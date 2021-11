Les sondages sont une dictature

La dictature des sondages

Pour contrôler, orienter, camisoler

Et éviter toute déconfiture

Ainsi, aucune réelle surprise

N'est possible, l'on soupèse les mises

Et tout, ce qui contrôle

Et tout, ce qui oriente

Et tout, ce qui camisole

Est contre la démocratie

Tout sondage est une dictature

La dictature des marchés

La dictature des banquiers

Aucune surprise n'est possible

Et cela en est risible

Et si c'est cela la démocratie

Et bien, dessus, je chie, je chie, je chie

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Polls are a dictatorship

The dictatorship of the polls

To control, guide, camouflage

And avoid all collapse

So, no real surprise

It is not possible, we weigh the stakes

And everything that controls

And everything that directs

And everything that straitjackets

Is against democracy

Every poll is a dictatorship

The dictatorship of the markets

The dictatorship of the bankers

No surprises are possible

And that is laughable

And if this is democracy

Well, on it, I shit, I shit, I shit

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)