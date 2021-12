Après les céliniens et céliniennes

Pour qui, toute transformation humaine

Est impossible, et vaine

Voici les houellebecquiens et houellebecquiennes

Pour qui, il faut que nihilisme advienne

Plus de gauche, plus de droite

Il faut simplement sauver sa peau

Et pour cela, tout est beau

Tous les coups sont permis

Plus de respect, c'est fini

Il s'agit de bien en profiter

Avant le déluge, avant le grabuge

Il s'agit de bien dégueuler

Toute sa vindicte, cela urge

Plus de gauche

Plus de droite

Mais tous ces gens votent

Mais tous ces gens rotent

Cela a tout compris

De midi à minuit

Plus de gauche

Plus de droite

Mais c'est souvent de droite

Ces gens aux paroles adroites

Pour qui nous sommes obsolètes

Nous les pauvres bêtes

Has-been, has-been, has-been

Nous une pauvre bibine

Qui voulons que les fascismes s'arrêtent

Céliniens, céliniennes

Houellebecquiens, houellebecquiennes

La révolution est votre ennemie

Et si nous n'aimons pas Houellebecq, l'imitateur

Nous apprécions Céline, l'initiateur

Plus de gauche, plus de droite

Certes, l'on peut appeler

Une gauche, banane

De fait, l'on peut appeler

Une droite, canne

Peu importe les dénominations

Les faits restent des faits

La gauche, la droite

Ne sont que des conflits

Pour imposer un genre de vie

Has-been les conflits ?

Pas tant que durera l'économie

Avec ses dominants et dominantes

Souvent avec plein d'argent

Tous ses déments et démentes

Qui veulent s'accaparer nos vies

A propos des mots de l'économie

Mon voisin de palier, à Tonnerre (89) , Michel Noury

M'a fait cette liste sur ce que l'on ne dit plus

Car maintenant l'on dit :

Non-voyant au lieu d'aveugle

Professeur des écoles au lieu de maître ou maîtresse

Masse d'air contaminé au lieu de nuage radioactif

Malade mental au lieu de fou

Personnes âgées ou seniors au lieu de vieux et vieilles

Demandeur d'emploi au lieu de chômeur

Malentendant au lieu de sourd

Handicapé au lieu d'infirme ou invalide

Ministère de la défense nationale au lieu de ministère de la guerre

S.D.F au lieu de clochard

Aide ménagère ou technicienne de surface au lieu de femme de ménage

Conseil ou défenseur au lieu d'avocat

Tsunami au lieu de raz-de-marée

Cellule de réflexion au lieu de mitard

Bailleur au lieu de propriétaire

Force de l'ordre ou force publique au lieu de police

Alcoolo-dépendant au lieu d'alcoolique

Addict au lieu de drogué

Publicité au lieu de réclame

Secousse sismique ou séisme au lieu de tremblement de terre

Salarié au lieu d'esclave

Gardien de la paix au lieu de policier

Vacances au lieu de congés payés

Tournante au lieu de viol collectif

Femme homosexuelle au lieu de lesbienne

Homme de couleur au lieu de noir

Maison d'arrêt ou centrale au lieu de prison

Centre d'éducation fermé au lieu de maison de correction

Collège d'enseignement technique au lieu de centre d'apprentissage

Débit de boisson au lieu de bistrot

Déchets au lieu d'ordures

Malfaiteur au lieu de bandit

Trésor public au lieu de centre des impôts

Taxe d'habitation au lieu d'impôts locaux

Caisse primaire d'assurance maladie au lieu de Sécurité sociale

Dégâts collatéraux au lieu de bavures

Rééquilibrage de la balance des paiements au lieu de guerre

Saisine directe au lieu de flagrant délit

Container au lieu de poubelle

Baiser au lieu de faire l'amour

Journal télévisé au lieu d'information

Infarctus au lieu de crise cardiaque

Hépatite au lieu de jaunisse

Escalator au lieu de escalier mécanique

Propriétaire, commerçant, patron, au lieu d'exploiteur

Militaire au lieu de soldat

Insuffisance respiratoire au lieu de poitrinaire

Langage gestuel au lieu de langage des signes

Défavorisé au lieu de pauvre

Péripatéticienne, call-girl, au lieu de prostituée

Espace vert au lieu de jardin

En surpoids au lieu de gros ou obèse

Et cette liste n'est pas exhaustive !

L'on peut constater que les mots nous travaillent

L'on peut déplorer que les mots nous déraillent

L'on ne dit plus ouvrier patron, mais artisan

Artisan souvent de droite ou d'extrême droite du capital

Et même s'il ne travaille pas mal

Vous n'êtes plus engagé, mais donneur de leçons

Il n'y a que le pognon qui compte, même pour les maçons !

Et tout le monde peut ainsi lister

A vous de vous amuser...

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

After the Celinians and Celinians

For whom, any human transformation

Is impossible, and vain

Here are the houellebecquiens and houellebecquiennes

For whom, nihilism must happen

More left, more right

You just have to save your skin

And for that, everything is beautiful

All shots are allowed

No more respect, it's over

It's about making the most of it

Before the flood, before the mayhem

It is a question of throwing up well

All his vindictiveness, it is urgent

More left

More right

But all these people vote

But all these people burp

That got it all

From noon to midnight

More left

More right

But it's often right

These people with skilful words

For whom we are obsolete

We poor beasts

Has-been, has-been, has-been

We a poor booze

Who want fascism to stop

Celinians, Celinians

Houellebecquiens, houellebecquiennes

The revolution is your enemy

And if we don't like Houellebecq, the imitator

We appreciate Céline, the initiator

More left, more right

Certainly one can call

One left, banana

In fact, we can call

A straight, cane

No matter the denominations

Facts remain facts

The left, the right

Are just conflicts

To impose a kind of life

Has-been the conflicts?

Not while the economy lasts

With its dominants and dominants

Often with lots of money

All his insane and insane

Who want to take over our lives

About the words of economics

My next door neighbor, in Tonnerre (89), Michel Noury

Made me this list on what we no longer say

Because now we say:

Blind instead of blind

School teacher instead of teacher

Contaminated air mass instead of radioactive cloud

Mentally ill instead of crazy

Elderly or senior people instead of old and aged

Job seeker instead of unemployed

Hard of hearing instead of deaf

Handicapped instead of infirm or disabled

Ministry of National Defense instead of Ministry of War

S.D.F instead of tramp

Housekeeper or surface technician instead of cleaning lady

Counsel or advocate instead of lawyer

Tsunami instead of tidal wave

Think tank instead of mitard

Lessor instead of owner

Force of order or public force instead of the police

Alcohol dependent instead of alcoholic

Addict instead of drug addict

Advertising instead of advertising

Earthquake or earthquake instead of earthquake

Employee instead of slave

Peacekeeper instead of policeman

Vacation instead of paid vacation

Rotating instead of gang rape

Homosexual woman instead of lesbian

Colored man instead of black

Remand or central instead of prison

Closed education center instead of correctional house

Technical education college instead of learning center

Bar instead of bistro

Garbage instead of garbage

Malefactor instead of bandit

Public treasury instead of tax center

Housing tax instead of local taxes

Primary health insurance fund instead of Social Security

Collateral damage instead of burrs

Rebalancing the balance of payments instead of war

Direct referral instead of flagrante delicto

Container instead of trash

Kiss instead of making love

TV news instead of news

Heart attack instead of heart attack

Hepatitis instead of jaundice

Escalator instead of escalator

Owner, trader, boss, instead of operator

Military instead of soldier

Respiratory failure instead of consumptive

Sign language instead of sign language

Disadvantaged instead of poor

Peripatetician, call girl, instead of prostitute

Green space instead of garden

Overweight instead of fat or obese

And this list is not exhaustive!

We can see that words work on us

We can regret that the words derail us

We no longer say worker boss, but craftsman

Often right-wing or far-right craftsman of capital

And even if he doesn't work badly

You are no longer engaged, but giver of lessons

It is only the dough that counts, even for masons!

And everyone can thus list

It's up to you to have fun ...

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)