Le syndrome du Titanic

La technique est insubmersible

Bien solides sont les fusibles

Aucun accident n'est possible

Et n'attendons pas des gens

Que leurs convictions risibles

Soient changées par les évènements

Les criminels de guerre

Les psychopathes au pouvoir

Qui bonimentent pour nous plaire

Ces malades mentaux et malades mentales

Qui des gens, se fichent pas mal

Sont dans tous les gouvernements

C'est ce que vous voulez

C'est ce que vous avez

C'est ce que nous voulons

C'est ce que nous avons

La fin de toute vie humaine

Sur Terre, est déjà programmée

Malgré des luttes méritoires, mais toujours vaines

Tout est étudié, pour les faire avorter

Simplement, pour que vivent les marchés

Seul importe, que surnagent les profits

Le commerce à n'importe quel prix

Qui de toute vie, fait fi

Avec de l'argent

Qui vous fait les yeux doux

Et qui vous fait croire être du vivant

Car sans argent

L'on vous chasse de partout

Et qui vous fait croire être de la mort

L'Histoire du langage

Est le langage de l'Histoire

L'argent vous est beauté

La laideur vous est pauvreté

C'est ce que vous voulez

C'est ce que vous avez

C'est ce que nous voulons

C'est ce que nous avons

Patrice Faubert ( 1986 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The technique is unsinkable

Good are the fuses

No accident is possible

And let's not wait for people

That their laughable convictions

Be changed by events

War criminals

Psychopaths in power

That spice up to please us

These mentally ill and mentally ill

Who of the people, don't give a damn

Are in all governments

This is what you want

This is what you got

This is what we want

This is what we have

The end of all human life

On Earth, is already scheduled

Despite meritorious struggles, but always in vain

Everything is studied, to make them abort

Simply, so that the markets live

All that matters is that the profits float

Trade at any price

Who of all life ignores

With money

That makes your eyes soft

And who makes you think you're alive

Because without money

You are being chased from everywhere

And who makes you believe to be from death

The history of language

Is the language of history

Money is beauty to you

Ugliness is poverty

This is what you want

This is what you got

This is what we want

This is what we have

Patrice Faubert (1986) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)