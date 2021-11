Eutonologie créatrice

Un poème

N'est jamais qu'un poème

Même pour dire, je t'aime

Un tableau

N'est jamais qu'un tableau

Même

Si c'est le plus beau

Un film

N'est toujours qu'un film

Même

Si cela nous anime

Un livre

N'est jamais qu'un livre

Même

S'il nous rend ivre

Ah ! si nous vivions !

Oh ! si nous nous aimions !

Nos vies seraient des poésies

Et plus aucune place

Il n'y aurait, pour les bourgeoisies

Qui ont kidnappé, tous les arts

Qui ont détroussé, tous les renards

Et de tout gâcher, n'en ont jamais marre

Ainsi, l'art comme le travail

De la vie sépare, pour qu'elle s'en aille

Patrice Faubert (1985) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

A poem

Is never just a poem

Even to say, I love you

A painting

Is never just a painting

Same

If it's the most beautiful

A movie

Is still just a movie

Same

If that drives us

A book

Is never just a book

Same

If he makes us drunk

Ah! if we lived!

Oh ! if we loved each other!

Our lives would be poems

And no more place

There would be, for the bourgeoisies

Who kidnapped, all the arts

Who robbed, all the foxes

And spoil it all, never get tired of it

Thus, art like work

Life separates, so that it goes away

Patrice Faubert (1985) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)