surveille elle - même . Le pire est à venir , même si nous sommes déjà en son centre .

L ’ unité n ’ est nulle part , or il suffirait qu ’ un petit groupe soit réellement soudé , pour qu ’ il devienne une force politique redoutable et redouté par la tyrannie en place . Regardons les actions des chômeurs et chômeuses en lutte , et nous constatons que bien que peu nombreux / nombreuses , ceux - ci et celles - ci , arrivent nonobstant à faire débloquer des dossiers sensibles , lors de leurs occupations d ’ agence nationale pour l ’ emploi , transformée par la novlangue fasciste libérale , en pôle emploi ... Aucune tyrannie ne craint la désunion . Elle entretient même la désunion d ’ autant plus qu ’ elle la sait existante , et indispensable à l ’ exercice de sa tyrannie . Et la tyrannie n ’ ignore pas que ses ennemis / ennemies sont eux-mêmes et elles - mêmes des ennemis / ennemies irréconciliables . Car comment peut-on penser une seconde , qu ’ un militant stalinien ou un militant gauchiste , qu ' un militant social-démocrate ou un militant anarchiste , puissent s ’ entendre ? et , c ’ est en effet , toute la question bien cachée par la langue de bois militante . Le militantisme étant non seulement le stade suprême de l ' aliénation , mais il est aussi l ' ennemi juré et déclaré de la théorie révolutionnaire .

" L ’ organisation révolutionnaire ne peut-être que la critique unitaire de la société , c ’ est à dire une critique qui ne pactise avec aucune forme de pouvoir séparé , en aucun point du monde , et une critique prononcée globalement contre tous les aspects de la vie sociale aliénée . "

Guy Ernest Debord ( La société du spectacle , 1967 )

Et c ’ est donc , tout cet ensemble d ’ ennemis / ennemies qui sont les meilleurs alliés de la tyrannie . Sans compter tous ceux et toutes celles , qui n ’ ont d ’ autre aspiration que celle de prendre la place de la tyrannie en place , pour y substituer leur tyrannie de remplacement . Donc , la plupart des " ennemis / ennemies " de la tyrannie , sont souvent de la nourriture structurante pour cette tyrannie . Mais , sous le nazisme , l ’ on pouvait traiter ceux et celles qui dénonçaient ce système totalitaire , comme des malades mentaux atteints du délire de persécution . Ainsi , si l ’ on pouvait mettre des commentaires après la lecture d ’ un livre , ou après la lecture d ’ un article dans un journal , il y aurait plus de commentaires que de reste , tant élogieux que diffamatoires , et personne du coup , n ’ écrirait plus ... Malheureusement , le marketing de la manipulation , qui est la manipulation du marketing , sait utiliser les dernières découvertes sur le cerveau humain , pour mieux dominer et manipuler tant l ’ individu que les foules . Et il y a plein de manipulateurs et de manipulatrices dans les milieux militants de toutes obédiences .

Les gens devront apprendre le fonctionnement du cerveau humain en situation sociale , s ’ ils ne veulent plus se faire manipuler ou dominer . Mais au fond , peut-être le souhaitent - ils ? et si les gens veulent dominer ( dans n ’ importe quel domaine ) , c ’ est pour être aimé . Car dominer et être aimé , c ’ est être aimé . Cela est gratifiant d ’ être aimé . Regardez les dictateurs , les chefs , ils sont souvent aimés , c ’ est un fait . Ce sont les gens qui parlent de paix , que l ’ on assassine , pas ceux qui parlent de guerre . Et le pire est à venir , bien que nous soyons déjà en son centre . Ainsi , les mots et leurs nouveaux habits . Cette novlangue où le langage est revisité . L ’ on ne dit plus balayeur , mais technicien de surface ou ingénieur des sols , même si le salaire n ’ est pas le même qu ’ un technicien ou un ingénieur en informatique . L ’ on ne dit plus infirme mais handicapé ( même si un infirme peut très bien " vivre " avec son infirmité ) , l ’ on ne dit plus économiquement faible ou pauvre mais exclu , l ’ on ne dit plus concierge mais gardien / gardienne d ’ immeuble . L ’ on ne dit pas antipsychotique , mais neuroleptique , l ’ on ne dit pas antinévrotique , mais anxiolytique , etc ... etc ...

" Une maxime pour être bien faite , ne demande pas à être corrigée . Elle demande à être développée . "

Isidore Lucien Ducasse / comte de Lautréamont , 1846 Montevidéo , 1870 Paris

L’ on ne dit plus censeur ou censeuse mais modérateur ou modératrice , l ’ on ne dit plus directeur du personnel , mais directeur des ressources humaines . Rappelons que c ’ est Victor Klemperer ( 1881-1960 ) , qui écrivit un livre " Lingua Tertii Impéritii en 1947 , pour décrypter la langue nazie , puis Eric Hazan reprendra cette thématique en la réactualisant à notre époque . La novlangue se manifeste aussi dans la matérialité de la télélobotomie et de la radiotomie qui sont maintenant dans les cafés et les restaurants . Et l ’ on se voit imposer les bruits de la tyrannie radiotélévisée en place . Alors que nous allons dans ces lieux pour converser avec des amis / amies ou en famille , et pas pour nous abrutir davantage . Mais il est vrai , que l ’ art de la conversation est mort ou presque , comme l ’ avait signalé en son temps , feu Guy Debord ( 1931-1994 ) . Maintenant , la plupart de nos " intellectuels / intellectuelles " , sont d ’ élevage ou de batterie , certains / certaines en plein air , d ’ autres sur des perchoirs , mais avec la langue coupée , cela fait moins de bruit .

Et l ’ on dit encore politiciens / politiciennes au lieu de crapules . Et le pire est à venir , car un jour , les tribus familiales , les diverses bandes politiques et autres , s ’ affronteront physiquement les unes aux autres , et malheur à ceux et celles qui n ’ auront pas d ’ armes . C ’ est l ’ aboutissement du capitalisme que tout le monde se foute sur la gueule . Individus contre individus . Bandes contre bandes . Familles contre familles . Richesse contre pauvreté , mais hélas pas classe contre classe . Le pire est à venir . Et seuls / seules des crétins et des crétines pourraient soutenir le contraire .Mais , nous n ’ avons rien à faire , ici , de l ’ avis des idiots et idiotes . Même sur les chaînes de télévision , il est dit que nous sommes empoisonnés / empoisonnées par de la bouffe de merde , tant ce que nous mangeons est pollué . Même là , c ’ est dit , c ’ est vous dire ! Nous aurons donc le " choix " , de mourir par le poison de la bouffe industrielle , et même du " bio-industriel " , de devenir fou ou folle , à cause des bruits de la grande ville , de mourir d ’ angoisse ou autre ...

" Mais revenons à l ’ histoire réelle . Pour ne parler que de la France et de ces sombres années de soumission intellectuelle dont Sartre fut le parfait représentant , avec son inénarrable manière de couper ses scrupules de conscience en quatre pour finalement toujours tout accepter des staliniens , la critique des pays bureaucratiques était développée depuis 1949 dans la revue Socialisme ou Barbarie . "

Jaime Semprun , né en 1947 , " Précis de récupération " , 1976 , Ed : Champ libre

Nous sommes dans l ’ isolement , car tout autre que soi peut-être un ou une ennemi(e) , et l ’ on peut rester aussi coincé(e) des heures dans des embouteillages , où nous sommes enfermés / enfermées dans des cercueils voitures . Nous pouvons aussi nous ruer sur des plages surpeuplées ( surtout les naturistes , trop rares ) , où il ne manque que le métro . Et où l ’ on risque l ’ asphyxie par les algues vertes . Nous ne pouvons plus faire la moindre rencontre , hormis par les agences matrimoniales ou les petites annonces . Quel beau monde que le notre ! ne comprenons - nous pas que tous ceux et toutes celles qui aspirent à nous représenter , nous les gueux et gueuses , ne sont que des tyrans en devenir ? il y en a plein dans nos organisations " libertaires " ... mais si nous osons le dire , ces chefaillons " libertaires " nous traiterons de " paranoïaques " , ben voyons ... en vérité , la principale pollution de la planète , c ’ est la connerie . Et chacun / chacune y apporte son petit panier . Et comme aussi , ce qui est con pour certains / certaines , ne l ’ est pas pour d ’ autres ... le pire est à venir .

" Un neuroleptique a pour fonction de rendre calmes , dociles , les psychotiques , schizophrènes , maniaques et agités . Un neuroleptique est un antipsychotique . Neuroleptique est un mot très utilisé en France , mais en fait les Anglo-Saxons préfèrent dire antipsychotique .Ce que vous appelez les tranquillisants , ce sont des molécules agissant non pas dans les psychoses , mais seulement dans les névroses . Ce sont des antinévrotiques . "

Henri Laborit ( 1914-1995 ) , biologiste des comportements

Il n ’ y a plus de respect pour rien , il n ’ y a plus que du mépris . Comme c ’ est triste , et je comprends bien , pourquoi nous refusons de l ’ admettre . Comme me le disait Fabrice , un copain électricien , qui sait tout faire ou presque , les gens ne savent plus bosser correctement . Aujourd'hui , de plus , c ’ est vite fait mal fait , et l ’ on fabrique de la merde pour des gens que l ’ on prend pour de la merde . Le pire est à venir , même si nous ne sommes qu ’ en son centre . La politique , ce n ’ est pas un parti , un syndicat , une organisation , une association . La politique c ’ est manger , c ’ est boire , c ’ est faire l ’ amour , c ’ est respirer , c ’ est penser , c ’ est vivre . La politique , c ’ est la négation de la vie , qui n ’ est que la vie de la négation . Et si nous ne posions pas les bonnes questions ? difficile d ’ apporter de vraies réponses à de fausses questions . Le pire est à venir car nous avons toujours répondu faussement aux vraies questions , comme nous avons toujours posé de fausses questions aux vraies réponses . Profitez bien , profitons bien , des derniers hochets consuméristes , renouvelables ou pas , car ce sont toujours les mêmes , en pire , car le pire est à venir . Et les opiums bourgeois ou populaires n ’ y suffiront plus , car le pire est à venir .

" Ce qui peut être universel , c ’ est la façon dont le contexte social détermine un individu au point qu ’ il n ’ en est qu ’ une expression particulière . "

Henri Laborit ( 1914-1995 ) biologiste des comportements

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"In 1879, Richard von Krafft - Ebing (1840-1902), the author of the famous" Psychopathia Sexualis "in 1886, isolated the hallucinatory forms (paranoia hallucinatoria) from other delusions (paranoia combinatoria). Emil Kraepelin (1856-1926) more precisely defines paranoia at the end of the 19th century as "the slow and insidious development of a delusional system enduring and unbreakable, and by the absolute preservation of clarity and order of thought, will, and of action. "

"This is the perfect definition of what a spectacular techno-industrial commodity society is."

So we are all more or less paranoid, since we all have good reasons for that. The spectacular techno-industrial commodity society is paranoia itself. The society of the integrated spectacular is a paranoia-making machine. So fools now claim that if you are censored, you have nothing to say. But, it is true, that nothing should surprise us any more. The same morons and morons, (I am not writing for you, go your way), will undoubtedly consider that it is necessary to be "paranoid" to qualify our spectacular society as a techno-industrial merchant, as a society of surveillance, where as it is. 'none have said before, the surveillance monitors itself. The worst is yet to come, even though we are already at its center.

Unity is nowhere, and it would take only a small group to be really united, for it to become a formidable political force and feared by the tyranny in place. Let us look at the actions of the unemployed in the struggle, and we note that although few in number, they manage to unblock sensitive files, during their occupations as a national employment agency. , transformed by the liberal fascist newspeak, into an employment center ... No tyranny fears disunity. She even maintains disunity, especially as she knows it to exist, and essential to the exercise of her tyranny. And tyranny does not ignore that its enemies / enemies are themselves and themselves irreconcilable enemies / enemies. Because how can one think for a second, that a Stalinist militant or a leftist militant, that a social democratic militant or an anarchist militant, can get along? and, indeed, this is the whole question well hidden by militant tongue-in-cheek. Militancy being not only the supreme stage of alienation, but it is also the sworn and declared enemy of revolutionary theory.

"The revolutionary organization can only be the unitary criticism of society, that is to say a criticism which does not come to terms with any form of separate power, anywhere in the world, and a criticism pronounced globally against all aspects of society. alienated social life. "

Guy Ernest Debord (La société du spectacle, 1967)

And so it is, this whole set of enemies / enemies that are the best allies of tyranny. Without counting all those and all those, who have no other aspiration than that of taking the place of the existing tyranny, to replace it with their replacement tyranny. Therefore, most of the "enemies / enemies" of tyranny are often the structuring food for this tyranny. But under Nazism, those who denounced this totalitarian system could be treated as mentally ill with the delirium of persecution. Thus, if we could put comments after reading a book, or after reading an article in a newspaper, there would be more comments than the rest, both laudatory and defamatory, and therefore no one, no longer write ... Unfortunately, manipulation marketing, which is the manipulation of marketing, knows how to use the latest discoveries on the human brain, to better dominate and manipulate both the individual and the crowds. And there are plenty of manipulators and manipulators in militant circles of all persuasions.

People will need to learn how the human brain works in social settings, if they no longer want to be manipulated or dominated. But deep down, perhaps they want it? and if people want to dominate (in any field), it is to be loved. Because to dominate and to be loved is to be loved. It is gratifying to be loved. Look at the dictators, the leaders, they are often loved, that is a fact. These are the people who talk about peace, who get murdered, not those who talk about war. And the worst is yet to come, although we are already at its center. So the words and their new clothes. This newspeak where language is revisited. We no longer say sweeper, but surface technician or soil engineer, even if the salary is not the same as a technician or a computer engineer. We no longer say crippled but disabled (even if a disabled person can very well "live" with his infirmity), we no longer say economically weak or poor but excluded, we no longer say janitor but caretaker. ' apartment building . We don't say antipsychotic, but neuroleptic, we don't say antineurotic, but anxiolytic, etc ... etc ...

"A maxim to be well done does not ask to be corrected. It requires to be developed."

Isidore Lucien Ducasse / count of Lautréamont, 1846 Montevidéo, 1870 Paris

We no longer say censor or censor but moderator or moderator, we no longer say director of personnel, but director of human resources. Let us recall that it is Victor Klemperer (1881-1960), who wrote a book "Lingua Tertii Impéritii in 1947, to decipher the Nazi language, then Eric Hazan will take up this theme by updating it to our time. Newspeak is also manifested in the materiality of telelobotomy and radiotomy which are now in cafes and restaurants. And we see ourselves being forced the sounds of the tyranny broadcast in place. As we go to these places to converse with friends / girlfriends or in family, and not to further stupefy us. But it is true that the art of conversation is almost dead, as the late Guy Debord (1931-1994) had pointed out in his time. "intellectuals", are herdsmen or drums, some / some in the open air, others on perches, but with the tongue cut it makes less noise.

And we still say politicians instead of scoundrels. And the worst is yet to come, because one day the family tribes, the various political bands and others, will face each other physically, and woe to those who have no weapons. This is the culmination of capitalism that everyone is screwing up on. Individuals against individuals. Bands against bands. Families versus families. Wealth against poverty, but unfortunately not class against class. The worse is yet to come . And only / only morons and morons could argue otherwise. But, we have nothing to do here, in the opinion of the idiots and idiots. Even on the TV channels it is said that we are poisoned / poisoned by crap food, so much is polluted what we eat. Even there, it is said, it is telling you! We will therefore have the "choice", to die by the poison of industrial food, and even of the "bio-industrial", to become mad or mad, because of the noises of the big city, to die of anguish or other. ..

"But let us return to real history. To speak only of France and those dark years of intellectual submission of which Sartre was the perfect representative, with his inenarable way of cutting his scruples of conscience in four to finally always accept everything from the Stalinists , criticism of bureaucratic countries had been developed since 1949 in the review Socialisme ou Barbarie. "

Jaime Semprun, born in 1947, "Precis of recovery", 1976, Ed: Free field

We are in isolation, because anyone other than ourselves can be an enemy, and we can also stay stuck for hours in traffic jams, where we are locked up / locked in car coffins . We can also rush to overcrowded beaches (especially naturists, too rare), where all that is missing is the metro. And where you risk suffocation by green algae. We can no longer make the slightest meeting, except through marriage agencies or classified ads. What a beautiful world ours is! do we not understand that all those and all those who aspire to represent us, we beggars and beggars, are only tyrants in the making? there are plenty of them in our "libertarian" organizations ... but if we dare say it, these "libertarian" bosses we will treat as "paranoid", well let's see ... in truth, the main pollution of the planet is is bullshit. And everyone brings their own little basket. And also, what is stupid for some, is not for others ... the worst is yet to come.

"A neuroleptic has the function of making calm, docile, psychotics, schizophrenics, maniacs and restless. A neuroleptic is an antipsychotic. Neuroleptic is a word widely used in France, but in fact the Anglo-Saxons prefer to say antipsychotic. Call the tranquilizers, they are molecules acting not in psychoses, but only in neuroses. They are antineurotics. "

Henri Laborit (1914-1995), behavioral biologist

There is no more respect for anything, there is only contempt. How sad, and I understand why we refuse to admit it. As Fabrice, an electrician friend, who knows how to do almost everything, told me, people no longer know how to work properly. Today, moreover, it is quickly done badly, and we make shit for people that we take for shit. The worst is yet to come, even though we are only at its center. Politics is not a party, a union, an organization, an association. Politics is eating, it is drinking, it is making love, it is breathing, it is thinking, it is living. Politics is the negation of life, which is only the life of negation. What if we don't ask the right questions? difficult to give real answers to false questions. The worst is yet to come because we have always answered real questions wrongly, just as we have always asked real answers wrong questions. Take advantage, take advantage of the last consumerist rattles, renewable or not, because they are always the same, and worse, because the worst is yet to come. And bourgeois or popular opium will no longer suffice, because the worst is yet to come.

"What can be universal is how the social context determines an individual to such an extent that it is only a particular expression of it."

Henri Laborit (1914-1995) behavioral biologist

Patrice Faubert (2010) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)