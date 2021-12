Le corbillard d'Ivan Chtcheglov

J'étais avec mon ami corse

Jean-Pierre Santoni, nous respirions l'anarchie

Pour autrui, notre langage était du morse

Nous allions boire au bistrot "Les cinq billards"

De la vieille rue Mouffetard

Où déjà, se mourait, le Paris fêtard

C'était encore, en 1973, lieu des soûlards

C'est aussi là, que fut arrêté

Le fameux poète psychogéographe feu Ivan Chtcheglov

En 1959, pour colère d'ivrogne et débris divers

De notre illustre récipiendaire

Ou alors, pour à la dynamite, et non au cocktail Molotov

Fit le projet, avec Henry de Béarn, de faire sauter la tour Eiffel

Car sa lumière le gênait, de quoi elle se mêle !

Toutes nos vies antérieures

Sont nos autres vies

Dans une seule et même vie

De tous nos âges, de toutes nos humeurs

Tout le reste est de la fumisterie

Tout le reste est de la flagornerie

Nous rêvons nos vies

Parce que nous ne les vivons pas

Nous vivons nos rêves

Parce que nous ne les rêvons pas

Jamais la moindre trêve

Au fond, c'est quoi la vie ?

Un paquet de merde !

Nous sublimons nos vies manquées

Par l'écriture, par la peinture, par la compétition, par la philosophie

Par le tourisme, par l'humanitaire, par les jeux d'argent, par l'idéologie

Par la science, par la religion, par le sport, par la cinématographie

Et par tout ce que vous voudrez

La poésie ne peut s'écrire

La poésie ne peut que se vivre

Sinon c'est de l'illusion

De la sublimation, de la contrefaçon

De la forfaiture, de la supercherie

Qui comme l'on dit

Nous font toujours marrons

Patrice Faubert (2012)

I was with my Corsican friend

Jean-Pierre Santoni, we breathed anarchy

For others, our language was walrus

We were going to drink at the bistro "The five billiards"

From the old rue Mouffetard

Where already, was dying, the festive Paris

It was still, in 1973, place of the drunkards

It is also there that was arrested

The famous late psychogeographer poet Ivan Shcheglov

In 1959, for drunkard's anger and various debris

From our illustrious recipient

Or, for dynamite, and not for Molotov cocktail

Made the project, with Henry de Béarn, to blow up the Eiffel Tower

Because its light bothered him, what it interferes with!

All of our past lives

Are our other lives

In one and the same life

Of all our ages, of all our moods

Everything else is hoax

Everything else is sycophancy

We dream our lives

Because we don't live them

We live our dreams

Because we don't dream them

Never the slightest truce

Basically, what is life?

A bundle of shit!

We sublimate our missed lives

By writing, by painting, by competition, by philosophy

By tourism, by humanitarian aid, by gambling, by ideology

By science, by religion, by sport, by cinematography

And by whatever you want

Poetry cannot be written

Poetry can only be lived

Otherwise it's an illusion

Sublimation, counterfeit

Forfeiture, deception

Which as they say

We are always brown

