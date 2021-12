VICENTE RAMIREZ SANDOVAL-ce

Allà por los años 60, <don chente> iniciò la creacion del periòdico La Voz de Ometepec y yo fuì el primer <voceador>, yo estaba bien chavo y no queria salir a vender un periòdico que estaba hecho en papel blanco y escrito solo en maquina de escribir, no estaba impreso. La neta que me daba <wewencha> pero si no lo hacia, mis padres me mataban a palos. ...Asi que ni modos. Se lo ofrecìa a comerciantes, a transeùntes, en las fondas del mercado de Ometepec, a choferes y a cualquier persona pero no recuerdo haber vendido ninguna copia.

Varios años despues supe que <don chente> habia comprado una imprenta y ya La Voz de Ometepec salia en papel-periòdico y bien impreso. Don chente me lo enviò varias veces a Canada, en donde yo estaba viviendo, cuando supo que yo le puse a mi hija el nombre de Cristina, que es el nombre de su madre Cristina Sandoval Alvarez. Era la època de la <guerra fria> donde, o eras pro-ruso o eras pro-gringo. Yo recibi como unos dos o tres numeros nadamas.

Yo y <don chente> nunca tuvimos buena comunicacion. Cuando <don chente> vivia en Xochi, yo era bien chavo, me miraba mal, me regañaba siempre y me echaba la culpa de todo sin tener razòn. Yo me dije <este señor no me quiere a mi y a mis hermanos>, ...y le agarrè odio. Odio de niño, que es el odio mas profundo que puede existir. Por eso yo nunca lo fui a visitar, nunca me acercaba a èl, si lo veìa caminar en la calle, yo cambiaba de banqueta.

<Don chente> era bien querido por los pueblos indìgenas de Xochi porque los ayudaba, les daba albergue en Ometepec, pero yo creo que era cuestion de acumular capital politico, no por otra cosa. <Don chente> era miembro del PRI.

Acumular capital politico, o sea, poder decir <la gente de Xochi me quiere, puedo contar con ellos>. <Don chente> era Priista y en ese partido politico hacen eso de <acumular capital politico>. <estos pueblos estan conmigo, podemos contar con ellos>.

Tambien creo que era cuestion politica porque <don chente> tuvo una mujer indigena de nombre Isabel. Yo era un chilpayate pero veia que Isabel era bonita y siempre sonriente, me daba la impresion que ella no conocia la tristeza pero un dia la mire platicar con mi mamà y mi sorpresa fue tan grande de verla llorar. Isabel llorando? me dije sorprendido e incredulo. Despues le preguntè a mi mamà el porquè Isabel estaba llorando y mi mamà me contò que lloraba porque <don chente> la despreciaba por ser indìgena.

Don chente tenìa dos mujeres, una era <de razon> e Isabel era <indigena>. Con la mujer <de razon>, salia a la calle, la llevaba al PRI, la presentaba a sus amigos y la llevaba a pasear. Con Isabel, por ser <indigena> nunca hacia eso, la indigena se quedaba en la casa y nadamas. Yo era un mocoso y le tenia mucho aprecia a la indigena, a Isabel y me indignaba lo que le sucedia, que aqui en Mexico se despreciara tanto a una mujer bonita solo por ser Mexicana.

Para mi, Isabel era un ejemplo de bondad y amistad sincera y ahora que soy grande y que puedo discernir admiro su recuerdo mucho mas que antes. Incluso, creo que Isabel merece ser vista como una heroina que nunca cambiò su huipil por un vestido cualquiera. Isabel viviò el desprecio racista de un politico que la trato como nada y ella siempre conservò su huipil, defendiendo asi, nuestro derecho a ser Mexicanos en Mexico, defendiendo nuestra identidad y cultura milenaria de Mexico.

Para mi, <don chente> fue un politico mentiroso y que buscaba siempre purificar su imagen para tener a la gente que le serviria a subir puestos en el PRI, en donde militaba. Mientras que Isabel merece el respeto y admiracion de todos los Mexicanos por haber defendido nuestro derecho a conservar nuestras costrumbres milenarias Mexicanas, y haberse enfrentado con dignidad al racismo de <don chente>.

Chu ua iù arèza, a tinik' uà' chikia jmui'?

Mexicanos, adelante!

