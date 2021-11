Taphophilie mentalisée

Une piqure de kétamine

Au-delà de la vitamine

Et tout soldat

Devenant insensible et donc plus performant, voilà

Et à toute souffrance

Devenant comme indifférent

Et à toute peur

Devenant comme sans fondement

Mais

C'est comme si

Le monde entier

Avait, par cette substance, été piqué

De toute une apathie

Pour tous les autres

Pour toutes les autres

Comme si partout

Et surtout dans tous les esprits

Une sorte de taphophilie

Comme si le monde

S'organisait comme une tombe

Quand la mort

Paraît vivante

Quand la vie

Paraît morte

Et nonobstant avec du paradoxe

Qui plus que jamais, nous boxe

Avec toute une orthorexie

Avec ainsi, tout aliment suspect, c'est ainsi !

De toutes façons

C'est de la terre que nous mangeons

Et même avec des crustacés de la mer

Et la raison est parfois avec son contraire

Ce qui se voit

Ce qui ne se voit pas

Ce qui se sait

Ce qui ne se sait pas

Ce qui a été su

Ce qui n'a jamais été su

De nos sols bétonnés

Toute forme de vie, pouvant l'éliminer

Mais le peu qui s'en échappe

Du transfert en nouvelle écharpe

Et

Présent, futur, passé

Passé, présent, futur

Futur, présent, passé

Des poupées russes bien emboîtées

Même si tout est oublié

C'est inscrit dans l'histoire de l'humanité

Tout s'y meurt, donc

Tout s'y vit, donc

Tout s'y échoue, donc

Tout s'y épanouit, donc

Chacun, chacune

Prenant l'invisible relais

Prenant l'indicible relais

Pour en être, l'indéfectible une

Chaque seconde

Est du passé

Chaque seconde

Est du présent

Chaque seconde

Est du futur

En une seule entité

Du temps ainsi à peu près conceptualisé

Du temps ainsi à peu près inventé

Du souvenir

Devenant matière et ne pouvant s'enfuir

Forcément

De toute action, il reste toujours quelque chose

Et pas forcément, hélas, de la belle rose

De la drogue du passé, nous prenons nos doses

Du c'était mieux

Du c'était moins bien

Mais qui, vraiment, se souvient

Comme les grèves de 1947 en France

Avec une police qui emprisonna

Avec une police, qui sur la foule, tira

D'une guerre jamais finie, et qui, protéiforme, continua

Quand les syndicalistes staliniens furent débordés

Manifestations, grèves, qu'ils ne purent contrôler

Et donc encore moins, arrêtées

Tant il est vrai et pas assez répété

Que le stalinisme comme d'ailleurs le trotskisme

Qui sont des communismes de guerre

Il peut être brun ou rouge le fascisme

Sont finalement et définitivement contre le communisme libertaire

Et donc à l'opposé comme son contraire !

A shot of ketamine

Beyond Vitamin

And any soldier

Becoming insensitive and therefore more efficient, that's it

And to all suffering

Becoming indifferent

And to all fear

Becoming like baseless

Corn

It is as if

The whole world

Had, by this substance, been stung

Of all apathy

For everyone else

For all others

As if everywhere

And especially in all minds

A kind of taphophilia

As if the world

Organized like a grave

When death

Seems alive

When life

Appears dead

And notwithstanding with the paradox

Who more than ever, we are boxing

With a whole orthorexia

With so, any suspect food is so!

Anyway

It's land that we eat

And even with shellfish from the sea

And reason is sometimes with its opposite

What is seen

What is not seen

What is known

What is not known

What has been known

What was never known

From our concrete floors

Any form of life that can eliminate it

But the little that escapes

Transfer to a new sling

And

Present, future, past

Past present Future

Future, present, past

Well nested Russian dolls

Even if everything is forgotten

It's written in the history of mankind

Everything is dying there, so

Everything lives there, so

Everything fails there, so

Everything flourishes there, so

Each, each

Taking the invisible relay

Taking the unspeakable relay

To be one, the unwavering one

Each second

Is from the past

Each second

Is present

Each second

Is from the future

In a single entity

Time thus roughly conceptualized

Time thus almost invented

Of remembrance

Becoming matter and unable to escape

Necessarily

Of every action there is always something left

And not necessarily, alas, the beautiful rose

From the drugs of the past, we take our doses

It was better

It was less good

But who really remembers

Like the strikes of 1947 in France

With a police who imprisoned

With a police, who on the crowd, fired

Of a war never ended, and which, protean, continued

When the Stalinist trade unionists were overwhelmed

Demonstrations, strikes, which they could not control

And so even less, arrested

So long as it is true and not repeated enough

That Stalinism, like Trotskyism,

Who are war communisms

It can be brown or red fascism

Are finally and definitely against libertarian communism

And therefore the opposite as its opposite!

