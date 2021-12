La fin de l'humanité

Il est parti, le sarkonazi

Et même, si de ma vie

Jamais, je n'ai voté

J'étais content qu'il fut chassé

Satisfait qu'il fut dégradé

Mais d'autres le remplaceront

Mais d'autres l'imiteront

Vous ne m'aimez pas

Je ne vous aime pas

Cela tombe bien !

Vous me méprisez

Je vous méprise

Cela tombe bien !

Pour vous, je n'existe pas

Pour moi, vous n'existez pas

Cela tombe bien !

Et le nombre n'y fait rien

En plus ou en moins

Cela tombe bien !

Il est parti le sarkonazi

Et même, si de ma vie

Jamais, je n'ai voté

J'étais content qu'il fut chassé

Satisfait qu'il fut dégradé

Mais d'autres le remplaceront

Mais d'autres l'imiteront

Il est parti le sarkonazi

Et je ris, je ris, je ris

De vos têtes de confettis

Vous avez peur pour votre argent

Qui transforme tout en bain de sang

Vous avez des têtes à claques

Vous avez des têtes de matraques

Je voudrais vous gifler

Je voudrais vous cracher

Il est parti le sarkonazi

Mais d'autres le remplaceront

Mais d'autres l'imiteront

L'argent c'est dégueulasse

Cela rend tout chlasse

Vous ne m'aimez pas

Je ne vous aime pas

Cela tombe bien !

L'argent du pouvoir

Le pouvoir de l'argent

Où tout est gigantesque mouroir

Avec un réel savoir imaginant

Il n'y aurait plus d'idéologie

Mais plus que des pipis

Il faut gérer ses intérêts

Il faut ménager ses méfaits

Nous attendons le grand effondrement

De l'économie, de la culture

Nous attendons la grande catastrophe

De la vie, de la nature

Plus rien ne vaudra rien

Déjà, plus rien ne vaut rien

Tout sera, intégralement, dément

Pourtant, il est parti, le sarkonazi

Mais les puissances d'argent

Sont toujours avec lui

Et d'autres le remplaceront

Et d'autres l'imiteront

Nous attendons la grande catastrophe

Nous attendons le grand effondrement

Nous ne nous aimions pas

Nous nous méprisions

Nous les humains, c'est certain !

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

He's gone, the sarkonazi

And even if in my life

I never voted

I was glad he was kicked out

Satisfied that he was degraded

But others will replace it

But others will imitate him

You do not like me

I do not like you

That turns out well !

You despise me

I despise you

That turns out well !

For you, I don't exist

For me you don't exist

That turns out well !

And the number doesn't matter

More or less

That turns out well !

He left the sarkonazi

And even if in my life

I never voted

I was glad he was kicked out

Satisfied that he was degraded

But others will replace it

But others will imitate him

He left the sarkonazi

And I laugh, I laugh, I laugh

From your confetti heads

You are afraid for your money

That turns everything into a bloodbath

You have slapped heads

You have baton heads

I would like to slap you

I would like to spit on you

He left the sarkonazi

But others will replace it

But others will imitate him

Money is disgusting

It makes everything chlasse

You do not like me

I do not like you

That turns out well !

Power money

The power of money

Where everything is a gigantic death

With real imagining knowledge

There would be no more ideology

But more than pee

You have to manage your interests

You have to be careful with your misdeeds

We are waiting for the great collapse

From the economy, from the culture

We are waiting for the great catastrophe

Of life, of nature

Nothing will be worth anything

Already, nothing is worth anything

Everything will be completely insane

Yet he left, the sarkonazi

But the powers of money

Are always with him

And others will replace it

And others will imitate him

We are waiting for the great catastrophe

We are waiting for the great collapse

We didn't love each other

We despised each other

We humans, that's for sure!

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)