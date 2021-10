Je le sais bien

Du style bourgeois, je n'ignore rien

Je n'ai aucun style littéraire

L'on me l'a dit, c'est moins que rien

Je n'en ai rien à faire

Et cela tombe bien

Je n'en veux aucun

Ni cela me flatte, ni cela m'atteint

Car, je suis, de toutes façons, hors-champ littéraire

Je ne fais jamais que m'accoucher

Des obsessions de mes fades pensées

Et c'est quand même moins douloureux

Que l'enfantement de futurs malheureux

Futures elles, futurs eux

Car, en France, une fois sur trois

Et c'est devenu comme une loi

La femme qui accouche

Est la victime de la violence obstétricale

Et sa protestation, on la mouche

Forceps, épisiotomie, comme du fatal

Ou alors

Du hors-sol, du en-dehors

Pour à personne, ne faire du tort

Pour le confort de l'équipe médicale

C'est le plus souvent, la péridurale

Pourtant, là, c'est pour la future chair à profit

Nonobstant, là, c'est pour la future chair à canon

Alors, des profits et des canons

Alors, pour l'avortement, prévoir une torture infinie !

Pollution hospitalière

Pollution des façons de faire

Toute une agression à ciel ouvert

Et ne parlons pas des soins dentaires

Car avant de pouvoir se faire soigner

L'on a largement le temps de crever

TOUT, comme une obsolescence programmée

La désuétude planifiée de logiciels datés

En une mesure de gazage carboné

Pollution numérique, c'est à resignaler

Pire que le trafic aérien, c'est bien noté

Certes

La marchandise veut circuler

Avec hélas, principalement, des transports routiers

Et en France

Encore une triste évidence

Pour le transport fluvial

Celui qui fait, qui ferait, le moins de mal

C'est seulement

Toute une logique du navrant

Deux pour cent

De tout le trafic

De tout le fric

Comme les armes bien françaises

Vendues à des puissances étrangères

Pour contre certains pays, faire la guerre

Pour entretenir les dictatures et les tyrannies

De cette complicité, l'on ne peut faire fi !

Et sur ce podium de la crapulerie

En première position, les Etats-Unis

Puis en médaille d'argent, la Russie

La France, médaille de bronze, horrible orgie

Et d'une horreur l'autre, tous les pays

Tout étant de la compétition

Sport, de l'école à l'université, science, idéologie

Police, armée, religion, tout le monde en apprenti

Vendre le plus possible

Acheter le plus possible

De l'échange le plus possible

Dominer, en résumé, le plus possible

Tout y est comme une médaille

Quoi qu'il en coûte, vaille que vaille

De la peine de mort à petit feu

De la misère à plusieurs, en solo, à deux

Elle est toujours là, la peur

Certes

Avec moins de manifeste qu'en d'autres heures

1793 - 1794, la Terreur

17000 personnes guillotinées en France

16594 personnes identifiées, pas une évidence

Sans compter ceux d'après

Sans compter celles d'après

Puisque cette horreur

De la Révolution bourgeoise française

Jusqu'en 1981, fut encore à l'honneur

Mais il mutile, traumatise, blesse, tue, encore plus, le travail

Dans le monde entier, c'est la boxe incessante du labeur

Et à la société, tout travail est son tueur

Et à côté, Theraphosa blondi, mygale goliath

N'est que de l'échec et pat

La plus grande araignée au monde

Jamais ne gronde, de grande douceur

Jusqu'à 30 cm, la femelle vivant 15 à vingt ans

Et le mâle seulement environ trois ans

Feu le savant ( 1762 - 1833 ) Pierre-André Latreille

Qui en 1804, pour la décrire, n'eut pas son pareil

Vraiment

Que l'être humain, rien n'est plus exaspérant !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

I know it well

Bourgeois style, I know nothing

I have no literary style

I was told, it's less than nothing

I do not care

And that's good

I don't want any

Neither it flatters me nor it affects me

Because, in any case, I am outside the literary field

I never do anything but give birth

Obsessions of my insipid thoughts

And it's still less painful

That the birth of unhappy futures

Future them, future them

Because, in France, one in three

And it became like a law

The woman who gives birth

Is the victim of obstetric violence

And his protest, we fly it

Forceps, episiotomy, like fatal

Or

From above ground, from outside

For no one, do no harm

For the comfort of the medical team

It is most often the epidural

Yet there it is for the future flesh to profit

Notwithstanding, this is for the future cannon fodder

So, profits and guns

So, for abortion, plan for infinite torture!

Hospital pollution

Pollution of ways of doing things

All an open-air assault

And let's not talk about dental care

Because before I can get treatment

We have plenty of time to die

EVERYTHING, like planned obsolescence

Planned obsolescence of dated software

In a measurement of carbonaceous gas

Digital pollution, it's worth reporting

Worse than air traffic, it is well noted

Certainly

The goods want to circulate

Unfortunately, mainly road transport

And in France

Another sad evidence

For river transport

The one who does, who would do, the least harm

It's only

A whole logic of the heartbreaking

Two percent

Of all the traffic

Of all the money

Like the very French weapons

Sold to foreign powers

For against some countries, to make war

To maintain dictatorships and tyrannies

We cannot ignore this complicity!

And on this podium of the villainy

In first place, the United States

Then in silver medal, Russia

France, bronze medal, horrible orgy

And with one horror the other, all the countries

Everything being competition

Sport, from school to university, science, ideology

Police, army, religion, everyone in apprenticeship

Sell ​​as much as possible

Buy as much as possible

Exchange as much as possible

Dominate, in short, as much as possible

Everything is there like a medal

Whatever the cost, somehow

Gradual death penalty

Misery for many, solo, for two

She is still there, the fear

Certainly

With less manifesto than at other times

1793 - 1794, the Terror

17,000 people guillotined in France

16,594 people identified, not obvious

Without counting those after

Without counting those after

Since this horror

Of the French bourgeois revolution

Until 1981, was still in the spotlight

But he mutilates, traumatizes, hurts, kills, even more, the work

All over the world it's the relentless boxing of toil

And in society, all work is its killer

And next to it, Theraphosa blondi, tarantula goliath

Is nothing but failure and pat

The biggest spider in the world

Never growls, of great sweetness

Up to 30 cm, the female living 15 to 20 years

And the male only about three years old

The late scholar (1762 - 1833) Pierre-André Latreille

Who in 1804, to describe it, had no equal

Truly

Than human beings, nothing is more exasperating!

