Egoïsme de la calamité

Enrobant le lettré et l'illettré

Pauvreté de la débilité

D'une triste finalité

L'encéphale de l'un

N'est pas le cerveau de l'autre

L'expérience de tout un chacun

Est pour autrui, obscurité de l'apôtre

Assesseur du penseur

C'est d'un air moqueur

Que le possesseur de la rumeur

Fait taire la clameur

C'est contre un mur

Que se cogne le révolté

Qui dénonce les idiosyncrasies aliénées

Et toutes les turpitudes endimanchées

Patrice Faubert ( 1971 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

Selfishness of calamity

Enveloping the literate and the illiterate

Poverty of debility

Of a sad finality

The encephalon of one

Is not the brain of the other

Everyone's experience

Is for others, darkness of the apostle

Thinker's Assessor

It's mockingly

That the owner of the rumor

Silence the clamor

It's against a wall

That bumps the rebel

Who denounces insane idiosyncrasies

And all the turpitudes in their Sunday best

Patrice Faubert (1971) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)