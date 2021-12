Tant de livres furent écrits

A quoi cela a servi ?

Tant de livres furent écrits

A quoi cela a servi ?

Des livres de philosophie

Des livres de science

Des livres de politique

Des livres de religion

Des livres de spiritualité

Tant de livres furent écrits

A quoi cela a servi ?

Tant de livres sont écrits

Et nous ne savons toujours pas lire

Nous ne savons que tout salir

Et nous ne savons toujours pas nous faire la paix

Toutes les guerres tombent dans nos rets

Alors, à quoi bon écrire ?

Alors, à quoi bon lire ?

Nous avons des substituts affectifs

Chiens, chats, souris, aux sens olfactifs

Nous avons des substituts affectifs

Diverses sublimations, aux prétentions esthétiques

Nous avons aussi la télélobotomie

Qui nous hypnotise avec son alchimie

Et la majorité ne lit jamais

N'y trouvant aucun bienfait

Le sport de compétition et du pognon

Nous achève et nous crétinise comme des cons

Le sport de compétition

Comme antidote de la révolution

Ils sont nombreux les substituts affectifs

Animaux de compagnie, les arts, le sport, le fictif

Les enfants, la science, rien n'est facultatif

Et tant de livres furent écrits

A quoi cela a servi ?

Pas la moindre quelconquerie en ce domaine

Tout est signe, en cette fontaine

Mais nous ne savions pas écrire

Mais nous ne savions pas lire

Substitut affectif la lecture

Substitut affectif l'écriture

La vie n'est pas de notre monde

Nous voulions simplement l'écrire

Nous voulions simplement la lire

Et surtout ne pas la vivre

Avec ou sans les livres

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

So many books were written

What was it used for?

So many books were written

What was it used for?

Philosophy books

Science books

Politics books

Religion books

Spirituality books

So many books were written

What was it used for?

So many books are written

And we still don't know how to read

We only know how to dirty everything

And we still don't know how to make peace

All wars fall in our nets

So, what's the point of writing?

So, what's the point of reading?

We have emotional surrogates

Dogs, cats, mice, with olfactory senses

We have emotional surrogates

Various sublimations, with aesthetic pretensions

We also have telelobotomy

Who hypnotizes us with his alchemy

And the majority never read

Finding no benefit

Competitive sport and cash

Completes us and cretinizes us like idiots

Competitive sport

As an antidote to the revolution

There are many emotional substitutes

Pets, the arts, sport, the fictional

Children, science, nothing is optional

And so many books were written

What was it used for?

Not the slightest thing in this area

Everything is a sign, in this fountain

But we didn't know how to write

But we didn't know how to read

Affective substitute for reading

Affective substitute for writing

Life is not of our world

We just wanted to write it down

We just wanted to read it

And especially not to live it

With or without books

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)