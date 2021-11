L'éco-anxiété eschatologique

1830, USA

Environ 30 millions de bisons

2021

Plus que 20.000 bisons

8000 seulement vraiment en nature contrôlée

Le résultat de toute une culture aberrée

Et l'on pourrait s'écrier

Et l'on pourrait hurler

Les peuples premiers, ces amérindiennes et amérindiens

Furent dans l'ensemble, des gens biens

Les américaines et les américains

Colons, expropriateurs, crétins

Ne sont dans l'ensemble, pas des gens biens

Et tout recommence

Car tout s'ensemence

Avec de plus en plus de fascistes

Avec de plus en plus de nazis

Avec de plus en plus de capitalistes

Certes, surtout, des suivistes

Et les gens, comme le vent qui change, sont suivistes

En France

Surtout, la petite bourgeoisie réactionnaire

Propriétaire et donc suiviste, sans aucun imaginaire

De la banlieue bourgeoise

Et toute marginalité, elle la toise

Ceux et celles qui osent cracher vos lois sur mesure

Ceux et celles qui osent cracher vos fois sur mesure

Toute extériorité considérée comme de l'ordure

Et vous vous impatientez

Du jour où vous pourrez nous exterminer !

Ici, cependant, pas de chausse-trape

Pas de persiflage qui attrape

Mais la connerie mise à jour

La tienne, la mienne, tour à tour

Têtes vides et donc enflant tous les jours

Comme les programmes de la télé

Plus c'est débile, plus c'est regardé

Plus c'est instructif et de bonne criticité

Et moins c'est regardé

De l'évolution

L'espèce humaine est un essai raté

La plus sadique et la plus masochiste

Fausse empathie capitaliste

Où toute vérité est retournée

Cette humanité

Dépourvue justement de toute humanité

Et que parfois, en dégoûtation, l'on voudrait éradiquer

1,38 degré d'augmentation

Depuis 150 ans, environ

Mais

Avec une irrésistible augmentation

D'année en année, sans aucune récession

Tout être humain

Devenu, devenant

Le pire ennemi de tout autre être humain

Car sont surtout encensés de féroces faquins

Et il y en a tellement

Et qui vont se reproduisant

Des têtes à monoculture

Des têtes sans aucune vraie culture !

Destruction des micro-organismes

Engrais remplaçant les minéraux naturalistes

De l'assèchement

De la désertification

Des réserves d'eaux en disparition

Stress hydrique

Technique génomique

Neutralité carbone

Comme une fausse vierge qui deviendrait nonne

Le capitalisme, plus qu'une utopie, est une hérésie

S'épuisant progressivement dans son vomi

Ainsi, aussi, des scolytes

Qui aux arbres sont comme des mites

Comme pour les épicéas sous l'écorce

Partout, l'inepte gestion humaine montre sa force

Avec les eaux souterraines

Mises en bouteilles quoi qu'il advienne

Vittel, Nestlé

Bouteilles en plastique déchargées

S'opposant au pastoralisme de la vie

De la montagne et de la prairie

Et comme toute ressource est limitée

Pas comme la bêtise humaine si illimitée

C'est bien mal barré

Et il y a même maintenant des incendies

Avec le dérèglement climatique,en Scandinavie

Et si tout est politique

D'ailleurs, il y a 590 partis politiques

En France, au minimum

Mais pour plus, ils feront le maximum

L'on préfère à cela, mâle et femelle, le mycélium

Groenland, Alaska, Russie en moitié

Avec depuis des milliers d'années

Enfouis à plusieurs mètres de profondeur

1500 milliards de tonnes de carbone

Du dégel et de la bombe climatique

Car avec l'insolite cagnard

Des virus, des pathogènes, de quoi avoir, le cafard

L'éco-anxiété de nouvelles pandémies

Avant la mort, y a-t-il une vie ?

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

1830, USA

About 30 million bison

2021

More than 20,000 bison

8000 only really in controlled kind

The result of a whole aberrated culture

And we could cry out

And we could scream

The first peoples, these Amerindians

Were on the whole good people

Americans and Americans

Settlers, expropriators, morons

Are on the whole not good people

And it all starts again

Because everything is seeded

With more and more fascists

With more and more Nazis

With more and more capitalists

Certainly, above all, followers

And people, like the changing wind, are followers

In France

Above all, the reactionary petty bourgeoisie

Owner and therefore follower, without any imagination

From the bourgeois suburbs

And all marginality, she measures it

Those who dare to spit out your tailor-made laws

Those who dare to spit your tailor-made times

Any exteriority considered junk

And you get impatient

From the day when you can exterminate us!

Here, however, no trap

No banter that catches

But the bullshit updated

Yours, mine, in turn

Empty heads and therefore swelling every day

Like the TV programs

The more stupid it is, the more it is watched

The more informative and critical

And less is watched

Evolution

The human species is a failed attempt

The most sadistic and the most masochistic

False capitalist empathy

Where all truth has returned

This humanity

Precisely devoid of all humanity

And that sometimes, in disgust, we would like to eradicate

1.38 degree of increase

For about 150 years

Corn

With an irresistible increase

Year after year, without any recession

Every human being

Became, become

The worst enemy of any other human being

Because, above all, ferocious faquins are praised

And there are so many

And who will recur

Monoculture heads

Heads without any real culture!

Destruction of microorganisms

Fertilizers replacing naturalistic minerals

Drying up

Desertification

Water reserves in disappearance

Water stress

Genomic technique

Carbon neutrality

Like a fake virgin who would become a nun

Capitalism, more than a utopia, is a heresy

Gradually exhausting himself in his vomit

So, too, bark beetles

Who in the trees are like moths

As for spruces under the bark

Everywhere, inept human management shows its strength

With groundwater

Bottling no matter what

Vittel, Nestlé

Plastic bottles unloaded

Opposing the pastoralism of life

From the mountain and the meadow

And as any resource is limited

Not like human stupidity so limitless

It's badly crossed out

And there are even fires now

With climate change, in Scandinavia

And if everything is political

Moreover, there are 590 political parties

In France, at least

But for more, they will do the maximum

We prefer to that, male and female, the mycelium

Greenland, Alaska, Russia in half

With for thousands of years

Buried several meters deep

1.5 trillion tonnes of carbon

From the thaw and the climate bomb

Because with the unusual dodger

Viruses, pathogens, what to have, the cockroach

The eco-anxiety of new pandemics

Before death, is there life?

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)