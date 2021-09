Tous les métiers sportifs

Tous les métiers artistiques

Tous les métiers politiques

Utilisent des femmes

Consomment des drogues

Et parfois, cela finit à la morgue

Et parfois, cela finit en prison

Malgré toutes les protections

Et cela ose

Prendre des poses

Et cela cause

Toujours à prendre des doses

Mais, c'est toujours l'autre

Mais, ce n'est jamais soi-même

L'on veut que l'on nous aime

Et, c'est le bonnet d'âne

Pour le bouc émissaire

Oui, monsieur le commissaire

Et, l'on jette des quolibets infâmes

Pour ( né en 1949 ) Dominique Strauss-Kahn

Un bouc émissaire

Comme cela sert !

C'est l'arbre qui cache la forêt

C'est prendre les gens pour des niais

Tous les métiers sportifs

Tous les métiers artistiques

Tous les métiers politiques

Consomment des femmes

Utilisent des drogues

Et parfois, cela finit à la morgue

Et parfois, cela finit en prison

Malgré toutes les protections

Patrice Faubert ( 2012 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All sports professions

All artistic professions

All political professions

Use women

Use drugs

And sometimes it ends up in the morgue

And sometimes it ends up in jail

Despite all the protections

And that dares

Take poses

And this causes

Always taking doses

But, it's always the other

But, it's never yourself

We want people to love us

And, it's the donkey cap

For the scapegoat

Yes, commissioner

And, we throw infamous jokes

For (born in 1949) Dominique Strauss-Kahn

A scapegoat

How useful!

It is the tree that hides the forest

It's taking people for fools

All sports professions

All artistic professions

All political professions

Consume women

Use drugs

And sometimes it ends up in the morgue

And sometimes it ends up in jail

Despite all the protections

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)