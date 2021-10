Paraphysique des droites

" Nous aurons également à notre service de bons petits journaux payés grassement , chantant nos louanges , cachant nos fautes , nous prêtant plus de vertus qu ' à tous les saints du paradis . Nous en aurons d ' autres , et ceux - là nous les paierons plus cher , qui attaqueront nos actes , discuteront notre politique , mais d ' une façon si plate , si maladroite , qu ' ils ramèneront à nous les gens d ' esprit et de bon sens . Quand aux journaux que nous ne paierons pas , ils ne pourront ni blâmer ni approuver ; de toutes manières , nous les supprimerons au plus tôt . "

Emile Zola ( 1840 - 1902 ) " Contes à Ninon ( 1864 )

Il n ' y a que des droites , cela est assez évident , surtout pour les anciennes générations . Souvenons - nous de la C.F.D.T du début des années 1970 qui était pour l ' autogestion , même si c ' était loin d ' être la même autogestion que celle voulue par les anarchistes autogestionnaires de la gestion directe . Et de même , toutes les manifestations des années 2000 sont bien paisibles et même plus réformatrices , en rapport aux manifestations révolutionnaires et revendicatives de la période 1968 / 1973 .

En 2012 les politiciens et politiciennes qui se prétendent de gauche , sont risibles et ridicules , à qui connaît un peu l ' histoire sociale et politique de son pays .

Car ce phénomène de la droitisation des gauches de la bourgeoisie , se confirme dans tous les pays du monde . La France est stalinienne , la France est fasciste , la France est nazie .

Le monde aussi d ' ailleurs . Cela est assez évident , sauf pour la nouvelle génération du faux poulet , et des mouchards électroniques . Cela est compréhensible , puisque leur référent est le mouchard électronique qui vous trace et vous fiche , et le poulet synthétique .

Mais il faut bien faire croire aux gens qu ' il existe encore une gauche , qui s ' intéresse à leurs problèmes de survie . Les Mélenchon , Hollande , et autres , en France , et chaque pays a les siens , qui sont des hommes de droite , et qui en sont encore à la retraite à 60 ans , la semaine des 35 heures , les nationalisations , et autres vieilleries réactionnaires , qui étaient déjà en retard d ' une réforme en mai 1968 .

Alors que c ' est la société spectaculaire marchande techno - industrielle , le capitalisme , qu ' il faut abattre , et donc aussi , toutes les droites , l ' extrême gauche , la gauche , la droite , l ' extrême droite , et les politiciens / politiciennes qui les représentent . Et moi au moins , je ne suis pas anonyme , j ' ai l ' audace de mes rimes . Et je suis seul contre tous et toutes , ou presque ...

Les bourgeoisies sont donc représentées par leurs nombreux et divers composants historiques , contradictoires et nonobstant complémentaires .

Nous aurons quand même admis que la masturbation ( onanisme ) , pénienne ou clitoridienne , ne rendait aucunement sourd ou aveugle , mais par contre toute théorie qui nous dérange est taxée de masturbation intellectuelle . Et pourquoi serait-il de toutes façons , plus louable , de branler son vit ou son clitoris , plutôt que son cerveau ? Nous devenons vite des moralistes quand un texte théorique nous dérange . Il faut savoir que le véritable socialisme est contre le travail salarié , et il faut ne pas ignorer , justement , que le vrai communisme se situe de fait , hors et contre les courants historiques de la bourgeoisie , à savoir , l ' extrême gauche , la gauche , la droite , l ' extrême droite , ce qui fut peu dit ou jamais , sous cette forme .

Il s ' agit donc presque d ' une innovation théorique , qui déplaira très longuement , et c ' est logique , aux anciens / anciennes partisans / partisanes de l ' ancienne classification des cartels de la politique . Il s ' agit de l ' unification de la bourgeoisie dans ses quatre aspects principaux , qui sont eux - mêmes divisés en de nombreux autres aspects .

L ' ataraxie et l ' aponie ne sont pas du monde des bourgeoisies .

Le capital a le besoin impérieux de nombreux collaborateurs et collaboratrices , dont les plus haineux et haineuses sont de l ' extrême droite du capital . Mais les plus manifestes de ces ennemis /. ennemies de l ' humanité ne sont pas forcément ceux et celles que l ' on croie , les plus subtils / subtiles sont à long terme , bien plus redoutables ...

" " Le discours politique est destiné à donner aux mensonges l ' accent de la vérité , à rendre le meurtre respectable et à donner l ' apparence de la solidarité à un simple courant d ' air . "

George Orwell ( 1903-1950 )

Toutes les bourgeoisies ont un socle commun . Elles ne veulent rien changer à l ' ordre existant des choses et des êtres .

La bourgeoisie d ' extrême gauche pense qu ' il peut exister une bonne police et une bonne prison , de bons militaires , une bonne science , un bon capitalisme .

La bourgeoisie de gauche , une bourgeoisie de fonctionnaires , très présente dans le milieu enseignant et des cadres directionnels de l ' administration publique , veut surtout que l ' on reconnaisse ses mérites et que les salaires soient proportionnés à ses mérites . Elle veut traiter les esclaves salariés mieux que ne le fait la bourgeoisie de droite .

La bourgeoisie de droite , avec une forte composante de la droite prolétarienne dont le rêve est de s ' embourgeoiser , pense que tout est joué à la naissance , avec de bons ou de mauvais gènes . Il s ' agit de s ' élever dans la hiérarchie professionnelle , pour gagner plus d ' argent , et ainsi de pouvoir devenir des propriétaires . Une partie de la gauche bourgeoise en est convaincue aussi .

La bourgeoisie d ' extrême droite , aristocratique ou populiste , essentiellement réactionnaire , croit fermement qu ' il y a des gens qui sont faits pour être des chefs et d ' autres qui sont faits pour être des subalternes . Elle est aussi xénophobe , militariste , intégriste , nataliste .

" Le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l ' histoire est la leçon la plus importante que l ' histoire nous enseigne . "

Aldous Huxley ( 1894 - 1963 )

Chaque personne à une place qui lui est attribué à la naissance , de par ses gènes ou de par sa classe sociale et chacun / chacune doit rester à cette place , et ne plus la quitter .

Toutes ces bourgeoisies ont toutes le même mouvement de justifier leurs positions idéologiques , par une prétendue donne génétique de naissance . Et ce que peuvent dire les généticiens / généticiennes qui vont à l ' encontre du tout joué d ' avance par les gènes , ne les intéresse aucunement , et les faits n ' ont de l ' importance que quand ceux-ci peuvent s ' adapter à leur politique de la vie , qui n ' est que leur politique de la vie . D ' ailleurs , certains / certaines ont même pris la peine de " lire " des livres d ' Albert Jacquard , le généticien des populations , mais en le comprenant de travers , et même en le déformant .Car , tout ce qui ne rentre pas dans le signifiant des bourgeoisies , est soit censuré , déformé , adapté , récupéré , transformé , détourné , non compris , non entendu , sans valeur , ou parfois atomisé .

Et ainsi , au lieu de lire , par exemple , tout s ' apprend , rien n ' est génétique , ils / elles lisent , rien ne s ' apprend , tout est génétique .Car , les bourgeoisies n ' entendent bien que ce qui les arrange et elles gomment tout le reste .

" Il faut sans cesse se jeter du haut d ' une falaise

et se doter d ' ailes durant la chute . "

Ray Bradbury ( né en 1920 )

Tout ce qui n ' est pas signifiant pour elles ( les bourgeoisies ) , est inintelligence , masturbation mentale , et surtout en fait , inintelligible pour elles . C ' est comme si on leur parlait chinois ou hébreu . Leurs cerveaux sont codés de telles façons qu ' ils ne peuvent plus entendre et comprendre la moindre critique de la société spectaculaire marchande techno-industrielle . Car simplement dire la société , ne veut plus rien dire .

La société est marchande . La société est spectaculaire . La société est technologique . La société est industrielle . Comme l ' a bien démontré l ' ex - mathématicien Théodore Kaczynski ( né en 1942 ) dans son livre " L ' effondrement de la société technologique " .

Et cette société de l ' aliénation des uns et des unes par les autres , est vivement défendue par les diverses et nombreuses bourgeoisies ( extrême gauche , gauche , droite , extrême droite ) .

Certes , il y a la bourgeoisie ouvrière , la bourgeoisie intellectuelle , la bourgeoisie pauvre , la bourgeoisie riche , mais aucune de ces bourgeoisies n ' a jamais été contre les valeurs de la bourgeoisie originelle , justement . Elles sont d 'ailleurs toutes parlementaristes .

Nous en sommes restés à des manichéismes enfantins , gauche , droite , ouvrier , bourgeois , sans voir que ces manichéismes sont eux-mêmes les garanties de la reproduction des bourgeoisies .

Penser contre les bourgeoisies , c ' est penser contre tous les manichéismes . Mais nous pouvons appeler aussi cela , la petite bourgeoisie , la moyenne bourgeoisie , la grande bourgeoisie , la très grande bourgeoisie , mais c ' est toujours la bourgeoisie , non ? en quoi sont différents ceux et celles qui se disent de gauche , d ' extrême gauche , de droite , d ' extrême droite ? Ils / elles disent quasiment les mêmes boniments . Et ils / elles mangent pratiquement les mêmes plats ( empoisonnés aux pesticides ) , vont voir souvent les mêmes films , regardent les mêmes programmes de télévision .

Il est bien évident que la société de l ' aliénation totale par les uns les autres , n ' a pas le moindre avenir humain .

Et nos corps s ' artificialisent et se technologisent de plus en plus . Nous avons des prothèses de toutes sortes pour remédier aux organes défectueux .

Il existe encore , ( pour combien de temps ) , un petit tabou sur les greffes de cerveaux via les têtes , et encore , cela s ' est-il fait jadis sur des chiens , en ex - URSS . Les " fameuses " expériences des laboratoires secrets russes sur les chiens bicéphales et autres ...

" Les travailleurs ont en mains la puissance la plus formidable et , s ' ils en prenaient une fois véritablement conscience et l ' employaient , rien ne pourrait leur résister ; ils n ' auraient qu ' à arrêter le travail , considérer les produits de leur travail comme leurs et en jouir . "

Johan Caspar Schmidt dit Max Stirner ( 1806 - 1856 )

Tout pouvant se greffer en fait , après c ' est une question d ' éthique . L ' on y vient avec les visages . Et il n ' est pas impossible qu ' un jour , l ' on puisse carrément mettre sa tête et donc son cerveau , sur le corps idéal de son choix .

Et le trafic d ' organes , cela existe déjà , ce ne sont que les prolégomènes . L ' on changera de corps , comme de nos jours , l ' on change les seins des femmes . Sauf que là , le cerveau sera toujours le même , seul le corps changera . Et qui acceptera de léguer son corps à une autre tête / cerveau ? et tout ceci n ' est pas de la fiction , mais déjà de la pleine réalité ? vous pouvez / nous pouvons le croire . Et c ' est cela aussi le monde que veulent les bourgeoisies . Et ce que l ' on appelle le peuple de la bourgeoisie , lui ne fait que suivre ce que veut et fait la bourgeoisie détentrice des moyens de production . Ce sont les valeurs des bourgeoisies possédantes , que l ' on met dès le berceau , dans les têtes du peuple des bourgeoisies , qui ne sont que les bourgeoisies du peuple .

Et tout ce qui ne rentre pas dans ces " valeurs " des bourgeoisies , est déclaré charabia par ces mêmes bourgeoisies .

Et la bourgeoisie d ' extrême gauche , est la bourgeoisie le plus habile historiquement , à ce que le prolétariat de la bourgeoisie , ne puisse sortir de la bourgeoisie du prolétariat .

Rien , n ' est plus facile à comprendre , n ' est-ce pas ? Et ne nous vexons plus d ' être traités / traitées d ' inintelligents / inintelligentes , car encore une fois , l ' espèce humaine est tout , sauf intelligente . Le comprenons - nous ?

Les multiples courants de la bourgeoisie , extrême gauche , gauche , droite , extrême droite , ont tous leurs politiciens / politiciennes , leurs écrivains / écrivaines spectaculaires , leurs philosophes spectaculaires , leurs scientifiques spectaculaires , leurs artistes spectaculaires , leurs vedettes spectaculaires . Aucun de ces courants ne remet en question la conception bourgeoise de l ' existence , puisque chacun de ces courants est une composante de la bourgeoisie . Ces courants considèrent comme normal toutes les violences qui participent de la bourgeoisie , et ils légitiment même ces violences .

Mais toute violence qui se situe en dehors des multiples courants de la bourgeoisie est bien sûr honnie , calomniée , déstructurée , voir le plus souvent ignorée .

Et ce sont donc seulement ces nombreux courants de la bourgeoisie , en France et ailleurs dans le monde , qui détiennent tous les médias . Aucune autre parole que la leur , ne peut s ' y exprimer .

Ces multiples courants de la bourgeoisie sont sa meilleur protection et ils se nourrissent les uns / les autres . Et ils sont faussement différents . Ce sont les multiples réactions possibles de la bourgeoisie , avec de nombreux composants réactionnaires .

Il était temps que cela soit ouvertement dit .

Aucun monde nouveau , ne pourra jamais voir le jour , tant que ces nombreux courants de la bourgeoisie ne seront pas dénoncés et combattus . Car , ils seront toujours les ennemis de l ' émancipation humaine .

Nous devons étudier en dehors des universités . Nous ne devons/ devrons plus accepter aucune représentation par les multiples courants de la bourgeoisie , qui sont indispensables au bon fonctionnement de la société spectaculaire marchande techno-industrielle . Il n ' est jamais inutile , de toutes façons , de le répéter .

Un propriétaire veut défendre sa propriété , son idéologie , sa famille , sa fortune , son organisation , sa religion , sa croyance , son parti , son syndicat , et quelqu ' un / quelqu ' une qui n ' a aucune propriété de cette sorte à défendre , ou autre , n ' a rien à défendre , sauf la vérité , qui étudie l ' anatomie des très nombreuses bourgeoisies .

" Le despotisme qui se propage sous le gouvernement de plusieurs , le despotisme sénatorial est aussi terrible que le sceptre des rois , puisqu ' il tend à enchaîner le peuple , sans qu ' il s ' en doute , puisqu ' il se trouve avili et subjugué par les lois qu ' il est censé dicter lui-même . "

Jacques Roux ( 1752 - 1794 )

Nous savons donc maintenant ce que sont les bourgeoisies , et ce qu ' elles proposent . Un monde sans vie . Et à quoi bon voyager , puisque la vie est partout absente . Bientôt , ce sera le monde des artilects . L ' humain n ' y sera plus nécessaire . L ' on peut déjà s ' en passer de plus en plus . A quoi bon , nous rendre au restaurant , aller au cinéma , partir en vacances , en étant entouré partout de cadavres habillés ?

Et cela n ' est pas du " pessimisme " , ni de la " paranoïa " , mais de la simple observation .

Nous sommes d ' ailleurs un certain nombre à le penser .

Et à la naissance , nous ne sommes ni bons , ni mauvais , nous sommes simplement les produits manufacturés des différents courants de la bourgeoisie . Leurs produits sont dans nos têtes . Et c ' est ce que nous appelons notre " libre arbitre " ... et il est bien difficile de nous déprogrammer de ces déterminismes bourgeois . Nous voudrons nous transformer pour changer de monde et nous serons comme des bébés à qui il faudra tout réapprendre .

Le monde n ' existe pas encore . Il faudra l ' inventer . Vous aurez / nous aurons peut-être compris trop tard , que vivre n ' est pas posséder , car toute possession est le contraire de la vie . Finalement , les pauvres qui espèrent devenir riches , n ' ont que l ' illusion des jeux d ' argent pour ce faire , un éventuel héritage , ou faire un braquage de banque . Ne vaudrait - il pas mieux faire une authentique révolution ( déjà en soi - même ) qui renverserait toutes les bourgeoisies ( extrême gauche , gauche , droite , extrême droite ) pour qu ' enfin la vie puisse voir le jour ?

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète , puète , peuète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

