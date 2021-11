Les esclaves

Ainsi donc, chaque français moyen

Fait travailler, même sans faire rien

Cinquante cinq esclaves des pays pauvres

Pour son confort quotidien

C'est une dépense énergétique mesurée

C'est un cercle vicieux blindé

Les petits enfants

Aux petites mains

Nous les aimons tant

Ces petits vauriens

Il faut bien jouer au football

Se faire peur rollerball

Encore des petits salaires

Même par rapport à ceux de la taule

Et parfois, juste de l'air

Pour pouvoir faire

Des esclaves pauvres

Aux esclaves riches

Et vous le décroissant

Et vous la décroissante

Vingt esclaves, vous avez

Seulement, c'est bien assez

Toutes les aliénations sont liées

Toutes les soumissions sont aliénées

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat ditl'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

So every average French

Made to work, even without doing anything

Fifty-five slaves from poor countries

For its daily comfort

It is a measured energy expenditure

It's an armored vicious circle

Little children

With little hands

We love them so much

These little rascals

You have to play football well

Scare yourself rollerball

Still small salaries

Even compared to those in the jail

And sometimes just air

To be able to do

Poor slaves

To the rich slaves

And you descending it

And you the decreasing

Twenty slaves, you have

Only it's good enough

All alienations are linked

All submissions are alienated

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat ditl'invité on (http://www.hiway-glk.fr/)