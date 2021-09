L'amour en fuite

Ah ! voici l'amour

Qui fait sa cour

Mais si l'on

Ne peut aimer

Que ce que l'on

Connaît vraiment

Et comme l'on

Ne connaît intimement

Rien ni personne

Et bien, et bien

L'on aime rien

Ni personne

Et, c'est avec cette prétendue

Connaissance de l'autre

Que nous aimons

Ou que nous détestons

Et l'on se marie

Pour une apparition

Et l'on divorce

Pour une illusion

Et, c'est toujours

Avec cette prétendue connaissance

Qui est la prison des sens

Que l'on aime

Ou que l'on déteste

Ah ! voici l'amour

Qui fait sa cour

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Ah! here is love

Who's courting

But if we

Can't love

That what we

Really knows

And as we

Does not know intimately

Nothing and nobody

Well, well

We like nothing

No one

And, it is with this alleged

Knowledge of the other

That we love

Or that we hate

And we get married

For an appearance

And we divorce

For an illusion

And, it is always

With this so-called knowledge

Who is the prison of the senses

That we love

Or that we hate

Ah! here is love

Who's courting

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)