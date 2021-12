VICENTE RAMIREZ SANDOVAL-ome

Vicente Ramirez Sandoval-ome

​

Ibamos seguido a Xochixtlahuaca a ver a mi abuela Cristina Sandoval Alvarez. En la misma casa vivian la abuela, Don Chente, el tio Aurelio y toda la familia Ramirez Sandoval. Mi padre, mi madre y mis dos hermanos mayores Geronimo aquilino, Antonio y yo llegabamos del poblado de Guadalupe Victoria a visitar a la abuela y toda la familia, yo tenia unos cuatro o cinco anos. Yo jugaba con mis hermanos mayores y con los hijos de Don Chente, David y Tranquilino. David era muy lloron, siempre se la pasaba llorando por cualquier cosa y Don Chente venia siempre a reganarme a mi, me echaba siempre la culpa de todo. Yo era el culpable de que David se pusiera a llorar o a gritar, nunca se preguntaba si yo tenia realmente la culpa de que David llorara, Don Chente venia directamente a reprimirme a mi. A un momento dado yo me dije: "este senor no me quiere a mi ni a mis dos hermanos", ...y yo tenia razon, Don Chente no nos queria porque yo y mis hermanos teniamos el pelo negro, los ojos negros y la piel morena. A él le gustaban sus sobrinos como Rafael Ramirez Lopez, wero, de ojos azules y de piel blanca europea.

​

No supe en qué momento la familia Ramirez Sandoval abandonaron el poblado de Xochixtlahuaca y se mudaron a Ometepec. Cuando mi familia se mudo a Ometepec ya los Ramirez Sandoval estaban ahi, entonces era mas facil ir a verlos, aunque yo nunca me senti bien ni con la abuela, ni con Don Chente, a quien yo veia como un mentiroso que nunca decia la verdad y que nunca mostraba sus verdaderos sentimientos, que nunca daba su verdadera opinion sobre cualquier cosa o tema.

​

Mi padre, Wulfrano Ramirez Sandoval, hermano mayor de Don Chente, era dependiente emocionalmente de éste, siempre iba a pedirle consejos a Don Chente, escuchaba sus puntos de vista y obedecia lo que le aconsejara. Don Chente le aconsejo a mi padre que no nos mandara a la escuela, que yo y mis hermanos no nos educaramos, que siempre fuéramos analfabetas porque "el que va a la escuela, quiere ser mas grande que Dios", ...y no fuimos a la escuela.

​

"Porqué no quieres que Guillermo vaya a la escuela?" preguntaba dona Luz, y la respuesta de don Wulfrano era: "porque aqui mando yo, y para que no quiera compararse con Dios".

​

Don Chente sabia muy bien que yo y mis hermanos no ibamos a la escuela, eso era obra suya, si no hubiera sido asi, le hubiera aconsejado a su hermano lo contrario. Porqué Don Chente le aconsejaria a su hermano Wulfrano que nos impidiera ir a la escuela? Porque a él no le gustaba la idea que los ninos morenos se educaran y que, algun dia, dirigieran al pais como lo hizo don Benito Juarez. Èl queria un México subordinado al hombre blanco europeo en donde el wero fuese visto como "gente de razon" y se avergonzaran del "indio".

​

Mis padres se la pasaban haciendo bebés y llegaron a la cantidad de doce vivos y un aborto, siempre bajo los consejos del ex-seminarista de Don Chente que hacia lo mismo.

​

Yo entré al primer ano de primaria a los doce anos de edad, cuando los estudiantes salian de la primaria, yo entraba. En ese tiempo ya mantenia a mi numerosa familia y podia pagarme mis primeros estudios de primaria, trabajando de peluquero. Mi hermano Geronimo Aquilino pudo estudiar porque abandono el hogar y se graduo de profesor en Oaxaca. Mi hermano Antonio murio analfabeta, nunca pudo ir a la escuela. Todo este sufrimiento se fraguaba en la casa de Vicente Ramirez Sandoval, a quien la gente llamaba "don chente".

​

LAS MUJERES DE DON CHENTE

​

Vicente Ramirez Sandoval tuvo una primera mujer, indigena, en Xochixtlahuaca, a la cual lleno de hijos y los abandono a todos. Después tuvo otra, no sé si se caso con ella o no, esta segunda mujer era indigena tambien y se la trajo a vivir a Ometepec. Al mismo tiempo que tenia a la mujer indigena se caso con otra "mujer de razon". A los indios se les llama "indios" para demostrar que son gente inferiores y que no razonan, a la gente espanola o europea se les llama "gente de razon" para demostrar que son de "raza superior" y que saben pensar y "razonar". Don Chente fué seminarista, estudiaba para ser sacerdote y la iglesia catolica ha dicho que el indio y el negro son de ese color de piel porque fueron castigados por Dios y que deben servir solamente de esclavos al hombre blanco. El imperio Romano dijo que "Dios esta hecho a imagen y semejanza del hombre blanco" y pintan a Jesucristo como blanco europeo y no como musulman y arabe. Esa mentalidad racista se aprende en el Seminario, para llegar a ser cura. Don Chente fué seminarista.

Don Chente tenia una mujer "indigena" y otra mujer "de razon" en Ometepec. Con la mujer "de razon", Don Chente salia a pasear, la llevaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la presentaba a sus amigos, etc. Con la mujer "indigena", Don Chente no iba a ningun lado, la "indigena" se quedaba en la casa y nadamas. Daba la impresion que Don Chente se avergonzaba de la indigena, por ser indigena, o sea que Don Chente actuaba de manera racista y usaba a la indigena solamente para congratularse con los pueblos indigenas de Xochixtlahuaca y poder usarlos como carnada en el PRI. "Los pueblos indigenas de Xochixtlahuaca estan conmigo, podemos contar con ellos". En el PRI se apreciaba mucho a los politicos que tenian contacto con mucha gente, entre mas gente tuvieran, mejor era.

​

El PRI necesitaba gente que asistiera a los mitines de sus politicos y fué muy famoso en usar a los "acarreados". Los "acarreados" eran gente que no les interesaba la politica pero que se prestaban para asistir a los mitines a cambio de una despensa, de un pago o de algun regalo. El PRI goberno por casi un siglo y hundio al pais en el caos social, dependencia, subdesarrollo, pobreza, violencia y el racismo. El PRI nos mostro como vergonzarnos de nosotros mismos y a admirar a la raza blanca europea. Los politicos que formaban parte del PRI eran los mas hipocritas, mentirosos y racistas. Don Chente siempre fué miembro del PRI y cuando alguien se ponia a hablar conél, lo unico que él respondia era: si, si, si, si. El PRI entregaba la riqueza de México a europa occidental (al hombre blanco), y se alababa a Hernan Cortés, mientras el mexicano vivia en la pobreza. En el mundo, mucha gente decia que el PRI era una dictadura disfrazada de democracia.

​

Asi que lo que yo supe fué que Don Chente tuvo tres mujeres: dos indigenas y una "de razon" y, ...cuantos bebés en total?

​

LA VOZ DE OMETEPEC

​

Yo fui el primer voceador de La Voz de Ometepec. en 1960, era un periodico escrito en maquina de escribir y en papel blanco ordinario, no estaba impreso ni era escrito en papel-periodico. A mi me daba verwenza salir a vocear ese periodico, pero si me negaba, mis padres me mataban a palos Asi que ni modos. Se lo ofrecia a transeuntes, a choferes, a comerciantes y a todo el que podia pero no recuerdo haber nendido ninguna copia. Varios anos después, Don Chente me mando el periodico al extranjero, en donde yo estab viviendo, cuando supo que yo le habia puesto el nombre de su madre a mi bebita recien nacida y asi pude leer varias veces el periodico La Voz de Ometepec fuera de México. Yo no quise ser su corresponsal porque a mi no me gustaba la posicion de extrema derecha del periodico. En la Voz de Ometepec se hablaba en contra de la gente que queria el progreso para México, se hablaba en favor del PRI y del sistema corrupto, se tildaba de "comunista" a todo aquel que luchara por el bien de nuestro pais y yo no estaba de acuerdo con eso. La Voz de Ometepec era un periodico de extrema derecha.

​

Yo vivia en el extranjero, pero nunca he sido un apatrida, yo amo a México y a mi raza morena y negra. Por eso nunca quise ser corresponsal de La Voz de Ometepec. Don Chente escribia en su periodico y decia que "los comunistas mexicanos quieren formar la Union de Republicas Socialistas Mexicanas" en referencia a la Union de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS). La Voz de Ometepec tildaba de "comunista" a todo aquel que se opusiera a la coruupcion, a la pobreza o al subdesarrollo impuestos por el PRI, su partido.

​

Vicente Ramirez Sandoval le daba alojamiento en Ometepec a los indigenas de Xochixtlahuaca, tenia una mujer indigena, hablaba amusgo, eso le ayudaba a mantener una posicion envidiable en el PRI, partido politico de derecha en el que militaba. Nada era "por amor", nada era por nada. Todo lo tenia bien calculado, era un PRIista, racista, demagogo, listo a perpetuar la pobreza en México para beneficio e la "gente de razon" y en detrimento de nosotros los "indigenas". La gente del PRI, desde la obscuridad, han de estar mobilizandose para alabarlo.

​

​

​

Guillermo Ramirez Bravo 11/enero/2022

