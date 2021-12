Paraphysique de l'environnementome

En France

Où il ne fait pas bon avoir un handicap

Se déplacer, mission impossible, comme cap

Transports collectifs pas adaptés

Déjà, sans aucun handicap

Transports collectifs minables

Et, surtout pour l'allochtone, au tout payable

Alors

Que tout service public

Devrait être gratuit, voilà qui serait chic

Mais que du profit, au tout fric

Donc, gratuité pour se déplacer, dans toute ville de France

Et aussi dans le monde entier, un peu d'arrogance

Cela devrait être comme une évidence

C'est mon tic

Transports en commun, gratuits

En France et dans tous les pays

Ce, sans aucun justificatif

Ce, sans aucun explicatif

Plus aucun papier

Plus de passeport ni carte d'identité

Rien que pour cela, il faudrait aussi revendiquer, aller en manif

Mais, hélas, plus l'on manifeste

Et plus le fascisme libéral, empeste

Comme si, le capital, tout l'alimentait

Comme si, le capital, tout l'alitait

Comme si, le capital, tout le servait !

Tout étant lié

Ce que ne peut comprendre, la pensée séparée

Dissonance cognitive, de nos jours, appelée

De tout ce qui manifeste, pas même à moitié

Ni des flics

Ni des militaires

Ni des patrons

Nous ne voulons

Ni des nazis, ni des fascistes

Ni des staliniens communistes

Ni des gauchistes

Nous ne voulons

Ni des technocrates

Ni des bureaucrates

Ni des démocrates

Nous ne voulons

Ni des juges

Ni des policiers

Ni des avocats

Oui, nous le voulons

Car

Connectome, génome

De l'étroite dépendance avec l'environnementome

Tous les biais environnementaux

Rendant les transferts de conscience, idiots

Immortalité numérique

Nouvelle religion chimérique !

La tyrannie marchande sait s'adapter

De la technologie pour s'autosuffire et donc pour s'isoler

De la technologie comme technicité pour manipuler

De la technologie pour contrôler

Du décodeur de connexions cérébrales

Lire l'activité électrique, l'organisation neuronale

Savoir ainsi, ce que l'on pense

De l'intimité neuronale, plus aucune défense

Tout est lobby

Du véganisme entretenu par l'industrie

L'industrialisation

Du véganisme

L'industrialisation

Du végétarisme

L'industrialisation de l'écologie, du vert

Cause animale, cause du capital, tout le sert

Tout ce qui est contre lui

Devenant, par récupération, pour lui

Et finalement, aussi

Tout ce qui est pour lui

Se retournant par détournement, parfois, contre lui

Et plus que jamais, que faire ?

Comment bien faire ?

Et à force de faire

Qui à presque rien, ne sert

Pourquoi faire ?

Chacun, chacune, avec ses petites affaires !

Comme tout est du capital

Tout l'entretenant plus ou moins, fatal

Ainsi, le commerce n'est jamais équitable

Le commerce, c'est du commerce, plus ou moins contestable

Et de fait, tout est regrettable

Et de fait, tout est contestable

Et de fait, tout est détestable

Et de fait, tout est invivable

Comme le numérique dans le monde

Qui émet quatre pour cent des gaz à effet de serre

Davantage que les transports aériens

C'est presque au tout pareil, au tout vilain

De plus en plus de cartes d'allocataires

En fait, des cartes de pauvres, mais à déplaire

Tous les services de secours

Quand on coule, quand c'est au secours

Du chômage, du travail salarié si peu rémunéré

De l'économiquement faible, des précarités

L'espèce humaine est en train de se suicider

De n'avoir plus aucune vraie diversité

Et cela dans le domaine de la pensée

Vraiment

Tous les gouvernements, il faut les supprimer

Entre eux, les gens doivent s'organiser

Voilà bien, là, l'anarchie, selon les motivations et compétences

Selon les envies, selon les points communs, affinités de même appétence

Toute une autogestion en apprentissage généralisé

Pour d'autres rencontres, d'autres rapports, d'autres mentalités !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

In France

Where it doesn't feel good to have a disability

Move, mission impossible, as a course

Public transport not suitable

Already, without any handicap

Poor public transport

And, especially for the non-native, fully payable

Then

That any public service

Should be free, that would be chic

But only profit, all the money

So, free to travel, in any city in France

And also around the world, a little arrogance

It should be obvious

This is my tic

Public transport, free

In France and in all countries

This, without any proof

This, without any explanation

No more paper

No more passport or identity card

Just for that, it would also be necessary to claim, to go in demonstration

But, alas, the more we manifest

And the more liberal fascism stinks

As if, capital, everything feeds it

As if, the capital, everything aided him

As if, capital, everything served him!

Everything being linked

What cannot understand, separate thought

Cognitive dissonance, nowadays called

Of all that manifests, not even half

Nor cops

Nor the military

Nor of the bosses

We don't want

Neither the Nazis nor the Fascists

Nor the Communist Stalinists

Nor leftists

We don't want

Nor technocrats

Nor bureaucrats

Neither Democrats

We don't want

Nor judges

Nor the police

Nor lawyers

Yes we want it

Because

Connectome, genome

Close dependence on the environmentome

All environmental biases

Making the transfers of consciousness, fools

Digital immortality

New chimerical religion!

Merchant tyranny knows how to adapt

Technology to be self-sufficient and therefore to isolate yourself

Technology as a technicality to manipulate

Technology to control

From the brain connection decoder

Read electrical activity, neuronal organization

To know like this, what we think

Neural intimacy, no more defense

Everything is lobby

Veganism maintained by the industry

Industrialization

Veganism

Industrialization

Vegetarianism

Industrialization of ecology, green

Animal cause, capital cause, everything serves it

All that is against him

Becoming, by recovery, for him

And finally, also

All that's for him

Turning around in hijacking, sometimes against him

And more than ever, what to do?

How to do well?

And by dint of doing

Who for almost nothing, no use

To do what ?

Each, each, with their little things!

Like everything is capital

All maintaining it more or less, fatal

So trade is never fair

Trade is trade, more or less questionable

And in fact, everything is regrettable

And in fact, everything is questionable

And in fact, everything is hateful

And in fact, everything is unlivable

Like digital in the world

That emits four percent of greenhouse gases

More than air transport

It's almost all the same, very naughty

More and more beneficiary cards

In fact, poor cards, but to displease

All emergency services

When we sink, when it's to help

Unemployment, paid work so poorly paid

Economically weak, precariousness

The human species is committing suicide

To no longer have any real diversity

And this in the realm of thought

Truly

All governments, they must be abolished

Among themselves, people must organize themselves

Here is well, there, the anarchy, according to the motivations and competences

According to desires, according to common points, affinities of the same appetite

A whole self-management in generalized learning

For other meetings, other relationships, other mentalities!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)