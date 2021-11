Le cri d'Edvard Munch

Comme dit mon cousin

Je suis un vieux radoteur

Comme disent les copains

Je suis un vilain

Mais moi, je m'amuse

Et personne ne m'abuse

Comme disent mes calomnies

Je suis un donneur de leçons

Mais à qui ?

Puisque personne ne me lit !

Elle est partout, madame jalousie

Tout ce qui bouge, elle l'envie

Toutes les folies

Toutes les souffrances

Tous les suicides

Je les fréquente

Je les hante

Ce sont d'autres mondes

Ce sont des délires qui grondent

Cela mythomanise, cela s'alcoolise

Cela délire, c'est autre dire

Cela se dédouble

Cela voit double

Cela dégueule

C'est grande gueule

Ce sont de pauvres gens

Qui souffrent tout le temps

Cela ment comme cela respire

Même si cela reste charmant

C'est vous, c'est nous, c'est moi

Cela se vante, cela se gonfle

Cela se prend pour très grand

Pauvres ou riches, c'est l'égo qui ronfle

Ecartez-vous, c'est nous que voilà

Et nous en sommes tous et toutes là !

Gouvernés et gouvernants

Enfants, femmes, hommes

Toutes les folies

Toutes les souffrances

Tous les suicides

Je les fréquente

Je les hante

Cela plagie, cela copie

Cela mégalomanise, cela mythomanise

C'est moi, c'est toi

C'est vous, c'est nous

Mais moi, je m'amuse

Et personne ne m'abuse

Patrice Faubert ( 2012 ) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Like my cousin said

I'm an old doter

As the friends say

I am a naughty

But I am having fun

And no one is cheating on me

As my slanders say

I am a lesson giver

But to whom?

Since no one reads me!

She is everywhere, madam jealousy

Everything that moves, she envies it

All the follies

All the suffering

All suicides

I frequent them

I haunt them

These are other worlds

These are rumbling delusions

It mythomanizes, it alcoholizes

This delirium is another saying

It doubles up

It sees double

It puffs

It's big mouth

They are poor people

Who suffer all the time

It lies like it breathes

Even if it's still charming

It's you, it's us, it's me

It brags, it swells

It is taken for very big

Poor or rich, it's the ego that snores

Stand aside, here we are

And we are all there!

Governed and Governors

Children, women, men

All the follies

All the suffering

All suicides

I frequent them

I haunt them

It plagiarizes, it copies

It megalomanizes, it mythomanizes

It's me, it's you

It's you, it's us

But I am having fun

And no one is cheating on me

Patrice Faubert (2012) puète, pouète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)