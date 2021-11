Exposition sélective

Je n'aime pas les intellectuels

Qui se prennent pour des intellectuels

Les Michel Onfray

Les Michel Houellebecq

Qui vont parler

Avec Nicolas Sarkozy

Qui sont invités

Par Nicolas Sarkozy

Et qui sont toujours

Mes chers balourds

Du côté du plus fort

Du côté du plus mort

Je n'aime pas les artistes

Qui se prennent

Pour des artistes

Les Gérard Depardieu

Et autres prie-Dieu

Qui ne pensent qu'à l'argent

Qui ne sont que des dents

Intellectuels, artistes, du spectacle

Cela crache dans la soupe

Cela houspille, cela tacle

Cela s'affiche avec les tyrans

Cela aboie, c'est méchant

Cela montre les dents

Cela crache dans la soupe

Mais cela adore l'étoupe

Et nul besoin d'une loupe

Oh oui ! ils ont gagné la coupe

Du faux rebelle

Du vrai mépris

De l'intellection irréelle

Car ce sont des soumis

A toutes les tyrannies

Les présidents les adorent

Les présidents les honorent

Le système en a besoin

Certes, les bourgeoisies ont du maintien

Je n'aime pas les intellectuels

Qui se prennent pour des intellectuels

Je n'aime pas les artistes

Qui se prennent pour des artistes

Patrice Faubert (2011) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

I don't like intellectuals

Who think they are intellectuals

The Michel Onfray

The Michel Houellebecq

Who will talk

With Nicolas Sarkozy

Who are invited

By Nicolas Sarkozy

And who are still

My dear unbalances

On the side of the strongest

On the side of the dead

I don't like artists

Who take each other

For artists

The Gérard Depardieu

And others prie-dieu

Who only think about money

That are just teeth

Intellectuals, artists, entertainment

It spits in the soup

It nags, it tackles

This shows up with the tyrants

It barks, it's mean

It shows teeth

It spits in the soup

But it loves the tow

And no need for a magnifying glass

Oh yes ! they won the cup

Of the false rebel

Real contempt

Of unreal intelligence

Because they are submissive

To all tyrannies

Presidents love them

Presidents honor them

The system needs it

Of course, the bourgeoisies have good posture

I don't like intellectuals

Who think they are intellectuals

I don't like artists

Who think they are artists

Patrice Faubert (2011) puète, pouète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)