In addition to the question of how much NSDAP there was in the CDU, you will find answers to the questions asked in the title through links with text excerpts ...

A request to the AfD revealed that, according to their own survey, 82 percent of party members should not have belonged to any other party before. According to the AfD, the previous memberships are distributed among the major parties (including the SED, by the way) as follows:

> CDU

> 6.23%

>

> SPD

> 3.30%

>

> FDP

> 2.03%

>

> SED

> 1.77%

>

> CSU

> 1.24%

>

> Green

> 0.63%

>

> Left

> 0.57%

Freedom, Truth, Transparency and Democracy. Are these the points that the Union is currently fighting for - or is it more about maintaining power. After all, the Eastern CDU was involved in the power of the SED for many years. The power of the SED was not based on a single party - but similar to the power of the NSDAP, this power was also based on a list. The Social Democrats did not belong to this list. The SPD was banned as an enemy of the system. But the Eastern CDU was strongly represented on this list. Even next to the SED the second largest party in the GDR.

There is apparently no information on previous party memberships with NPD or Republicans. According to Michael Pfalzgraf, AfD spokesman, the remaining three percent are distributed among parties below 0.7 percent, “in the order Piraten, Die Freiheit, Free Voters, Schill, Bündnis 90, PDS, WASG. Further not measurable.

https://www.cicero.de/innenpolitik/alternative-fuer-deutschland-afd-mitglieder-cdu-csu-spd-linke-fdp-sed-gruene

The CDU is currently vehemently against cooperation, especially with the Left Party. Because of the GDR past, the Christian Democrats want nothing to do with the SED successor party. The East German CDU itself is anything but unencumbered. And the Left Party is not just made up of the former SED.

Freedom, Truth, Transparency and Democracy. Are these the points that the Union is currently fighting for - or is it more about maintaining power. After all, the Eastern CDU was involved in the power of the SED for many years. The power of the SED was not based on a single party - but similar to the power of the NSDAP, this power was also based on a list. The Social Democrats did not belong to this list. The SPD was banned as an enemy of the system. But the Ost-CDU was in this LisInfoSnippet: How much SED is in the AfD and in the CDU and how much NDPD is in the FDP? te strongly represented. Even next to the SED the second largest party in the GDR.

https://www.lokalkompass.de/schermbeck/c-politik/-und-wieviel-sed-steckt-eigentlich-in-der-cdu_a1304484

In 1990, according to "Taz", of the 163 CDU MPs in the last, only freely elected GDR parliament, 35 were unofficial Stasi employees. The proportion was thus higher than that of the SED successor party, the PDS, which merged in 2007 with the electoral alternative Work & Social Justice (WASG) to form the Left Party.

In addition: The cash assets of the Eastern CDU - converted and according to today's purchasing power totaling over 20 million euros - were transferred to the five new regional associations after the fall of the Berlin Wall and were also used there "for the modernization of the equipment of the taken over offices", such as the CDU-affiliated Konrad Adenauer Foundation noted in a handout in 2015. The district associations also bunkered several million, but the largest amount (around 12 million euros) "went to a separate account of the Bonn CDU", as "Der Spiegel" reported in 1993. The party thus received funds and infrastructure for its election campaigns

https://www.lokalkompass.de/schermbeck/c-politik/-und-wieviel-sed-steckt-eigentlich-in-der-cdu_a1304484

An electoral association of national and liberal parties in the GDR proposed by the NDPD was rejected by the parties that formed the Bund Free Democrats. Thereupon the NDPD also joined the Bund Free Democrats and went with it on August 12, 1990 in the Free Democratic Party (FDP).

According to its own information, the NDPD had the following membership figures:

1949: 17,000

1953: 232.605

1975: 80,000

Late 1980s: around 110,000

In its party program, the NDPD called for, among other things, the promotion of the middle class, the integration of former professional civil servants, an end to discrimination against simple NSDAP members and officers of the Wehrmacht, a complete land reform and the expropriation of the corporations. The national conservative AngInfoSnippet: How much SED is in the AfD and in the CDU and how much NDPD is in the FDP? belonging to the middle class and returnees from captivity [6] made up the majority of the members. The NDPD was organized on the model of the SED and the principle of democratic centralism. The highest body was the party congress, which met every five years and which elected a main committee.

https://de.wikipedia.org/wiki/National-Demokratische_Partei_Deutschlands#Politische_Arbeit_in_der_DDR

Around 65 high officials of the CDU, 20 of the CSU and 35 politicians of the FDP, were members of the NSDAP before they took up their offices in the federal republican democracy, as mayors, members of the state parliament, members of the Bundestag, parliamentary group chairmen, prime ministers, deputy prime ministers and high-ranking diplomats.

A sobering finding that supports scientific research on continuities in almost all areas of German society, in corporations, authorities, in education, medicine, the military and in the cultural sector. And this finding is well documented. Not thinking about your own story, especially in the current situation, leads to self-made dead ends.

https://www.tagesspiegel.de/kultur/kontinuitaeten-zur-nsdap-die-cdu-verklaert-nach-thueringen-ihre-rechte-vergangenheit/25532786.html

InfoSnippet: Wie viel SED ist in der AfD und in der CDU und wiviel NDPD ist in der FDP?

Neben der Frage wie viel NSDAP in der CDU war findet ihr Antworten auf die im Titel gestellten Fragen durch Links mit Textauszügen...

Eine Anfrage bei der AfD ergab, dass laut deren eigener Erhebung 82 Prozent der Parteimitglieder zuvor keiner anderen Partei zugehörig gewesen sein sollen. Auf die großen Parteien (darunter übrigens auch die SED) verteilen sich die vorherigen Mitgliedschaften laut AfD wie folgt:

> CDU

> 6,23%

>

> SPD

> 3,30%

>

> FDP

> 2,03%

>

> SED

> 1,77%

>

> CSU

> 1,24%

>

> Grüne

> 0,63%

>

> Linke

> 0,57%

Freiheit, Wahrheit, Transparenz und Demokratie. Sind das die Punkte, für die die Union aktuell noch kämpft - oder ist es eher der Machterhalt. Schließlich war die Ost-CDU lange Jahre an der Macht der SED beteiligt. Die Macht der SED basierte nämlich nicht auf einer einzigen Partei - sondern ähnlich der Macht der NSDAP, basierte auch diese Macht auf einer Liste. Dieser Liste gehörten die Sozialdemokraten nicht an. Die SPD war als Systemfeind verboten. Aber die Ost-CDU war in dieser Liste stark vertreten. Sogar neben der SED die zweitstärkste Partei der DDR.

Angaben zu früheren Parteimitgliedschaften bei NPD oder Republikanern gibt es offenbar nicht. Die übrigen drei Prozent verteilen sich laut Michael Pfalzgraf, Sprecher der AfD, auf Parteien unter 0,7 Prozent, „hierbei in der Reihenfolge Piraten, Die Freiheit, Freie Wähler, Schill, Bündnis 90, PDS, WASG. Weitere nicht messbar.

https://www.cicero.de/innenpolitik/alternative-fuer-deutschland-afd-mitglieder-cdu-csu-spd-linke-fdp-sed-gruene

Die CDU stemmt sich aktuell vehement gegen eine Kooperation vor allem mit der Linkspartei. Wegen der DDR-Vergangenheit wollen die Christdemokraten nichts mit der SED-Nachfolgepartei zu tun haben. Dabei ist die ostdeutsche CDU selbst alles andere als unbelastet. Und die Partei die Linke besteht nicht nur aus der früheren SED.

Freiheit, Wahrheit, Transparenz und Demokratie. Sind das die Punkte, für die die Union aktuell noch kämpft - oder ist es eher der Machterhalt. Schließlich war die Ost-CDU lange Jahre an der Macht der SED beteiligt. Die Macht der SED basierte nämlich nicht auf einer einzigen Partei - sondern ähnlich der Macht der NSDAP, basierte auch diese Macht auf einer Liste. Dieser Liste gehörten die Sozialdemokraten nicht an. Die SPD war als Systemfeind verboten. Aber die Ost-CDU war in dieser LisInfoSnippet: How much SED is in the AfD and in the CDU and how much NDPD is in the FDP? te stark vertreten. Sogar neben der SED die zweitstärkste Partei der DDR.

https://www.lokalkompass.de/schermbeck/c-politik/-und-wieviel-sed-steckt-eigentlich-in-der-cdu_a1304484

Im letzten, einzig frei gewählten DDR-Parlament waren 1990 laut "Taz" von 163 CDU-Abgeordneten 35 inoffizielle Stasi-Mitarbeiter. Damit lag der Anteil höher als bei der SED-Nachfolgepartei PDS, die 2007 mit der Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit (WASG) zur Linkspartei fusionierte.

Dazu kommt: Das Barvermögen der Ost-CDU – umgerechnet und nach heutiger Kaufkraft insgesamt über 20 Millionen Euro – wurde nach dem Mauerfall unter anderem auf die fünf neuen Landesverbände übertragen und dort auch "für die Modernisierung der Ausstattung der übernommenen Geschäftsstellen verwendet", wie die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung 2015 in einer Handreichung bemerkte. Die Kreisverbände bunkerten ebenso mehrere Millionen, der größte Betrag (rund 12 Millionen Euro) aber "wanderte auf ein Extrakonto der Bonner CDU", wie "Der Spiegel" 1993 berichtete. Die Partei erhielt damit Geldmittel und Infrastruktur für ihre Wahlkämpfe.

https://web.de/magazine/politik/sed-steckt-cdu-mitglieder-wiedervereinigung-34419032

Ein von der NDPD vorgeschlagener Wahlverbund der nationalen und liberalen Parteien in der DDR wurde von den im Bund Freier Demokraten zusammengeschlossenen Parteien abgelehnt. Daraufhin schloss sich die NDPD auch dem Bund Freier Demokraten an und ging mit ihm am 12. August 1990 in der Freien Demokratischen Partei (FDP) auf.

Nach eigenen Angaben hatte die NDPD folgende Mitgliederzahlen:

1949: 17.000

1953: 232.605

1975: 80.000

Ende der 1980er: etwa 110.000

In ihrem Parteiprogramm forderte die NDPD unter anderem die Förderung des Mittelstands, die Eingliederung der einstigen Berufsbeamten, ein Ende der Diskriminierung der einfachen NSDAP-Mitglieder und der Offiziere der Wehrmacht, eine vollständige Bodenreform und die Enteignung der Konzerne. Die nationalkonservativen AngInfoSnippet: How much SED is in the AfD and in the CDU and how much NDPD is in the FDP? ehörigen des Mittelstands und Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft[6] stellten den überwiegenden Anteil der Mitglieder. Die NDPD war nach dem Muster der SED und dem Prinzip des Demokratischen Zentralismus organisiert. Höchstes Gremium war der im fünfjährigen Rhythmus zusammentretende Parteitag, der einen Hauptausschuss wählte.

https://de.wikipedia.org/wiki/National-Demokratische_Partei_Deutschlands#Politische_Arbeit_in_der_DDR

Rund 65 hohe Funktionsträger der CDU, 20 der CSU und 35 Politiker der FDP, waren Mitglieder der NSDAP, ehe sie ihre Ämter in der bundesrepublikanischen Demokratie antraten, als Bürgermeister, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Fraktionsvorsitzende, Ministerpräsidenten, stellvertretende Ministerpräsidenten und hochrangige Diplomaten.

Ein ernüchternder Befund, der die wissenschaftliche Forschung zu Kontinuitäten in fast allen Bereichen der deutschen Gesellschaft, in Konzernen, Behörden, im Bildungswesen, der Medizin, dem Militär und im Kulturbetrieb, stützt. Und dieser Befund ist gut belegt. Die eigene Geschichte nicht mitzudenken, führt gerade in der aktuellen Situation in selbstgebastelte Sackgassen.

https://www.tagesspiegel.de/kultur/kontinuitaeten-zur-nsdap-die-cdu-verklaert-nach-thueringen-ihre-rechte-vergangenheit/25532786.html