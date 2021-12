Psychogéographie paraphysique

Il nous faut faire

Une psychogéographie des lieux communs

Il nous faut faire

Une psychogéographie des préjugés

Il nous faut faire

Une psychogéographie des jugements de valeur

C'est ainsi qu'il y a des gens bien partout

C'est ainsi qu'il y a des cons et des connes partout

Il y a des cons et des connes chez les anarchistes

Et des gens bien chez les anarchistes

Il y a des gens bien chez les communistes

Et des cons et des connes chez les communistes

Il y a des gens bien aussi chez les fascistes

Et des cons et des connes chez les fascistes

Et même des gens bien chez les capitalistes

Et des cons et des connes chez les capitalistes

Mais

L'anarchie n'a que faire des anarchistes

Mais

Le communisme n'a que faire des communistes

Mais

Le fascisme n'a que faire des fascistes

Mais

Le capitalisme n'a que faire des capitalistes

Car aucune idéologie ne colle à la réalité

Nous habillons les mots

De nos propres costumes

Nous interprétons les mots

De nos propres coutumes

La démocratie toujours bourgeoise

Evite que tous et toutes, se cherchent des noises

Sinon, cela serait le grand massacre

L'air deviendrait totalement âcre

Tout le monde se ficherait sur la gueule

L'on verrait que partout, cela dégueule

Les gauchistes s'étripant entre eux

Les anarchistes s'éliminant à qui mieux mieux

Les fascistes se coupant en deux

Les staliniens se mettant le feu

Les militantes et militants sont des fanatiques

Dans la prison des clichés frénétiques

Censurant tout ce qui ne leur ressemble pas

Voulant tout mettre au pas

De tous les lieux, de tous les temps

Ah ! nos pauvres mamans

Et moi, je dis ce que personne ne dit

Et moi, je lis ce que personne ne lit

La preuve, c'est que je me lis !

Mais, ô honte suprême, je suis pour l'anarchie

Et la plupart des anarchistes, sont contre l'anarchie

Vous voulez simplement vous élever dans une hiérarchie

Et toutes les places étant souvent prises, vous vous glissez

Avec un discours logique, là où vous le pouvez

C'est la foire toute la journée

La non-autorité autoritaire

La révolution non-révolutionnaire

Le militantisme toujours réactionnaire

Nous en sommes tous et toutes là

Alors, assez de blabla

Si une personne de renommée

Dit n'importe quelle sottise

Elle est comme marquise

Si une personne inconnue

Dit une chose sensée

Elle n'est pas écoutée, elle est rejetée

Il y a plein de poussière dans nos têtes

Il faut y balayer, pour ne pas que nous restions trop bêtes

Nos démocraties toujours indirectes

Sont toutes des dictatures de l'argent

Avec partout, tous lieux, tous domaines, ses agents

Tout cela est bien dégoûtant

Les dictatures ont leurs représentants

Gauchistes, staliniens, démocrates, fascistes

Droitistes, artistes, savants, féministes

Femmes et hommes de tous les gouvernements

Toute organisation politique

Est contre la vie

Elle a toujours besoin de la trique

Pour rester en vie

Il ne faut être d'aucune respectabilité

Il ne faut rien avoir à préserver

Il ne faut rien avoir à sauvegarder

La barbarie n'est jamais humaine

Et ce, d'où qu'elle vienne !

Et nous sommes de monstrueuses et monstrueux barbares

Et nous sommes de prodigieuses et prodigieux ignares

Les relations humaines, c'est du zéro

Mais pour nous faire la guerre, alors là, chapeau !

Tout est à revoir, tout est à défaire

Tout est à foutre par terre

De l'extrême gauche du capital, à l'extrême droite du capital

Mêmes fanatiques, mêmes frénétiques, tout cela bien banal

Je nous dis où sont, les ennemis

Femmes, hommes, enfants, de la vie

A nous d'en faire profit

Ou d'en faire fi

Mais au moins, cela nous aura été dit

Trop tard ?

Certes, nous sommes conditionnés

Programmés, formatés, robotisés, engrammés

Manipulés, orientés, influencés, joués

Pour des fonctions indispensables à la société

Dans l'absolue et totale débilité

Mais qui sait ?

Nous avons des images

Toutes faites et toutes miettes

Sur tout et sur rien

Avec toujours le mot fin

Or, toute image est totalitaire

Or, toute image est réactionnaire

La vraie politique n'est jamais de l'antienne militante

La vraie politique est toujours vivante

C'est la vie de tous les jours

Qui est toujours mouvante

Et sans aucune cour

Depuis des millénaires, nous répétons des sornettes

Qui font les midinettes

Qui façonnent nos pauvres petites têtes

Nous sommes tous et toutes des conformistes

De ceci, de cela, prolétaires, bourgeois, féministes

Nous nous prenons au sérieux

Alors que tout est fumeux !

Basta...

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

We have to do

A psychogeography of commonplaces

We have to do

A psychogeography of prejudices

We have to do

A psychogeography of value judgments

This is how there are good people everywhere

This is how there are idiots and idiots everywhere

There are idiots and idiots among the anarchists

And good people among the anarchists

There are good people among the communists

And idiots and idiots among the communists

There are also good people among the fascists

And idiots and idiots among the fascists

And even good people among the capitalists

And idiots and idiots among the capitalists

Corn

Anarchy doesn't care about anarchists

Corn

Communism doesn't care about communists

Corn

Fascism doesn't care about fascists

Corn

Capitalism doesn't care about capitalists

Because no ideology sticks to reality

We dress the words

Of our own costumes

We interpret the words

Of our own customs

Still bourgeois democracy

Prevent everyone from messing around

Otherwise it would be the great massacre

The air would become totally acrid

Everyone would get fucked up

We would see that everywhere, it puffs

Leftists gutting each other

The anarchists eliminating themselves as much as possible

The fascists cutting themselves in half

The Stalinists setting themselves on fire

Activists are fanatics

In the prison of frantic clichés

Censoring everything that doesn't look like them

Wanting to put everything in line

From all places, all times

Ah! our poor mothers

And I say what nobody says

And I read what nobody reads

The proof is that I read myself!

But, oh supreme shame, I am for anarchy

And most anarchists, are against anarchy

You just want to rise in a hierarchy

And with all the seats often taken, you slip away

With logical speech, where you can

It's fair all day

Authoritarian non-authority

The non-revolutionary revolution

Still reactionary activism

We are all there

So, enough talk

If a famous person

Said any nonsense

She is like marquise

If an unknown person

Said a sane thing

She is not listened to, she is rejected

There is a lot of dust in our heads

We have to sweep it up, so that we don't stay too dumb

Our democracies still indirect

Are all dictatorships of money

With everywhere, all places, all fields, its agents

It is all very disgusting

Dictatorships have their representatives

Leftists, Stalinists, Democrats, Fascists

Rightists, artists, scholars, feminists

Women and men of all governments

Any political organization

Is against life

She still needs the cudgel

To stay alive

You don't have to be of any respectability

You don't have to have anything to preserve

You don't have to have anything to save

Barbarism is never human

And this, wherever it comes from!

And we are monstrous and monstrous barbarians

And we are stupendous and stupendous ignoramuses

Human relations are from zero

But to make war on us, then hats off!

Everything is to be reviewed, everything is to be undone

Everything is to fuck on the ground

From the far left of capital, to the far right of capital

Same fanatics, same frenzied, all this very commonplace

I tell us where are the enemies

Women, men, children, of life

It's up to us to make the most of it

Or ignore it

But at least we will have been told

Too late ?

Certainly we are conditioned

Programmed, formatted, robotic, engrammed

Manipulated, oriented, influenced, played

For functions essential to society

In absolute and total debility

But who knows?

We have pictures

All done and all crumbs

On everything and nothing

Always with the end word

However, every image is totalitarian

But every image is reactionary

Real politics is never an activist antiphon

Real politics are still alive

It's everyday life

Who is always moving

And without any court

For millennia we've been repeating nonsense

Who do the midinettes

That shape our poor little heads

We are all conformists

From this, from that, proletarians, bourgeois, feminists

We take each other seriously

While everything is smoky!

Basta ...

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)