Ecritures du passé, du présent, du futur

L'on pourrait se dire

Ce que je fais, ne vaut rien

L'on pourrait se dire

Ce que je fais, ne vaut rien

Même pas, un pet de lapin

L'écriture expérimentale

N'est jamais l'écriture idéale

L'on pourrait se dire

Je le sais

Je m'en vais

L'on peut se dire

Cela ne vaut rien

Mais, l'on en fait rien

Et puis après ?

L'on ne peut, mais

Et après ?

L'on ne veut, mais

Et après ?

L'on ne peut, mais

Au lieu de faire un feu

D'écritures accumulées

Au cours de l'écoulement des années

Et finalement, l'on jette les lettres

Par les fenêtres ouvertes

Du machin internet artilect

Et même si seulement, à une personne

Cela plaît bien

Le but, en somme

Est largement atteint

L'écriture expérimentale

N'est jamais l'écriture idéale

Et même si seulement, une seule personne

S'y sent en fête

Et même si seulement, une seule personne

S'y sent moins bête

Loin de toutes les sectes

Et même si seulement, un seul humain

Y trouve un peu de plaisir

Et bien, c'est bien

Le but est atteint

Car, le grand nombre ne valide rien

Il faut bien le dire !

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

We could say

What I do is worth nothing

We could say

What I do is worth nothing

Not even a rabbit fart

Experimental writing

Is never the ideal writing

We could say

I know it

I am leaving

We can say

It's not worth anything

But, we do nothing

And then after ?

We can't, but

And after ?

We don't want, but

And after ?

We can't, but

Instead of making a fire

Accumulated writings

Over the years

And finally, we throw away the letters

Through the open windows

From the artilect internet thing

And even if only to one person

It pleases

The goal, in short

Is largely achieved

Experimental writing

Is never the ideal writing

And even if only one person

Feels like a party

And even if only one person

Feels less stupid there

Far from all sects

And even if only one human

Find a little pleasure

Well that's good

The goal is reached

Because, the great number does not validate anything

It must be said!

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)