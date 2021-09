Engrais phosphatés

Via le Maroc

En producteur premier

Solide comme le roc

El la fluorose

Cela n'est pas de l'eau de rose

Cadmium de Pologne

Poumons en tragique trogne

Quand le charbon dégomme

Chaque pays

Rien à foutre de la gueule d'autres pays

Chaque personne

Rien à foutre de la gueule d'autres personnes

C'est le glas, dring-dring, qui sonne

Avec chaque nation

Avec sa propre pollution

Import-export en adéquation

Comme un nuage

Qui serait bien volage

Toute pollution s'internationalisant

Et partout, TOUT, se répandant

Avec la sinistre impression

L'impuissance de tourner en rond

Malgré des luttes contre, comme une malédiction

Cercle vicieux du tourner en rond

Quoi que l'on fasse

Tout y fait trace

Et il y a encore un peu de place

Rien, jamais, vraiment, ne s'y efface

Et nous nous polluons

Et vous vous polluez

Ils et elles se polluent

Et, bis repetita, quoi que l'on fasse

Tout y fait trace

Et quoi que l'on dise

Sans qu'aucunement, je ne médise !

Quand il faut à nouveau polluer, propre

Pour pouvoir dépolluer le moins propre

Des énergies faussement vertes

Des énergies pas vertes

Une pollution en mondialisation

La mondialisation de la pollution

Cela est à tous et à toutes

Pour s'y cacher, aucune soute

Notre commune prison

Notre seule vraie communion

Avec toute une fausse compassion

Du conditionnement comportemental en affectation

Une prison, coûtant encore plus chère

Que celle de Guantanamo, si délétère

Alors, que cependant

Et c'est proprement effarant

13 millions de dollars par détenu

Avec depuis 2001, 780 détenus

Et il n'y a plus, à ce jour, que 39 détenus

Coût de Guantanamo et sa prison, par an

540 millions de dollars

Faire florès pour le cafard

Le capital, dans nos fioles, ce crachat

Et au cas par cas

Vraiment, sur cela, mon mollard

Quand le vol

Crée de l'emploi

Quand le crime

Crée de l'emploi

Quand la misère

Crée de l'emploi

Quand la pollution

Crée de l'emploi

Sotte société et sots métiers

Toute la perversité d'une société

Qui avec cela, comme cela, ne peut que fonctionner

Sinon, du chômage généralisé

Toutes les absurdités y sont liées, y sont là !

Et cela serait encore pire, si personne ne s'y opposait

Et cela serait encore pire, si personne ne luttait

Avec toute une inutilité

Qui y organise sa terrifiante absurdité

Comme les nazillons qui sont invités

Comme la zemmourisation qui peut parader

De nos jours, sur des plateaux de télé !

Comme aussi

Les 70.000 livres, en France, publiés

Et par année

Mais depuis que les gens lisent

Rien n'a vraiment changé, nonobstant

Mais surtout

Depuis que les gens élisent

Mais surtout

Depuis que les gens disent

Rien n'a vraiment changé, édifiant

Les inégalités

Les injustices

Les disparités

L'intolérance

Les scandales, les souffrances

Les guerres, la torture, l'indifférence

La fascisation des esprits, habituation du navrant

Et tout cela se mimétisant

Tout cela s'institutionnalisant

Indéfiniment

Sous d'autres formes

Sous d'autres normes

Alors, à quoi bon ?

Si c'est pour la sacro-sainte consommation

Alors, à quoi bon ?

Si c'est pour la sacro-sainte spectacularisation

Si à l'innommable, c'est pour l'intégration

Comme la destruction des bords de mer

Forcément, la société marchande laisse faire

De zéro à dix mètres, comme après une guerre

Anéantissement de toute une faune marine

Avec des herbiers qui déclinent

Mais, chacun, chacune, ne voyant que midi à sa porte

Et tout le monde pense avoir raison, de la sorte !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Phosphate fertilizers

Via Morocco

As a first producer

Solid as a rock

El fluorosis

This is not rose water

Cadmium from Poland

Lungs in tragic heart

When the charcoal degummates

Each country

Don't give a fuck about other countries

Each person

Don't give a fuck about other people

It's the death knell, dring-dring, that rings

With every nation

With its own pollution

Import-export in adequacy

Like a cloud

Who would be fickle

Any pollution becoming international

And everywhere, EVERYTHING, spreading

With the sinister impression

The inability to go around in circles

Despite struggles, like a curse

Vicious circle of going around in circles

Whatever we do

Everything makes a trace

And there is still a little room

Nothing, never, really, is erased

And we pollute ourselves

And you pollute yourself

They pollute each other

And, bis repetita, whatever we do

Everything makes a trace

And whatever we say

Without any, I do not slander!

When to pollute again, clean

To be able to depollute the least clean

Deceptively green energies

Not green energies

Pollution in globalization

The globalization of pollution

This is everyone's

To hide there, no hold

Our common prison

Our only true fellowship

With all false compassion

Behavioral conditioning in assignment

A prison, costing even more

Than that of Guantanamo, so deleterious

So, that however

And it's really amazing

$ 13 million per inmate

With since 2001, 780 prisoners

And there are, to date, only 39 inmates

Cost of Guantanamo and its prison, per year

$ 540 million

Make flowers for the cockroach

The capital, in our vials, this spit

And on a case by case basis

Really, on that, my coward

When the flight

Creates jobs

When the crime

Creates jobs

When misery

Creates jobs

When the pollution

Creates jobs

Foolish society and foolish trades

All the perversity of a society

Who with this, like this, can only work

Otherwise, general unemployment

All the absurdities are linked to it, are there!

And it would be even worse, if no one opposed it

And it would be even worse, if no one struggled

With all uselessness

Who organizes his terrifying absurdity there

Like the Nazillions who are invited

Like the zemmourization that can parade

Nowadays, on TV sets!

As also

The 70,000 books, in France, published

And by year

But since people read

Nothing has really changed, notwithstanding

But above all

Since people elect

But above all

Since people say

Nothing has really changed, uplifting

Inequalities

The injustices

The disparities

Intolerance

The scandals, the sufferings

Wars, torture, indifference

The fascization of minds, habituation of the heartbreaking

And all this mimicking

All of this becoming institutionalized

Indefinitely

In other forms

Under other standards

So what ?

If it's for the sacrosanct consumption

So what ?

If it's for the sacrosanct spectacularization

If to the unnamable, it's for integration

Like the destruction of the seashore

Obviously, the merchant society lets it go

From zero to ten meters, like after a war

Destruction of a whole marine fauna

With herbaria that decline

But, each, each, seeing only noon at their doorstep

And everyone thinks they are right, so!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)