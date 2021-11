Le viol de la pensée, la pensée du viol

" La publicité est devenue le moteur de tout le système, elle est la dictature invisible de notre société. "

Jacques Ellul ( 1912 - 1994 )

Premier contact

Avec la pornographie sans tact

En Allemagne

Via internet, 12,8 ans, et sans doute, ailleurs

Un commerce où tout est drogué et truqué

Où tout est déliré, maquillé

Où rien n'est de réalité

Dans ce domaine ou d'autres, d'ailleurs

De fausses promesses

De vraies détresses

Et là aussi, en toute déconfiture, l'on s'y promène

Les médias

Produisant et alimentant les médias

Les uns et les autres, se confortant

Mais aussi

Comme une suite de paradoxologie

Toute une agnotologie

Produire de la fausse conscience

Produire de l'ignorance

Produire de l'artificiel

Produire du superficiel

Dans tous les secteurs de la vie

Du travail, des loisirs, du sport, l'aliénation qui unifie

Dans bien des fausses envies

Des amours et des amitiés, toute une lie

Dès la naissance, le livre que l'on lit

Toute une engrammation de menterie

La menterie de toute conscience

C'est dans l'air, l'on en parle

De la fausse réelle résonance !

Que les simples lithophones du passé

Pierres musicales sans aucune fausseté

Comme pure vision de l'immédiateté

D'une époque sans éco-anxiété

De cette solastalgie mal apprivoisée

Car

Nous autres

S'inscrivant

S'inspirant

Se répétant

Dans tous, toutes, les autres

Tout s'incrustant

Dans l'oubli même du conscient

Tout se soumettant

Dans le gravé de l'inconscient

Passé, présent, futur, des déterminants

Ainsi la Semaine sanglante à Paris

La fameuse Commune de Paris

Au moins quinze mille massacrés

Par la réaction versaillaise, assoiffée

De vengeance, de haine, de sang, de cruauté

Surtout

Du dimanche 21 mai 1871

Au dimanche 28 mai 1871

Avec encore des mercenaires

Qui sont toujours parmi toute guerre

Et qui sont donc de toutes les ères

Il suffit de bien les rémunérer

Pour qu'ils soient de votre côté

De fait, en 1871, la Banque de France

Il aurait fallu l'incendier, une rétroactive évidence !

Mais le biais cognitif

Qui nous dérange devient fictif

Sauf le subliminal publicitaire sournoisement actif

En France

Trente neuf millions d'euros environ par an

Sont dépensés en publicité

Pour nous faire acheter

C'est ainsi du viol de la pensée

Comme de la vente forcée

Du non exonéré par le conditionné

Comme de toute une presse

Du scandale et de la fesse

L'empire Rupert Murdoch en Angleterre

Micros, caméras, de l'espionnage

Pour la vie privée, du carnage

Et pas seulement, aussi, en Australie

Où sévit le Murdoch, aussi

Partout, des propriétaires divers

De tous les pays de la planète Terre

De nos opinions fabriquées

De nos goûts orientés

Avec tout un stock

Et cela n'est pas du toc

Les propriétaires qui façonnent nos opinions

Les propriétaires, s'affrontant, parfois, entre lobbys patrons

Les rivalités, parfois affinitaires, étant partout

Les indiscrétions se répandant surtout

Et ainsi, du fils du fasciste ( 1896 - 1980 ) Oswald Mosley

Pape des courses d'automobiles, Max Mosley

Contre le capitaliste et fasciste libéral, Rupert Murdoch

Mais tout est d'hier

De l'endroit à l'envers

Passé, présent, futur, en clone odorifère

Comme le ski, qui ne date pas d'hier

3200, 5200, 10.000 ans même, avant notre ère

De pays comme la Mongolie

Passé, présent, futur, pour tout faire

Tout s'interpénétrant en se réactualisant

Tout se combinant en se recontextualisant

De déterminant en déterminant et se succédant !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Advertising has become the engine of the whole system, it is the invisible dictatorship of our society."

Jacques Ellul (1912 - 1994)

First contact

With tactless pornography

In Germany

Via internet, 12.8 years old, and probably elsewhere

A business where everything is drugged and rigged

Where everything is delirious, made up

Where nothing is reality

In this area or others, for that matter

False promises

Real distress

And there too, in all crestfall, we walk there

Media

Producing and nurturing the media

Each other, comforting each other

But also

As a continuation of paradoxology

A whole agnotology

Produce false consciousness

Produce ignorance

Produce artificial

Produce the superficial

In all areas of life

Work, leisure, sport, the alienation that unifies

In many false desires

Loves and friendships, a whole bunch

From birth, the book that we read

A whole engrammation of lying

The lie of all conscience

It's in the air, we're talking about it

Real false resonance!

Than the simple lithophones of the past

Musical stones without any falsehood

As a pure vision of immediacy

From an era without eco-anxiety

Of this badly tamed solastalgia

Because

Us others

Registering

Inspired

Repeating

In all, all, the others

All encrusted

In the very oblivion of the conscious

All submitting

In the carved of the unconscious

Past, present, future, determinants

So the Bloody Week in Paris

The famous Paris Commune

At least fifteen thousand massacred

By the Versailles reaction, thirsty

Of revenge, of hate, of blood, of cruelty

Above all

From Sunday 21 May 1871

To Sunday May 28, 1871

With more mercenaries

Who are always among all war

And who are therefore of all eras

You just have to pay them well

So that they are on your side

In fact, in 1871, the Banque de France

It should have been set on fire, retroactive evidence!

But the cognitive bias

Who bothers us becomes fictitious

Except the slyly active advertising subliminal

In France

Around thirty nine million euros per year

Are spent on advertising

To make us buy

It is thus of the rape of the thought

Like a forced sale

From the non-exempted by the conditioned

Like a whole press

Of scandal and buttock

The Rupert Murdoch Empire in England

Microphones, cameras, spy

For privacy, carnage

And not only, too, in Australia

Where the Murdoch is rife, too

Everywhere, various owners

Of all the countries on planet Earth

From our fabricated opinions

Of our tastes oriented

With a whole stock

And this is not fake

The owners who shape our opinions

The owners, sometimes clashing between bosses lobbies

Rivalries, sometimes affinity, being everywhere

The indiscretions spreading especially

And so, from the son of the fascist (1896 - 1980) Oswald Mosley

Pope of racing, Max Mosley

Against the liberal capitalist and fascist, Rupert Murdoch

But everything is yesterday

From right side up

Past, present, future, as an odoriferous clone

Like skiing, which is not new

3200, 5200, 10,000 years even, before our era

From countries like Mongolia

Past, present, future, to do it all

Everything interpenetrating while updating

Everything combining while recontextualizing

From determining to determining and succeeding one another!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)