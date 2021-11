Pas d'amour, pas d'amitié

Il y a de l'argent

Alors, pas d'amitié

Il y a de l'argent

Alors, pas d'amour

Que du sexe

Que du vent

Jamais nous ne rencontrons

La femme qu'il nous faut

Elle pourrait être dans un pays chaud

Jamais nous ne rencontrons

L'homme qu'il nous faut

Il pourrait être bien beau

Ainsi

Nous ne faisons que cohabiter

Ainsi

Nous ne faisons que nous supporter

Ainsi

Nous ne faisons que nous marier

Ainsi

Nous ne faisons que divorcer

Il y a de l'argent

Alors, pas d'amitié

Il y a de l'argent

Alors, pas d'amour

Que du vent

Que du sexe

Patrice Faubert (1999) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

There is money

So no friendship

There is money

So no love

Only sex

Only wind

We never meet

The woman we need

She could be in a hot country

We never meet

The man we need

It could be fine

Thereby

We only coexist

Thereby

We just put up with each other

Thereby

We're just getting married

Thereby

We're just getting divorced

There is money

So no friendship

There is money

So no love

Only wind

Only sex

Patrice Faubert (1999) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)