Paraphysique de la sexualité

" Où l ' on vérifie qu ' à l ' encontre des inepties différentialistes ( sur l ' impavidité , le courage , etc... dont une société si développée aurait , paraît - il , le monopole ) , l ' invocation d ' une supposée " tradition " répond d ' abord aux exigences de la soumission la plus moderne . "

Nadine et Thierry Ribault " Les sanctuaires de l ' abîme , chronique du désastre de Fukushima Mars 2012 , aux " Editions de L ' encyclopédie Des Nuisances " .

La monogamie est inhérente à la prostitution . La prostitution est inhérente à la monogamie . La propriété sexuelle est la propriété qui contient toutes les autres propriétés . Nous apprenons à nous accaparer les êtres et les choses . Mais nous pourrions tout aussi bien apprendre à partager les êtres et les choses .

Et comme ce ne sont pas les mâles et les femelles qui manquent , nous pourrions toujours trouver des êtres avec qui partager nos fantasmes sexuels .

Et ce n ' est plus la beauté physique qui serait le critère dominant dans la démarche séductrice , mais avant tout , l ' affinité du fantasme .

Il n ' y aurait plus besoin de prostitution et tout ce qui va avec , puisque toute la vie serait sexualisée .

Seuls les critères d ' attirance physique et cérébrale réciproques seraient importants , ainsi que l ' indispensable accord mutuel , tous les autres critères étant sans importance .

L ' expression " être trompé " disparaitrait , car elle le produit de la propriété sexuelle .

Plus de propriété sexuelle , plus de tromperie .

L ' on rigolerait des expressions , comme se faire baiser , pour se faire avoir , ou être pris pour un con , à savoir être pris pour un vagin de femme .

Vous savez bien , que certains mecs machistes , disent entre eux , parlant d ' une nana , tu l ' as baisée ? ce qui veut dire , en clair , qu ' elle s ' est faite " avoir " ...

C ' est curieux , ces deux expressions , se faire baiser , se faire avoir , et avoir baisé quelqu'un / quelqu'une , ce qui signifie l ' avoir joué .

" Je ne m ' adresse qu ' à des gens capables de m ' entendre , et ceux-là me liront

sans danger . "

Marquis de Sade ( 1740-1814 )

Et l ' on dit aussi , j ' aime bien baiser , il m ' a bien baisé , etc... nous voulons bien tout partager sauf l ' argent . Et nous voulons bien tout partager sauf le sexe . Et bien , aucune révolution ne pourra se faire , si nous ne voulons pas apprendre à partager sexuellement tant les hommes que les femmes .

Vous me rétorquerez , oui , mais dans votre système , tout le monde voudrait les belles femmes et les beaux hommes . Dans la société spectaculaire marchande techno - industrielle , beaucoup de belles femmes sont réservées pour la domination masculine , et sont des objets de concurrence entre mâles dominants . Elle sont élevées pour cela , dès la petite enfance . Elles sont actrices , présentatrices , femmes du monde , courtisanes , etc ... Tout ce qui est beau et donc d ' une grande cherté , est présentement pour les riches . Et la beauté chez une femme peut-être un fond de commerce . Pour un homme aussi , d ' ailleurs .

Dans une société spectaculaire marchande techno-industrielle , tous les rapports des animaux humains sont régis par l ' argent .

Et tous les rapports humains sont donc suspects . De belles jeunes femmes avec des vieux richissimes , des jeunes et beaux mecs avec de vieilles rombières , etc ...quelquefois , c ' est par attirance réciproque et sincère , mais c ' est rare .

L ' argent s ' infiltre dans nos relations de toutes sortes , et imprime sa marque de fabrique . Et au fond , les péripatéticiennes sont les femmes les plus honnêtes qui soient , car au moins c ' est clairement affiché , tout le monde doit passer à la caisse .

Et en général , vous en avez pour votre argent . Je n ' ai jamais été voir de femmes prostituées , de ma vie , mais je sais qu ' il y a différents tarifs , selon les prestations demandées .

Mais est-ce si différent de la vie d ' usine ou de bureau , où l' on doit louer soit ses muscles ou son cerveau à un patron / une patronne , qui sont des proxénètes , qui nous exploitent , en nous faisant perdre notre vie à la gagner . Qui nous baisent , donc , autrement qu ' au lit , c ' est le cas de le dire . Mais au lit , au moins , c ' est agréable de baiser .

" Combien il est de choses qu ' on juge impossibles , jusqu'au jour

où elles se trouvent faites . "

Pline l ' ancien ( 23 de notre ère , 79 de notre ère , éruption du Vésuve )

Encore qu ' au lit , cela peut-être jouissif , alors que là , le patron maquereau , la patronne maquerelle , vont nous entuber sans que nous en ressentions le moindre orgasme .

Le travail est donc aussi une prostitution , et les diverses bourgeoisies ( extrême gauche , gauche , droite , extrême droite ) , ne veulent / peuvent bien sûr , pas l ' admettre .

Comment se fait-il de plus , que vous vouliez faire " une révolution " , alors que tant de sujets vous sont tabous ou interdits ?

Et puis , il ne peut y avoir de révolutionnaires sans une révolution .

Et toutes ces femmes revanchardes contre les hommes , veulent-elles une révolution , ou simplement prendre leur revanche sur les mecs ? Tous les ismes sont réducteurs et séparateurs . Ce sont des croyances au même titre que les croyances religieuses .

Et vous appelez le " nihilisme " , le refus des mandarins , chefs , gourous , leaders , chefaillons , religions , idéologies , la négation des gens qui sont invités à la radio et à la télévision , et aussi le refus de tout ce qui a déjà échoué .

Nous voulons autre chose , et cette autre chose , il nous faudra l ' inventer ou périr .

Donc travailler , c ' est faire le tapin , faire la putain , même si les putains sont les femmes les plus probes qui soient , surtout dans ce monde marchand . Et si nous voulons progresser dans la pensée sans limite , il nous faut apprendre à penser avant tout , contre nous-mêmes . Nous n ' avons que de la bêtise dans nos têtes ( moi , toi , lui , eux / elles ) . Il suffit de voir , combien nous nous offusquons vite , dès que l ' on sort de nos schémas de réflexion tout faits .

Ainsi , vous croyez / nous croyons que ce que vous appelez , nous appelons , " la gauche " , ( la gauche du fascisme libéral ) , pourrait inverser la politique du capitalisme , en cas de victoire de François Hollande ( né en 1954 ) aux prochaines élections présidentielles françaises , mais que cela soit en France ou ailleurs sur la planète , une " victoire " de la gauche du fascisme libéral , ne changera rien du tout .

" Le vrai et le bien feraient plus aisément leur chemin dans le monde si ceux qui en sont incapables ne s ' entendaient pour leur barrer la route . Combien d ' oeuvres utiles ont été déjà ou retardées ou ajournées , quand elles n ' ont pas été entièrement étouffées par cet obstacle ! "

Arthur Schopenhauer ( 1788 - 1860 )

Car , une fois élue , elle ne fera qu ' appliquer le programme du capital , et c ' est tout . Son programme est d ' ailleurs , un programme politique capitaliste . Personne n ' en doute . Et comme en plus , cela sera fait par la gauche de la bourgeoisie , vous devrez fermer vos gueules . Mais , je comprends trop bien , que vous ayez ce besoin , que nous ayons ce besoin d ' illusions diverses . Du pain , des jeux , et des élections . Et du succès garanti , pour toute les tyrannies . Alors ,que vous vous disiez de gauche , de droite , de tout ce que vous voudrez , la tyrannie s ' en fiche royalement . Extrême gauche , gauche , droite , extrême droite , sont les tentacules de la tyrannie .

Encore que les plus couillonnés / couillonnées sont toujours à la gauche de la bourgeoisie , car à la droite de la bourgeoisie , il y a une certaine cohérence dans la crapulerie .De toutes façons , si nous pouvions nous zigouiller les uns / unes les autres , nous le ferions sans hésiter . C ' est peut-être pour cela aussi qu ' il est si difficile de se procurer des armes . Et nous n ' aimons pas les " intellectuels / intellectuelles " qui sont le contraire des cérébraux et cérébrales . Les cérébraux et cérébrales ne se prennent pas au sérieux , contrairement aux " intellectuels / intellectuelles " surtout d ' élevage , qui sont une puanteur d ' infatuation ... même pas justifiée !

Le flux engendre le reflux . Dès que faites quelque chose , vous êtes forcément critiqué . Et nous n ' aimons pas beaucoup la critique des autres . Nous pourrions même facilement casser la gueule à ceux ou celles qui osent nous critiquer ... n ' est-ce pas ? ( sauf s ' ils pèsent cent kilos et mesurent deux mètres ) , ha , ha ... bref ! comme le chantait jadis le groupe punk français " Les Béruriers Noirs " prostitution organisée , etc ... Pontault-Combault , lucille la chienne , Anne Laure ( soeur de Laurent ) , Francine Rabatel / Katrakazos ( mère de Laurent Katrakazos ) et qui fut mon amante , au début des années 1980 , le jardin ... souvenirs , souvenirs ... Et nous utilisons les mots pour transformer le cerveau de l ' autre , de sorte qu ' il nous regarde avantageusement .

Mais , il est très difficile de convaincre l ' autre , car il est convaincu qu ' il l ' est , et elle est convaincue qu ' elle l ' est , et ce , avec un discours logique derrière ... si , il était convaincu de ne pas l ' être , si , elle était convaincue de ne pas l ' être , cela serait très bien , mais le plus souvent , nous sommes convaincus / convaincues , d ' être convaincus / convaincues , justement ... donc à partir de là , à quoi bon discuter , argumenter , etc ... ? comme toute la caste si prétentieuse et si suffisante des " intellectuels / intellectuelles " qui sont les alliés incontournables de toutes les tyrannies . Et toutes les tyrannies ont l ' impérieux besoin de la caste des " intellectuels / intellectuelles " qui sont toujours au service de toutes les dominations .

" La pudeur des femmes n ' est que leur politique ; tout ce qu ' elles cachent ou déguisent n ' est caché ou déguisé que pour en augmenter le prix quand elles le révèlent . "'

Nicolas Restif de la Bretonne ( 1734 - 1806 )

Nous nous persuadons tous et toutes que nous avons raison . Et cette raison , est toujours ce qui nous arrange , ( la façon dont notre cerveau est organisé ) , une raison gratifiante . Et cette raison là , est toujours scotomisée par le discours logique , maître de la logique du discours .

Tout ce que nous faisons , nous le faisons pour nous faire plaisir , ( hormis le travail salarié ) , c ' est purement égoïste , et il faut être égoïste pour comprendre l ' autre .

Le travail non consenti est donc une prostitution , un esclavage , tout comme la prostitution location de ses organes sexuels . Pourquoi serait-il plus honteux de louer ses bras ou son cerveau , que son vagin ou son pénis ? l ' on en revient à la hiérarchisation des organes humains . Le cerveau et le coeur seraient des organes nobles et les autres organes seraient des organes roturiers . Alors que l ' on peut " vivre " sans cerveau mais pas sans foie . C ' est là où l ' on voit , où vont se nicher les jugements de valeur , justement .

L ' instinct sexuel est castré dès la naissance , et il y a des choses que l ' on ne pourra plus faire . Se sentir les parties génitales , ( s ' il y a des produits qui tuent les odeurs / phéromones , c ' est pas par hasard ) , soulever les jupes des dames , pour les messieurs , baisser le pantalon des messieurs , pour les filles , et autres grivoiseries . L ' on nous domestique , l ' on nous socialise , l ' on nous désexualise , l ' on nous castre . Mais , monsieur , sinon tout le monde baiserait n ' importe où , avec qui bon lui semble ! et après ? vous trouvez que la guerre partout , c ' est mieux ? c ' est la guerre qui est pornographique , pas un pénis qui rentre dans un anus ou un vagin . Et pour des propriétés dont la propriété sexuelle , qui contient toutes les autres propriétés , justement .

Et puis , quand on ne peut pas dominer sexuellement , l ' on va chercher des débouchés ailleurs ... et puis , plus de misère affective et sexuelle , plus de pornographie , plus de viols , plus de pédophilie , plus de guerre , plus d ' économie politique , plus de sport , plus de prison , plus de flics , plus de militaires , plus de matons , etc ... Dans le capitalisme et le profit , nous vivrons donc de moins en moins longtemps , nous serons de plus en plus malades , physiquement et mentalement , nous aurons ( c ' est déjà le cas ) , une santé de 80 ans à 50 / 60 ans , car l ' adaptation à un monde immonde , est tout à fait DEMENTE ... Et rien n ' étant sacré , hormis la vie , justement , tout devrait pouvoir se dire et surtout s ' écrire .

" Notre propre corps lui - même est déjà un objet , et , par suite , mérite le nom de représentation . Il n ' est , en effet , qu ' un objet parmi d ' autres objets , soumis aux mêmes lois que ceux - ci ; c ' est seulement un objet immédiat . "

Arthur Schopenhauer ( 1788 - 1860 )

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://www.patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Where we verify that, against differentialist nonsense (on impavidity, courage, etc ... of which such a developed society would have, it seems, the monopoly), the invocation of a supposed "tradition" first meets the requirements of the most modern submission. "

Nadine and Thierry Ribault "The sanctuaries of the abyss, chronicle of the disaster of Fukushima March 2012, with" Editions de L 'encyclopédie Des Nuisances ".

Monogamy is inherent in prostitution. Prostitution is inherent in monogamy. The sexual property is the property which contains all the other properties. We learn to take hold of beings and things. But we might as well learn to share beings and things.

And since there is no shortage of males and females, we could always find beings with whom to share our sexual fantasies.

And it is no longer the physical beauty which would be the dominant criterion in the seductive approach, but above all, the affinity of the fantasy.

There would be no more need for prostitution and all that goes with it, since all of life would be sexualized.

Only the criteria of reciprocal physical and cerebral attraction would be important, as well as the indispensable mutual agreement, all the other criteria being unimportant.

The expression "to be deceived" would disappear, because it is the product of sexual property.

No more sexual property, no more deception.

We would laugh at expressions, like being fucked, to be had, or to be taken for an asshole, namely to be taken for a woman's vagina.

You know that some chauvinistic guys say to each other, talking about a chick, did you fuck her? which means, in short, that she was made to "have" ...

It's curious, those two expressions, getting fucked, being tricked, and having fucked someone / someone, which means having played it.

"I only address people who can hear me, and those will read me

safe . "

Marquis de Sade (1740-1814)

And we also say, I like to fuck, he fucked me well, etc ... we want to share everything except the money. And we want to share everything except sex. Well, no revolution can happen if we don't want to learn to share sexually with both men and women.

You will retort, yes, but in your system everyone would want beautiful women and handsome men. In the spectacular techno-industrial merchant society, many beautiful women are reserved for male domination, and are objects of competition between dominant males. They are raised for this, from early childhood. They are actresses, presenters, women of the world, courtesans, etc. Everything that is beautiful and therefore very expensive, is presently for the rich. And beauty in a woman can be a goodwill. For a man too, by the way.

In a spectacular techno-industrial trading society, all relations between human animals are governed by money.

And all human relationships are therefore suspect. Beautiful young women with extremely wealthy old people, young and handsome guys with old rombières, etc ... sometimes, it is by mutual and sincere attraction, but it is rare.

Money infiltrates our relationships of all kinds, and leaves its mark. And deep down, Peripateticians are the most honest women around, because at least it's clearly displayed, everyone has to checkout.

And in general, you get what you pay for. I have never been to see women prostitutes in my life, but I know that there are different prices, depending on the services requested.

But is it so different from factory or office life, where you have to rent either your muscles or your brain to a boss, who are pimps, who exploit us, making us lose our life? to earn it. Who fuck us, therefore, other than in bed, it is the case to say it. But in bed, at least it's nice to fuck.

How many things are judged impossible, until the day

where they happen to be made. "

Pliny the Elder (23 CE, 79 CE, eruption of Vesuvius)

Even in bed, it can be enjoyable, while there, the boss pimp, the boss pimp, are going to screw us without our feeling the slightest orgasm.

Work is therefore also a prostitution, and the various bourgeoisies (extreme left, left, right, extreme right), of course, do not want / can not admit it.

How is it, moreover, that you want to make "a revolution", when so many subjects are taboo or forbidden to you?

And then, there can be no revolutionaries without a revolution.

And all these revengeful women against men, do they want a revolution, or just take revenge on guys? All isms are reducers and separators. They are beliefs just like religious beliefs.

And you call "nihilism", the rejection of mandarins, chiefs, gurus, leaders, chieftains, religions, ideologies, the denial of people who are invited to radio and television, and also the rejection of everything that already has failed .

We want something else, and this something else we will have to invent or perish.

So to work is to be the hustler, to be the whore, even if the whores are the most honest women there is, especially in this commercial world. And if we are to progress in limitless thinking, we must learn to think first and foremost, against ourselves. We only have stupidity in our heads (me, you, him, them / them). You just have to see how quickly we get offended as soon as we get out of our ready-made thought patterns.

So, you / we believe that what you call, we call, "the left", (the left of liberal fascism), could reverse the policy of capitalism, in the event of victory of François Hollande (born in 1954) in the next few years. French presidential elections, but whether in France or elsewhere on the planet, a "victory" for the left of liberal fascism will not change anything at all.

"The true and the good would make their way more easily in the world if those who are incapable of it did not agree to block their way. How many useful works have already been or have been delayed or postponed, when they have not been entirely suffocated by this obstacle! "

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

Because, once elected, it will only apply the program of capital, and that is all. Its program is, moreover, a capitalist political program. No one doubts it. And as in addition, it will be done by the left of the bourgeoisie, you will have to shut your mouths. But, I understand too well, that you have this need, that we have this need of various illusions. Bread, games, and elections. And guaranteed success for all tyrannies. So, whether you say left, right, whatever you want, tyranny royally doesn't care. Extreme left, left, right, extreme right, are the tentacles of tyranny.

Even though the most screwed up are always to the left of the bourgeoisie, because to the right of the bourgeoisie, there is a certain coherence in the villainy. we would definitely do that. Perhaps that is also why it is so difficult to obtain weapons. And we don't like the "intellectuals" who are the opposite of the cerebral and cerebral. The cerebral and cerebral ones do not take themselves seriously, unlike the "intellectuals" especially of breeding, which are a stench of infatuation ... not even justified!

The flow generates the reflux. As soon as you do something, you are bound to be criticized. And we don't like criticism from other people very much. We could even easily beat up on those who dare to criticize us ... right? (except if they weigh a hundred kilos and measure two meters), ha, ha ... in short! as the French punk group "Les Béruriers Noirs" sang in the past, organized prostitution, etc ... Pontault-Combault, lucille the dog, Anne Laure (sister of Laurent), Francine Rabatel / Katrakazos (mother of Laurent Katrakazos) and who was my lover, at the beginning of the 1980s, the garden ... memories, memories ... And we use the words to transform the brain of the other, so that it looks at us favorably.

But, it is very difficult to convince the other, because he is convinced that he is, and she is convinced that she is, and this, with a logical discourse behind ... yes, he was convinced not to be, if she was convinced not to be, that would be very good, but more often than not, we are convinced / convinced, to be convinced / convinced, precisely ... therefore from there, what is the use of discussing, arguing, etc ...? like all the so pretentious and so sufficient caste of "intellectuals / intellectuals" who are the inescapable allies of all tyrannies. And all tyrannies urgently need the caste of "intellectuals" who are always at the service of all dominions.

"The modesty of women is only their policy; everything they hide or disguise is hidden or disguised only to increase the price when they reveal it." '

Nicolas Restif de la Bretonne (1734 - 1806)

We all convince ourselves that we are right. And that reason, is always what suits us, (the way our brain is organized), a rewarding reason. And this reason is always scotomized by logical discourse, master of the logic of discourse.

Everything we do, we do to please ourselves, (apart from salaried work), is purely selfish, and you have to be selfish to understand the other.

Unauthorized work is therefore prostitution, slavery, just like prostitution rental of one's sexual organs. Why would it be more ashamed to praise her arms or her brain than her vagina or penis? we come back to the hierarchy of human organs. The brain and the heart would be noble organs and the other organs would be commoner organs. Whereas one can "live" without a brain but not without a liver. This is where we see, where value judgments will nestle, precisely.

The sexual instinct is castrated from birth, and there are things that you can no longer do. Feel the genitals, (if there are products that kill odors / pheromones, it is not by chance), lift the skirts of the ladies, for the gentlemen, lower the pants of the gentlemen, for the girls, and other saucy. We are domesticated, we are socialized, we are desexualized, we are castrated. But, sir, otherwise everyone would fuck anywhere, with whom they want! and after ? do you think war everywhere is better? it is war that is pornographic, not a penis that fits into an anus or a vagina. And for properties including the sexual property, which contains all the other properties, precisely.

And then, when we can not sexually dominate, we will look for outlets elsewhere ... and then, no more emotional and sexual misery, no more pornography, no more rapes, no more pedophilia, no more war, no more 'political economy, more sport, more prison, more cops, more soldiers, more guards, etc ... In capitalism and profit, we will therefore live less and less, we will be more and more sick, physically and mentally, we will have (it is already the case), a health of 80 years to 50/60 years, because the adaptation to a filthy world, is quite DEMENT ... And nothing being sacred, except life, precisely, everything should be able to be said and especially to be written.

"Our own body itself is already an object, and therefore deserves the name of representation. It is, in fact, only one object among other objects, subject to the same laws as these; it is only an immediate object. "

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://www.patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/