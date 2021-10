Vie et mort des mots

Les mots sont noyés

Les mots sont tués

Les mots sont vomis

Les mots sont soumis

Les mots naissent

Les mots meurent

Les mots pleurent

Les mots engraissent

Les mots s'amusent

Les mots accusent

Les mots nous déplaisent

Les mots nous mettent mal à l'aise

Nous nous jetons

Des mots en pleine face

Nous nous crachons

Des mots qui nous cassent

Des mots qui font mouche

Des mots qui nous touchent

Des mots qui nous travaillent

Des mots qui nous mitraillent

Les mots partent en croisière

Les mots sont des chimères

Les mots qui nous détruisent

Les mots qui nous construisent

Des mots pour dire

Je vous déteste

Des mots pour dire

Je vous aime

Oh ! comme les mots mentent

Ah ! comme les mots sentent

Le mépris, la jalousie

L'amour, la haine

La mort, le conflit

La vie, l'envie

La guerre, la paix

Le ressentiment, la gentillesse

L'assentiment, la liesse

Le bonheur, la détresse

Le malheur, la maladie

La souffrance, la vérité

Le mensonge, la duplicité

L'ignorance, la méchanceté

Les mots sont l'inconscience

De nos fausses consciences

Patrice Faubert ( 1989 ) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The words are drowned

Words are killed

The words are vomited

Words are subject

Words are born

Words die

Words cry

Words grow fat

Words have fun

Words accuse

We don't like words

Words make us uncomfortable

We throw ourselves

Words in the face

We spit

Words that break us

Words that hit the mark

Words that touch us

Words that work for us

Words that shoot us down

Words go on a cruise

Words are pipe dreams

The words that destroy us

The words that build us

Words to say

I hate you

Words to say

I love you

Oh ! how words lie

Ah! how words smell

Contempt, jealousy

Love, hate

Death, conflict

Life, envy

War, peace

Resentment, kindness

The assent, the jubilation

Happiness, distress

Misfortune, illness

The suffering, the truth

The lie, the duplicity

Ignorance, wickedness

Words are unconsciousness

Of our false consciousness

Patrice Faubert (1989) puète, pouète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)