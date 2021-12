La folie est ingrate

La folie est marâtre

La folie est violence

La folie est souffrance

La folie est mégalomane

La folie est mythomane

La folie est méchante

La folie est savante

La folie est dominante

La folie est démente

La folie cela n'est pas marrant

La folie ce n'est pas un roman

La folie n'est pas sympathique

La folie est parfois pathétique

La folie est cynique

La folie est cyclique

Il y a la folie politique

Il y a la folie économique

Il y a la folie artistique

Il y a la folie inoffensive

Il y a la folie offensive

Il y a la folie soumise

Il y a la folie permise

La folie est contrôlée

Grâce aux neuroleptiques

La folie est socialisée

Du fait, des médicaments étatiques

Ce sont les blessés épiques

De la guerre économique

Ce sont les éclopés

De la société spectaculaire marchande techno-industrielle, sans éthique

La folie est chez elle

Partout, dans ce monde

La folie, se fait belle demoiselle

Des souffrances qui grondent

A chacun, chacune, sa pommade

A chacun, chacune, sa dose de folie, son grade

Il y a la folie officielle

La folie de toutes les guerres

Demain, aujourd'hui, hier

De toutes les horreurs qui scellent

La folie de ne pas se rendre compte

Que toute autre personne que soi

Est un autre soi

Sous une autre tonte

Mais, c'est toujours moi

Dans un autre environnement, qui fait loi

La folie veut-être reconnue

La folie veut-être élue

La folie n'est jamais modeste

La folie est toujours preste

La folie aime la célébration

La folie aime la représentation

La folie aime l'aliénation

La folie aime la compétition

La folie aime la hiérarchie

La folie aime la séparation

La folie aime la religion

La folie aime l'idéologie

La folie aime la corporation

La folie aime la possession

La folie aime théoriser

La folie aime tuer, violenter, torturer, agresser, travailler

La folie de la vie

Est la vie de la folie

La folie n'aime pas faire l'amour

La folie fait toujours la guerre

La folie n'est jamais la création

La folie n'est jamais la révolution

C'est sur notre Terre

Le royaume de la folie qui nous désespère

Patrice Faubert (1979) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Madness is ungrateful

Madness is a stepmother

Madness is violence

Madness is suffering

Madness is megalomaniac

Madness is a mythomaniac

Madness is nasty

Madness is learned

Madness is dominant

Madness is insane

Madness is not funny

Madness is not a novel

Madness is not sympathetic

Madness is sometimes pathetic

Madness is cynical

Madness is cyclical

There is political madness

There is economic madness

There is artistic madness

There is harmless madness

There is offensive madness

There is submissive madness

There is madness allowed

Madness is controlled

Thanks to neuroleptics

Madness is socialized

Due to state drugs

These are the epic wounded

Of economic war

These are the cripples

Of the spectacular techno-industrial merchant society, without ethics

Madness is at home

Everywhere in this world

Madness, make herself beautiful young lady

Of suffering that rumbles

To each, each, their ointment

To each, each, their dose of madness, their grade

There is official madness

The madness of all wars

Tomorrow, today, yesterday

Of all the horrors that seal

The madness of not realizing

That anyone other than yourself

Is another self

Under another mowing

But, it's still me

In another environment, which rules

Madness wants to be recognized

Madness wants to be elected

Madness is never modest

Madness is always quick

Madness loves celebration

Madness loves representation

Madness loves alienation

Madness loves competition

Madness loves hierarchy

Madness loves separation

Madness loves religion

Madness loves ideology

Madness loves the corporation

Madness loves possession

Madness likes to theorize

Madness likes to kill, assault, torture, assault, work

The madness of life

Is the life of madness

Madness doesn't like to make love

Madness always makes war

Madness is never creation

Madness is never revolution

It's on our Earth

The realm of madness that despairs us

Patrice Faubert (1979) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)