La compassion du roboratif

Le monde

Est comme une entité

Avec des répliques

Avec des suppliques

Sans cesse répétées

Sans cesse imitées

Sans cesse violentées

De la dépression

De la récession

Les cerveaux du monde

Le monde des cerveaux

Mais

Tout dépend

De ce que l'on y a mis dedans

Mais

Tout dépend

De ce que l'on y met dedans

Tout dépend

Du dépend en fonction du dépend

Car

Même avec de la plasticité

Tout peut, nonobstant, vite, s'y détériorer

Certes

Tout est en fonction

De ce que l'on vit

Mais

Sur une journée de vingt quatre heures

Chaque homme est son propre acteur

Chaque homme est son propre public

Chaque femme est sa propre actrice

Chaque femme est son propre public

Il n'y est jamais, vraiment, seul, sur scène

Elle n'y est jamais, vraiment, seule, sur scène

Avec pour lui, avec pour elle

De la réaction en chaîne !

Voilà encore du peu roboratif

Mais l'exhalaison du malheur

Ne peut générer que de l'excessif

Et même

Avec la publicitaire recherche du bonheur

La compassion ne peut exister

Ou alors, dans l'autre, pouvoir s'incarner

Ressentir, toute souffrance, ainsi

Ressentir, toute démence, ainsi

Ressentir, toute détresse, ainsi

Ressentir, toute violence, ainsi

Ressentir, toute maladie, ainsi

Mais alors, justement

Et voilà qui ne ment

Il n'y aurait plus

Aucune souffrance

Il n'y aurait plus

Aucune démence

Il n'y aurait plus

Aucune détresse

Il n'y aurait plus

Aucune maladie

Et c'est encore par égoïsme

Que chaque être humain verse dans l'altruisme

Ce qui pourrait éviter

Mais, malgré tout, ne peut l'empêcher

Chaque année, cent mille animaux abandonnés

En France, et un record en Europe

Déjà, à l'entendement, c'est un choc

En tout, tout est une continuation

De l'obusite de 14/18 au TSPT

Du stress ou syndrome post-traumatique

De la guerre, du travail, des relations !

Des contractures psychiques

Des contractures psychologiques

De la désastreuse gestion économique

Ainsi

Du réseau d'eau potable en France

Avec quatre pour cent

Des canalisations en amiante/ciment

Quarante mille kilomètres de tuyaux, édifiant

Des cancers divers

Des maladies de la société délétère

Comme il faut bien le déplorer

Des suicidés et des sacrifiés, de la société

Femmes, hommes, enfants, que l'on ne peut dissocier

Et dans la prison de telle ou telle situation

N'importe qui réagirait de la même façon

Et pourtant, nous culpabilisons et nous jugeons

Et oui, cela, nous l'osons !

Certes

Que 14/18, avec une moindre alcoolisation

Cinq litres de vin, par jour, par soldat, pour l'habituation

Quand il fallut

Quand il faut

Oublier, accepter

Toutes les atrocités

En temps de guerre

Guerre de paix, paix de guerre

D'une innovation l'autre

D'une gratification l'autre

C'est toujours, d'une forme l'autre, la guerre

Quelque part, automne, printemps, été, hiver

Comme une stimulation électrique

De circuits neuronaux frénétiques

Stimulation cérébrale profonde

Chirurgie éveillée du conditionnement

Mais là, ni tumeurs, ni Parkinson

Mais de l'informationnel encodage qui nous sonne !

The world

Is like an entity

With replicas

With pleas

Endlessly repeated

Endlessly imitated

Endlessly abused

Depression

From the recession

Brains of the world

The world of brains

Corn

Everything depends

What we put in there

Corn

Everything depends

What we put in it

Everything depends

From depends on depends

Because

Even with plasticity

Everything can, notwithstanding, quickly deteriorate there

Certainly

Everything is in function

Of what we live

Corn

Over a twenty-four hour day

Each man is his own actor

Each man is his own audience

Every woman is her own actress

Each woman is her own audience

He's never, really, alone, on stage

She's never, really, alone, on stage

With for him, with for her

Chain reaction!

Here is still a little invigorating

But the exhalation of misfortune

Can only generate excess

And even

With the advertising search for happiness

Compassion cannot exist

Or, in the other, to be able to incarnate

Feel, all pain, so

Feel, all dementia, as well

Feel, all distress, so

Feel, all violence, so

Feel, any sickness, so

But then, precisely

And here is who does not lie

There would be no more

No suffering

There would be no more

No dementia

There would be no more

No distress

There would be no more

No disease

And it's still out of selfishness

May every human being pour into altruism

What could avoid

But, despite everything, cannot prevent it

Every year, a hundred thousand abandoned animals

In France, and a record in Europe

Already, to understand, it's a shock

In all, everything is a continuation

From the 14/18 shell to PTSD

Stress or post-traumatic syndrome

War, work, relationships!

Psychic contractures

Psychological contractures

Disastrous economic management

Thereby

Of the drinking water network in France

With four percent

Asbestos / cement pipes

Forty thousand kilometers of pipes, uplifting

Various cancers

Diseases of deleterious society

As we must deplore

Of the suicides and of the sacrificed, of society

Women, men, children, who cannot be separated

And in the prison of such and such a situation

Anyone would react the same

And yet we feel guilty and we judge

And yes, we dare!

Certainly

Than 14/18, with less alcohol

Five liters of wine, per day, per soldier, for habituation

When it was necessary

When it is necessary

Forget, accept

All the atrocities

In times of war

War of peace, peace of war

From one innovation to another

From one gratuity to another

It's always, in one form another, war

Somewhere, fall, spring, summer, winter

Like electrical stimulation

Frenzied neural circuits

Deep brain stimulation

Awakening conditioning surgery

But there, no tumors, no Parkinson's

But informational encoding that rings the bell!

