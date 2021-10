Les prisons intérieures

Nous sommes dans l'enfermement

De nos arrogances

De nos souffrances

Nous sommes dans l'enfermement

De nos familles

De nos bisbilles

Nous sommes dans l'enfermement

De nos préjugés

De nos pensées

Nous sommes dans l'enfermement

De nos certitudes

De nos habitudes

Nous sommes dans l'enfermement

De nos rancunes

De nos humeurs taciturnes

Nous sommes dans l'enfermement

De nos passés

De nos emplois salariés

De nos congés payés

Nous sommes dans l'enfermement

De nos convenances

De nos inconvenances

Nous sommes dans l'enfermement

De nos malheurs

De nos bonheurs

Nous sommes dans l'enfermement

De nos couples

De nos célibats

Nous sommes dans l'enfermement

Des vivants et des morts, des vivantes et des mortes

Nous nous baignons dedans, de la sorte

Nous sommes dans l'enfermement

Des préjugés, lieux communs et jugements de valeur

Nous sommes dans l'enfermement

De nos têtes

De nos fêtes

Nous sommes dans l'enfermement

De nos idées

De nos passés

De nos croyances

De nos espérances

De nos religions

De nos futurs

Nous sommes dans l'enfermement

De nos sexes

De nos disputes

De nos cultes

De nos clichés

De nos présents

De nos possessions

De nos dépressions

Nous sommes dans l'enfermement

De nos arts

De nos jugements

De nos époques

De nos fausses créations

Nous sommes dans l'enfermement

De nos politiques

De nos critiques

De nos calomnies

De nos flatteries

Nous sommes dans l'enfermement

De nos amitiés

De nos amours

De nos mariages

De nos divorces

Nous sommes dans l'enfermement

De nos manies

Qui gâchent nos vies

Nous sommes dans l'enfermement

De nos maladies

De nos santés

De nos mensonges

De nos vérités

Et de tous nos songes

Nous sommes dans l'enfermement

De nos sincérités

De nos activités

De nos timidités

De nos témérités

De nos avidités

Nous sommes dans l'enfermement

De nos livres

De nos films

De nos télévisions

De nos attachements

De toutes nos aliénations

Nous sommes tous enfermés

Nous sommes toutes enfermées

Dans nos apprentissages

Dans nos cultures

Derrière toutes ces portes

Afin, que personne n'en sorte !

Patrice Faubert ( 1999 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

We are in confinement

Of our arrogances

Of our sufferings

We are in confinement

From our families

Of our bickering

We are in confinement

Of our prejudices

Of our thoughts

We are in confinement

Of our certainties

Of our habits

We are in confinement

Of our grudges

Of our taciturn moods

We are in confinement

From our pasts

Of our salaried jobs

Of our paid vacation

We are in confinement

Of our convenience

Of our improprieties

We are in confinement

Of our misfortunes

Of our happiness

We are in confinement

From our couples

Of our celibates

We are in confinement

Of the living and the dead, the living and the dead

We bathe in it, so

We are in confinement

Prejudices, commonplaces and value judgments

We are in confinement

Of our heads

Of our feasts

We are in confinement

Of our ideas

From our pasts

Of our beliefs

Of our hopes

Of our religions

Of our futures

We are in confinement

Of our sexes

Of our arguments

Of our cults

From our pictures

From our presents

Of our possessions

Of our depressions

We are in confinement

Of our arts

Of our judgments

Of our times

Of our fake creations

We are in confinement

Of our policies

From our reviews

Of our slanders

Of our flattery

We are in confinement

Of our friendships

Of our loves

From our weddings

Of our divorces

We are in confinement

Of our quirks

That ruin our lives

We are in confinement

Of our illnesses

Of our health

Of our lies

Of our truths

And of all our dreams

We are in confinement

Of our sincerities

Of our activities

Of our shyness

Of our temerity

Of our greed

We are in confinement

From our books

From our films

From our televisions

Of our attachments

Of all our alienations

We are all locked up

We are all locked up

In our learning

In our cultures

Behind all these doors

So that no one gets out of it!

Patrice Faubert (1999) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)