De nos jours, une pipe n'est effectivement plus une pipe...

" De qui dépend que l'oppression demeure ? De nous.

De qui dépend qu'elle soit brisée ? De nous.

Celui qui s'écroule abattu, qu'il se dresse !

Celui qui est perdu, qu'il lutte !

Celui qui a compris pourquoi il en est là, comment le retenir ?

Les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs

Et jamais devient : aujourd'hui. "

Bertolt Brecht (1898-1956)

C'est la France

Toujours un peu de résistance

Car le fascisme est plus que jamais libéral

Celui qui fait le plus mal

Et c'est la confusion générale

Qui est qui ?

Mes pauvres amis !

Personne n'avance plus franchement

Tout se fait sournoisement

Les fascistes ne sont plus fascistes

Les communistes ne sont plus communistes

Et il n'y a plus de gaullistes

Les socialistes sont des capitalistes

Qui est qui ?

Mes pauvres amis!

C'est toujours

Mes pauvres amours

Pétain, reviens

Tu as oublié tes chiens

Pétain serait content

Jamais eu, autant de partisanes et partisans

Ainsi étaient nos cris

De nos poumons sortis

Dans certaines manifestations

Avec les anarchistes de la résistance

Avec les libertaires de la dissonance

C'était un village français de nos jours

Et pas forcément dans la bouse

C'est la France

Toujours un peu de résistance

Car le fascisme plus que jamais libéral

Celui qui fait le plus mal

Toujours insidieux, toujours vicieux

Toujours besogneux, toujours fallacieux

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat ditl'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

Nowadays, a pipe is no longer a pipe ...

"On whom does it depend that oppression remains? On us.

Who does it depend on to be broken? From U.S.

He who collapses dejected, he stands up!

He who is lost, let him fight!

The one who has understood why he is there, how to hold him back?

Today's losers are tomorrow's winners

And never becomes: today. "

Bertolt Brecht (1898-1956)

It's France

Always a little resistance

Because fascism is more liberal than ever

The one who hurts the most

And that's the general confusion

Who is who ?

My poor friends!

Nobody advances more frankly

Everything is done sneakily

Fascists are no longer fascists

Communists are no longer communists

And there are no more Gaullists

Socialists are capitalists

Who is who ?

My poor friends!

It's always

My poor loves

Pétain, come back

You forgot your dogs

Pétain would be happy

Never had so many supporters and supporters

So were our cries

From our lungs out

In some events

With the resistance anarchists

With the libertarians of dissonance

It was a French village nowadays

And not necessarily in the dung

It's France

Always a little resistance

Because fascism more liberal than ever

The one who hurts the most

Always insidious, always vicious

Always needy, always fallacious

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat ditl'invité on (http://www.hiway-glk.fr/)