Paraphysique du prétendu instinct maternel

" Plongeons plus avant dans l ' avenir . Un jour viendra , tout semble le dire , où , de progrès en progrès , l ' homme succombera , tué par l ' excès de ce qu ' il appelle la civilisation . Trop ardent à faire le dieu , il ne peut espérer la placide longévité de la bête . "

J.H. Fabre ( 1823 - 1915 )

" Le spectacle de la contestation n ' est pas la contestation du spectacle . " Un bombage parmi d ' autres , sur un mur en 1968 , dont le roi fut l ' ex - situationniste Christian Sébastiani , qui démissionnera de l ' ex - IS ( Internationale Situationniste ) , se considérant en insuffisance théorique , en Décembre 1970 . Et nous savons aujourd'hui que les " modernismes " artistiques ou politiques s ' habillent à Pompéi.

Donc , les femmes sont conditionnées / engrammées par la socio - culture , à faire des enfants , en leur faisant croire à " l ' instinct maternel " , qui n 'existe pas . En effet , les trois seuls véritables instincts sont boire , manger , copuler , et encore sont-ils des mémoires , la mémoire des espèces ... mais l ' idéologie de l ' enfantement , est tellement martelée , que beaucoup de femmes , ne se croiraient pas vraiment femmes à part entière , si elles n ' avaient pas d ' enfants .

Rappelons que feu Henri Laborit n ' aimait pas le terme de conditionnement , ( qui lui faisait penser à des boîtes de conserve ) et il lui préférait celui d ' engrammation socioculturelle .Saluons aussi l ' écrivaine Elisabeth Badinter , qui est l ' une des rares féministes de l ' une des nombreuses bourgeoisies à dénoncer le prétendu " instinct maternel " . Car bien des études entreprises sur ce sujet tabou , confirment que cet " instinct maternel " , n ' est en fait qu ' un intense conditionnement socio - culturel et absolument rien de plus .

Mais les Etats et les armées ont besoin de chair à canon , et de chair à profit , pour faire fonctionner leurs inhumaines et démentes sociétés METROPOLISiennes . Il est temps pour les femmes de faire la grève du ventre , la grève des ventres , de devenir néo - malthusiennes , et de ne plus procréer . Faîtes l ' amour , mais ne faîtes plus d ' enfants ! grève de la procréation . Il y a plein d ' enfants , sans parents , qui ne demanderaient qu ' à se faire adopter .

" Comme l ' être est identifié avec l ' objet , il n ' y a pas de mot pour être ; comme l ' être est immuable , il n ' y a pas de mot signifiant devenir . "

Branislav Malinowski ( 1884 - 1942 ) , ethnologue , à propos

des Trobliandais

Mais l ' on fait tout , pour rendre les adoptions impossibles ou difficiles , du fait du parcours administratif du type guerre de 1914 / 1918 , en France et ailleurs . L ' on devrait pourtant encourager , avant tout , la contraception , l ' avortement , l ' adoption , et le refus de procréer . Et la vasectomie cela existe aussi pour les hommes , même si là aussi , tout est fait pour vous / nous en dissuader . Et puis naître , c ' est être condamné à mort , car condamné à mourir . Voir le livre du penseur / philosophe d ' origine roumaine Emil Cioran ( 1911-1995 ) " De l ' inconvénient d ' être né . "( 1973 ) .

Tous les comportements humains sont AUTOMATISES et ce à au moins 95 pour cent . Ainsi faire croire aux petites filles , dès l ' école maternelle , à " l ' instinct maternel " , et à une féminité qui serait " innée " , les confortera dans ces illusions , plus tard , par un apprentissage qui deviendra un codage nerveux , une fois qu ' elles seront devenues adultes et femmes . C ' est étudié pour , comme l ' aurait dit , feu l ' humoriste Fernand Raynaud ( 1926 - 1973 ) .

Et elles prendront cet apprentissage , codage social / codage nerveux , pour un " instinct " ... toutes les armées du monde ont besoin de soldats et l ' Etat a aussi besoin de serviteurs , et cette propagande en faveur de " l ' instinct maternel " , est leur fonds de commerce , avec toute sa chair à canon et toute sa chair à profit . Aussi , faîtes l ' amour , mais ne procréez plus . L ' espèce humaine n ' est déjà plus , il n ' y a plus que des monstres à l ' apparence humaine . Même si l ' on trouve encore quelques rares exemplaires de l ' espèce humaine , surtout dans les anciennes générations ...

Si nous prenons un bocal , et que nous y mettons des poissons rouges en surnombre , ceux-ci se laisseront mourir non par manque d ' oxygène ou de faim , mais par surpopulation , par manque d ' espace . Et ceci n ' est pas de l ' eugénisme , de l ' élitisme , ni même de l ' économicisme , puisque l ' on pourrait partager équitablement toutes les ressources de la planète Terre , même avec 15 milliards d ' habitants et habitantes , dans une société de type libertaire , avec une économie distributive , mais une économie sans argent . Donc , l ' on copule autant pour la recherche du plaisir sexuel que pour transmettre inconsciemment ses gènes . Et de toutes façons , il s ' agit encore d ' un apprentissage .

" Dans un monde ou une " cause " donnée produit ou peut produire une multiplicité d ' " effets " , chaque " effet" devient ou peut devenir une " cause " et ainsi de suite indéfiniment . "

Alfred Korzybski ( 1879 - 1950 )

Il faut adopter les enfants qui n ' ont pas de parents avant d ' en faire . Il est important de faire de la réclame pour l ' adoption d ' enfants sans parents ou sans aucune famille , et non pour la procréation , alors qu ' il y a déjà des famines , et une surpopulation pandémique .

Nous croyons qu ' en procréant , nous allons nous perpétuer , ce qui est une absurdité , puisque chaque être humain est unique . Nous pouvons coder notre progéniture par socioculture , mais , néanmoins , son idiosyncrasie restera particulière .

Je suis ( hélas ) le seul à dire , haut et fort , que la société spectaculaire marchande techno - industrielle , est entretenue par les Etats , de l ' extrême gauche du capitalisme à l ' extrême droite du capitalisme . Les gauchistes , les staliniens , les démocrates , les fascistes , les nazis , les artistes spectacularisés , les mafias diverses , sont le capitalisme . Les Etats financent donc l ' extrême gauche du capital , la gauche du capital , la droite du capital , l ' extrême droite du capital , et même de prétendues organisations " libertaires " ...

Je ne donne pas la moindre leçon , car tout ceci , est assez évident . Sauf pour ceux et celles , qui n ' ont plus ni d ' yeux , pour voir , ni d ' oreilles , pour entendre , et c ' est là , la majorité .

Tout comme les commentaires sur les sites médiatiques qui sont en fait , des pollutions ou des censures déguisées . Les gauchistes et les staliniens sont des experts dans l ' art de polluer ou de censurer habilement , par des commentaires falsificateurs , des articles qui les dérangent ...

" En vérité , la première difficulté que rencontre l ' homme de la rue lorsqu ' on lui enseigne à penser mathématiquement , c ' est de devoir apprendre à regarder les choses bien plus directement en face , sa croyance dans les mots doit être mise en pièces ; il faut qu ' il apprenne à penser de façon plus concrète . "

Hermann Weyl ( 1885 - 1955 ) " La méthode de pensée mathématique "

Tout article se suffit à lui - même , et n ' a pas le besoin d ' être commenté . De toutes façons , il y aura toujours des pour et des contre ... Donc , qui est contre toute forme de censure est contre les commentaires , et qui est pour la censure sous une forme ou une autre , est pour les commentaires ... Et si vous trouvez cela paradoxal , c ' est que vous n ' avez rien compris .

Ou alors , il faut subvertir un article , mais en y répondant pas , ce qui est une stratégie très peu usitée ...

Il n ' y a pas plus d ' instinct maternel , que d ' instinct paternel.

Ce sont des inventions humaines . Mais plus les tyrans ont de monde sous leurs ordres , de foules à manipuler ou de gens à envoyer faire des guerres qui ne les concernent pas , et plus cela leur procure de la jouissance . Voilà pourquoi les allocations familiales sont sacrées . Tous les tyrans subtils ou manifestes , sont natalistes , bien entendu .

Et tout gouvernement est totalitaire , d ' une façon subtile ou manifeste , c ' est tout . L ' utopie , c ' est de croire que l ' organisation présente de la vie , n ' est pas la plus grande des démences . La plupart des gens de pouvoir , sinon tous , ont été mal - aimés dans leur enfance , ou sont mal - aimés au lit . C ' est encore de la libido sublimée , de la stase sexuelle , qui se transforme en haine de soi inconsciente , et donc de l ' humanité . Tant pour les hommes que pour les femmes , quelles que soient leurs activités aliénées à la société spectaculaire marchande techno - industrielle .

" Je ne peux pas écrire seulement pour plaire à l ' orthodoxie des gens ignorants ou mal informés qui ne lisent pas , mais qui en " savent plus que tout le monde " . "

Alfred Korzybski ( 1879 - 1950 )

"Let us dive further into the future. A day will come, everything seems to say it, when, from progress to progress, man will succumb, killed by the excess of what he calls civilization. Too ardent to be a god. , he cannot hope for the placid longevity of the beast. "

J.H. Fabre (1823 - 1915)

"The spectacle of the protest is not the protest of the spectacle." One bombing among others, on a wall in 1968, whose king was the ex - situationist Christian Sébastiani, who resigned from the ex - IS ( Internationale Situationniste), considering itself to be insufficiently theoretical, in December 1970. And we know today that artistic or political "modernisms" are dressed in Pompeii.

So, women are conditioned / engrammed by socio - culture, to have children, by making them believe in "the maternal instinct", which does not exist. Indeed, the only three real instincts are to drink, to eat, to copulate, and still they are memories, the memory of the species ... but the ideology of the childbirth, is so hammered, that many women, do not would not really believe full-fledged women if they didn't have children.

Let us recall that the late Henri Laborit did not like the term conditioning (which made him think of cans) and he preferred that of sociocultural engrammation. Let us also salute the writer Elisabeth Badinter, who is one of the few. feminists of one of the many bourgeoisies to denounce the so-called "maternal instinct". Because many studies undertaken on this taboo subject, confirm that this "maternal instinct", is in fact only an intense socio-cultural conditioning and absolutely nothing more.

But states and armies need cannon fodder, and profit flesh, to make their inhuman and insane METROPOLISian societies function. It is time for women to go on a stomach strike, a stomach strike, to become neo - Malthusian, and to stop procreating. Make love, but have no more children! procreation strike. There are plenty of children, without parents, who would only ask to be adopted.

"As the being is identified with the object, there is no word for being; as the being is immutable, there is no word meaning to become."

Branislav Malinowski (1884 - 1942), ethnologist, about

Trobliandais

But we do everything to make adoptions impossible or difficult, because of the administrative route of the war type of 1914/1918, in France and elsewhere. However, we should encourage, above all, contraception, abortion, adoption, and the refusal to procreate. And vasectomy also exists for men, even if here too, everything is done for you / us to dissuade it. And then to be born is to be condemned to death, because condemned to die. See the book by Romanian-born thinker / philosopher Emil Cioran (1911-1995) "On the inconvenience of being born." (1973).

All human behavior is at least 95 percent AUTOMATED. Thus making little girls believe, from nursery school, in "the maternal instinct", and in a femininity which would be "innate", will consolidate them in these illusions, later, by an apprenticeship which will become a nervous coding, a once they become adults and women. It is designed for, as the late comedian Fernand Raynaud (1926 - 1973) would have said.

And they will take this learning, social coding / nervous coding, for an "instinct" ... all armies in the world need soldiers and the state needs servants too, and this propaganda for "maternal instinct" ", is their business, with all its cannon fodder and all its flesh at a profit. Also, make love, but do not procreate any more. The human species is already gone, there are only monsters with human appearance. Even if we still find some rare specimens of the human species, especially in the older generations ...

If we take a jar, and we put in excess goldfish, they will let themselves die not from lack of oxygen or from hunger, but from overpopulation, from lack of space. And this is not eugenics, elitism, or even economics, since we could share equitably all the resources of planet Earth, even with 15 billion inhabitants, in a libertarian type society, with a distributive economy, but an economy without money. So, we copulate as much for the search for sexual pleasure as to unconsciously pass on our genes. And anyway, it is still a learning process.

"In a world where a given 'cause' produces or may produce a multiplicity of 'effects', each 'effect' becomes or may become a 'cause' and so on indefinitely."

Alfred Korzybski (1879 - 1950)

Children who have no parents must be adopted before having them. It is important to promote the adoption of children without parents or without any family, and not for procreation, when there are already famines, and pandemic overpopulation.

We believe that by procreating, we will perpetuate ourselves, which is an absurdity, since each human being is unique. We can code our offspring by socio-culture, but, nevertheless, its idiosyncrasy will remain peculiar.

I am (alas) the only one to say, loud and clear, that the spectacular techno - industrial trading society is maintained by states, from the far left of capitalism to the far right of capitalism. The leftists, the Stalinists, the democrats, the fascists, the Nazis, the spectacularized artists, the various mafias, are capitalism. States therefore finance the extreme left of capital, the left of capital, the right of capital, the extreme right of capital, and even so-called "libertarian" organizations ...

I do not teach the slightest lesson, because all this is pretty obvious. Except for those who no longer have eyes, to see, or ears, to hear, and this is the majority.

Just like comments on media sites which are in fact pollution or disguised censorship. The leftists and the Stalinists are experts in the art of polluting or skillfully censoring, by falsifying comments, articles which disturb them ...

"In truth, the first difficulty encountered by the man in the street when taught to think mathematically is to have to learn to look at things much more directly in the face, his belief in words must be torn to pieces. ; he must learn to think in a more concrete way. "

Hermann Weyl (1885 - 1955) "The method of mathematical thought"

Any article is sufficient on its own, and does not need to be commented on. Either way, there will always be pros and cons ... So whoever is against any form of censorship is against comments, and who is for censorship in one form or another is for comment ... And if you find that paradoxical, it is because you did not understand anything.

Or, you have to subvert an article, but not respond to it, which is a very little used strategy ...

There is no more maternal instinct than paternal instinct.

They are human inventions. But the more people the tyrants have under their orders, the crowds to manipulate or the people to send to wage wars which do not concern them, the more enjoyment this gives them. That is why family allowances are sacred. All subtle or overt tyrants are natalists, of course.

And any government is totalitarian, in a subtle or overt way, that is all. Utopia is to believe that the organization presents life, is not the greatest of dementias. Most, if not all, people of power were unloved in childhood, or are unloved in bed. It is still sublimated libido, sexual stasis, which turns into unconscious self-hatred, and therefore of humanity. Both for men and women, whatever their activities alienated from the spectacular techno - industrial merchant society.

"I can not write just to please the orthodoxy of ignorant or uninformed people who do not read, but who 'know more than everyone else'."

Alfred Korzybski (1879 - 1950)

