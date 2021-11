Pour les flamingants

Et ce n'est pas gênant

Je suis un spam

Et bien qu'ils pâment !

C'est vrai, je pue de la rime

Tout sort de mes narines

Pour les bourgeoises demoiselles

Je ne suis qu'un pourriel

Certes, je n'ai pas de charisme

Je ne suis pas du fascisme

Mais personne, je n'accuse

J'aime les jouets et je m'amuse

C'est folie

Que se prendre au sérieux

C'est mauvaise vie

Que d'être déjà si vieux

Nous voulons tout avoir

Nous voulons tout savoir

Mais nous n'avons rien

Mais nous ne savons rien

Nos vies sont des misères

Nos vies sont éphémères

Et c'est un pourriel

Qui vous le dit

Et c'est un spam

Qui vous le proclame

Mais tout s'emmêle

Spam pourriel

Même pas virus

Encore plus minus

Nos vies sont des misères

Nos vies sont éphémères

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

For flamingos

And it's not embarrassing

I am spam

And although they swoon!

It's true, I stink of rhyme

Everything comes out of my nostrils

For the bourgeois ladies

I'm just spam

Of course, I don't have charisma

I am not fascism

But no one, I accuse

I like toys and I have fun

It's madness

What to take seriously

It's bad life

Than being so old already

We want to have it all

We want to know everything

But we have nothing

But we don't know nothing

Our lives are miseries

Our lives are fleeting

And it's spam

Who tells you

And it's spam

Who proclaims it to you

But everything is tangled

Spam spam

Not even virus

Even more minus

Our lives are miseries

Our lives are fleeting

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)