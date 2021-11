10 puissance x, de l'intergalactique au sociologique

Au-delà de nos capacités de perception, de compréhension

Seulement de l'interprétation et de la théorisation

Un peu comme l'anarchie au niveau biopsychosociologico-politique

De l'intergalactique au sociologique

( Du texte quantique comme jeu quantique, l'on peut y modifier du vide et du plein, le vide de plein, et le plein de vide... )

RIEN ou TOUT 10 puissance 500

TOUT OU RIEN 10 puissance x

TOUT A été FAIT RIEN A été FAIT TOUT A été PENSé RIEN A été PENSé

TOUT EST FAIT RIEN EST FAIT TOUT EST PENSé RIEN N'EST PENSé

TOUT SERA FAIT RIEN NE SERA FAIT TOUT SERA PENSé, RIEN A été PENSé

TOUT A été DIT RIEN A été DIT TOUT A été éCRIT RIEN A été éCRIT

TOUT EST DIT RIEN EST DIT TOUT EST éCRIT RIEN N'EST éCRIT

TOUT SERA DIT RIEN NE SERA DIT TOUT SERA éCRIT RIEN NE SERA éCRIT

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Beyond our capacities of perception, of comprehension

Only interpretation and theorization

A bit like anarchy at the biopsychosociologico-political level

From intergalactic to sociological

(From quantum text as a quantum game, we can modify empty and full, empty full, and full empty ...)

NOTHING or ALL 10 to the power of 500

ALL OR NOTHING 10 x power

EVERYTHING HAS BEEN DONE NOTHING HAS BEEN DONE EVERYTHING HAS BEEN THOUGHT NOTHING HAS BEEN THOUGHT

EVERYTHING IS DONE NOTHING IS DONE EVERYTHING IS THOUGHT NOTHING IS THOUGHT

EVERYTHING WILL BE DONE NOTHING WILL BE DONE EVERYTHING WILL BE THOUGHT, NOTHING HAS BEEN THOUGHT

EVERYTHING HAS BEEN SAID NOTHING HAS BEEN SAID EVERYTHING HAS BEEN WRITTEN NOTHING WAS WRITTEN

ALL IS SAID NOTHING IS SAID ALL IS WRITTEN NOTHING IS WRITTEN

ALL WILL BE SAID NOTHING WILL BE SAID ALL WILL BE WRITTEN NOTHING WILL BE WRITE

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)