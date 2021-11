L'anarchie

Comme seul espoir de l'humanité

Ainsi c'était arrivé

Morte était la liberté

Les prisons s'étalaient partout

Tout le monde devenait fou

L'amour n'était plus

Et toute amitié, s'était tue

Les pauvres

Se faisaient mercenaires

Des riches

Aux ressources aurifères

L'on se souvenait, avec faveur

Des Sarkozy, Le Pen, Hollande, sans saveur

Des Franco, Salazar, Mussolini

Et même de l'as des crétins

Dont les torturés poussent encore des cris

Bachar el- Assad à l'inhumanité infinie

Qui en 2038, seraient et de loin

Des hommes de gauche, sans aucun lien

Maintenant, c'est la terreur

Aujourd'hui, c'est l'horreur

Ainsi c'est arrivé

Et tout s'est joué

Dans le passé

Partout, des milices privées

Toutes bien armées

Afin de bien garder

Toutes les denrées des magasins

Qui sinon, seraient pillées

Par des hordes de Huns

Maintenant, seuls des oligarques

A leur faim, peuvent manger

Mad Max 2038

Tout le monde s'alarme

Et voudrait des armes

C'est le premier qui dégaine

Avec toute sa haine

Il n'y a plus de futur

Il n'y a plus de nature

Il n'y a plus de culture

Tout s'est joué dans le passé

Ce n'est plus dans ce temps

Que tuer ou être tué

Les oligarques se font changer

Leurs membres artificiels

Les pharmacies sont des bijouteries

Qui sont réservées aux officiels

Mad Max 2038

C'est dans le passé

Que nos tombeaux furent creusés

C'est dans le passé

Que nous nous sommes tués

Les oligarques

Réservaient encore quelques privilèges

A ceux et celles qui les protégeaient

Des pauvres et pauvresses devenus des forces policières

Des indigents et indigentes parvenus des troupes militaires

Il fallait mater les révoltes de la faim

Plus de travail, plus de chômage, presque plus rien

Vous n'aviez voulu

Que le faux socialisme

Vous aviez les oligarques

Et toutes leurs matraques

Vous aviez la vraie barbarie

Vous aviez si peur de l'anarchie

Mad Max 2038

Tout s'était effondré

Tout s'est joué

Dans le passé

Les banques, les bourses

Du monde entier

Le monde est devenu une cage

Où l'on meurt sans aucun âge

Le présent se mélange au passé

Le passé se confond avec le présent

Fini le temps des secours sociaux

Allocations, retraites, même plus d'impôts

Mais j'entends une milice

Qui pleine de malice

Va me prendre, et me faire la peau

Juste le temps, de cacher ce mot

Juste le temps, mais c'était trop beau

Et, je n'ai plus le temps

Car l'on va me pendre

Me considérant dément, dans ce moment

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr )

The anarchy

As humanity's only hope

So it happened

Dead was freedom

The prisons were spread out everywhere

Everyone was going crazy

Love was no more

And all friendship was silent

Poor people

Became mercenaries

Of the rich

Gold resources

We remembered, with favor

Des Sarkozy, Le Pen, Holland, tasteless

Franco, Salazar, Mussolini

And even the ace of morons

Whose tortured people still cry out

Bashar al-Assad of infinite inhumanity

Who in 2038 would be by far

Men of the left, without any connection

Now it's terror

Today is the horror

So it happened

And it all played out

In the past

Everywhere, private militias

All well armed

In order to keep well

All the food in stores

Who otherwise would be looted

By hordes of Huns

Now only oligarchs

When they are hungry, can eat

Mad Max 2038

Everyone is alarmed

And would like weapons

It is the first who draws

With all his hatred

There is no more future

There is no more nature

There is no more culture

It all happened in the past

It is no longer in this time

Whether to kill or be killed

The oligarchs get changed

Their artificial limbs

Pharmacies are jewelry stores

Which are reserved for officials

Mad Max 2038

It's in the past

That our tombs were dug

It's in the past

That we killed each other

The oligarchs

Still reserved some privileges

To those who protected them

Poor and poor women who have become police forces

The destitute and destitute arrived from the military troops

It was necessary to put down the revolts of hunger

No more work, no more unemployment, almost nothing

You did not want

That false socialism

You had the oligarchs

And all their batons

You had real barbarism

You were so afraid of anarchy

Mad Max 2038

Everything had collapsed

It all happened

In the past

Banks, stock exchanges

Of the whole world

The world has become a cage

Where we die without any age

The present mixes with the past

The past merges with the present

Gone are the days of social assistance

Allowances, pensions, even more taxes

But I hear a militia

Who full of mischief

Go take me, and hide me

Just enough time to hide this word

Just the weather, but it was too good

And, I don't have time anymore

Because they will hang me

Considering me insane, in this moment

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)