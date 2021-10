Erotomanie

Des fesses charmantes et douces

Offraient leurs services

Pour les mystères d'une source

Du plaisir des orifices

Mais, c'était pour une bourse

A laquelle peu de courtisanes

Brunes, blondes ou rousses

Ne deviennent pas partisanes

Et qui oubliant la belle frousse

S'en vont rouler dans cette mousse

Oh ! ici, pas la moindre érotomanie

Car, il faut bien gagner sa vie

Dans le froid ou sous la pluie

Et toujours, la promesse du paradis

Des fesses charmantes et douces

Offraient leurs services

Pour le pesant d'une bourse

Et de quelques sévices

Patrice Faubert ( 1972 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Charming and soft buttocks

Offered their services

For the mysteries of a source

Pleasure of orifices

But, it was for a scholarship

To which few courtesans

Brunettes, blondes or redheads

Don't become partisan

And who forgetting the jitters

Are going to roll in this foam

Oh ! here, not the slightest erotomania

Because, you have to earn a good living

In the cold or in the rain

And always, the promise of paradise

Charming and soft buttocks

Offered their services

For the weight of a purse

And some abuse

Patrice Faubert (1972) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)